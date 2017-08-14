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В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

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Задай вопрос гендиректору БГЭС
ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Откуда взялся долг и как снизить плату за свет: задай вопрос директору БГЭС

Читатели ИА "Амител" могут задать вопрос гендиректору Барнаульской горэлектросети Ивану Василиади. Традиционная онлайн-конференция проходит сегодня, 6 июня, на портале Amic.ru. 
Что делать, если вам выписали пени за свет, как проверить наличие долгов и можно ли передавать данные за свет по интернету – на эти и другие вопросы, касающиеся деятельности горэлектросети, готов ответить ее руководитель.

В режиме онлайн вы можете решить и проблемные ситуации, если они имеют место быть.
Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью. 
Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 14:00. Смотреть >>


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