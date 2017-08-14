Читатели ИА "Амител" могут задать вопрос гендиректору Барнаульской горэлектросети Ивану Василиади. Традиционная онлайн-конференция проходит сегодня, 6 июня, на портале Amic.ru.
Что делать, если вам выписали пени за свет, как проверить наличие долгов и можно ли передавать данные за свет по интернету – на эти и другие вопросы, касающиеся деятельности горэлектросети, готов ответить ее
руководитель.
В режиме онлайн вы можете решить и проблемные ситуации, если они имеют место быть.
Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 14:00. Смотреть >>