20 июня жители Барнаула могут в режиме онлайн обратиться к гендиректору
Барнаульской горэлектросети Ивану Василиади. Традиционная
онлайн-конференция проходит сегодня, 20 июня, на портале Amic.ru.
Когда ожидать повышения тарифов, как подать данные за электричество, если вас долго нет, что делать, если оборвался провод и с кем разбираться за слишком высокие счета или откуда взялся долг – на эти и
другие вопросы, касающиеся деятельности горэлектросети, готов ответить
ее
руководитель.
В режиме онлайн вы можете решить и проблемные ситуации, если они имеют место быть.
Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 14:00. Смотреть >>