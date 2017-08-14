Чтобы зимой было светло. Директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев

Осень – время подводить итоги. Генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади в режиме онлайн-конференции расскажет 19 сентября читателям ИА "Амител" о подготовке города к зимнему сезону, как защититься от мошенников, и что нужно знать, оплачивая счета за свет, чтобы не стать должником компании. Иван Василиади готов ответить на все обращения читателей Amic.ru, касающиеся деятельности компании. Свои вопросы вы можете оставлять в комментариях под этой новостью уже сейчас. Ответы будут поступать с 11 часов дня.



Конференция продлится до 13:00.