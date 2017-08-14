Четверг, 19 Сентябрь, 08:59

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,43
€ 71,24
Обь
0см -91

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Город. Слушай!Выборы-2019Отключения горячей воды
ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Чтобы зимой было светло. Директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев

Осень – время подводить итоги. Генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади в режиме онлайн-конференции расскажет 19 сентября читателям ИА "Амител" о подготовке города к зимнему сезону, как защититься от мошенников, и что нужно знать, оплачивая счета за свет, чтобы не стать должником компании. Иван Василиади готов ответить на все обращения читателей Amic.ru, касающиеся деятельности компании. Свои вопросы вы можете оставлять в комментариях под этой новостью уже сейчас. Ответы будут поступать с 11 часов дня.

Конференция продлится до 13:00.



Добавить свой вопрос

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.