Зима, холода, электричество. Спроси БГЭС, как экономить на свете

Зима приносит много минусов в плане расходов электричества. Тут тебе и свет приходится включать раньше (темнее-то раньше), и обогреватели "мотают" много. Но даже в условиях холодов можно экономить на электроэнергии. Как? Спроси об этом генерального директора "Барнаульской горэлектросети" Ивана Василиади. Он также может рассказать, как и когда нужно менять счетчики, какая бытовая техника расходует много киловатт, а также рассказать о своих конкретных проблемах. Задавайте вопросы на онлайн-конференции amic.ru.





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Ответы на свои вопросы читайте с 11 часов. Конференция продлится до 14:00.