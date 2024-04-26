Салюты и шествие "Бессмертного полка" отменили в Алтайском крае

Это связано с обеспечением общественной безопасности

26 апреля 2024, 10:35, ИА Амител

Георгиевская лента / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае отменили салюты на Первомай и День Победы, а также шествие "Бессмертного полка". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Бессмертный полк" пройдет в альтернативных форматах. В каких именно, перечислили в правительстве:

"С 1 по 12 мая будут проведены такие мероприятия чествования героев Великой Отечественной войны, как "Стена памяти", "Бессмертный полк в школе", "Бессмертный полк в детском саду", "Уличные галереи памяти с портретами героев", "Бессмертный полк: портрет героя на одежде", "Бессмертный полк на транспорте", "Автопробег Бессмертного полка", "Трансляция портретов ветеранов", "Трансляция портретов героев Великой Отечественной войны в городах", "Смена аватаров в социальных сетях".

Как уточнили власти, решение отменить салюты и шествие связано с обеспечением общественной безопасности.