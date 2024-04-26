Салюты и шествие "Бессмертного полка" отменили в Алтайском крае
Это связано с обеспечением общественной безопасности
26 апреля 2024, 10:35, ИА Амител
В Алтайском крае отменили салюты на Первомай и День Победы, а также шествие "Бессмертного полка". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Бессмертный полк" пройдет в альтернативных форматах. В каких именно, перечислили в правительстве:
"С 1 по 12 мая будут проведены такие мероприятия чествования героев Великой Отечественной войны, как "Стена памяти", "Бессмертный полк в школе", "Бессмертный полк в детском саду", "Уличные галереи памяти с портретами героев", "Бессмертный полк: портрет героя на одежде", "Бессмертный полк на транспорте", "Автопробег Бессмертного полка", "Трансляция портретов ветеранов", "Трансляция портретов героев Великой Отечественной войны в городах", "Смена аватаров в социальных сетях".
Как уточнили власти, решение отменить салюты и шествие связано с обеспечением общественной безопасности.
10:39:11 26-04-2024
Наконец, власти осмелились на политически грамотное решение!
11:05:40 26-04-2024
Гость (10:39:11 26-04-2024) Наконец, власти осмелились на политически грамотное решение!... Получается потому что не осмелились. Не могут гарантировать
11:27:43 26-04-2024
Гость (10:39:11 26-04-2024) Наконец, власти осмелились на политически грамотное решение!... Дык они ж не сами, только вчера вечером распоряжение с Москвы пришло об отмене.
11:30:16 26-04-2024
Гость (10:39:11 26-04-2024) Наконец, власти осмелились на политически грамотное решение!... Сверху спустили
21:16:51 26-04-2024
Гость (11:30:16 26-04-2024) Сверху спустили...
На них спустили?
11:00:53 26-04-2024
А пробки на дорогах каждый день безопасно?
11:35:29 26-04-2024
Если есть даже минимальный риск, то это лучше решение. Поэтому поддержу.
12:00:40 26-04-2024
Когда я окажусь на свете том…
И встречу там войной убитых братьев:
— Ну, как страна? Как Родина? Как дом?..
Впервые им захочется солгать мне.
Как павшим на полях большой войны сказать, что больше нет уж их страны?..
( Расул Гамзатов )
12:09:38 26-04-2024
А другие мероприятия значит можно ? Где логика ?
06:53:02 27-04-2024
Гость (12:09:38 26-04-2024) А другие мероприятия значит можно ? Где логика ? ...
Для большинства жителей региона слово "логика" - это жутчайший мат.
12:30:48 26-04-2024
Печальные и немыслимые для погибших слова сказал один из самых мудрых поэтов СССР и России.
18:22:27 26-04-2024
А субботник проводить значит было можно. Выгнав школьников разгребать собачьи какашки!
09:47:49 27-04-2024
Зерр гут, Вальдемар, зер гут.