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Салюты и шествие "Бессмертного полка" отменили в Алтайском крае

Это связано с обеспечением общественной безопасности

26 апреля 2024, 10:35, ИА Амител

Георгиевская лента / Фото: pxhere.com
Георгиевская лента / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае отменили салюты на Первомай и День Победы, а также шествие "Бессмертного полка". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Бессмертный полк" пройдет в альтернативных форматах. В каких именно, перечислили в правительстве:

"С 1 по 12 мая будут проведены такие мероприятия чествования героев Великой Отечественной войны, как "Стена памяти", "Бессмертный полк в школе", "Бессмертный полк в детском саду", "Уличные галереи памяти с портретами героев", "Бессмертный полк: портрет героя на одежде", "Бессмертный полк на транспорте", "Автопробег Бессмертного полка", "Трансляция портретов ветеранов", "Трансляция портретов героев Великой Отечественной войны в городах", "Смена аватаров в социальных сетях".

Как уточнили власти, решение отменить салюты и шествие связано с обеспечением общественной безопасности.

Алтайский край День Победы
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Комментарии 13

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Гость

10:39:11 26-04-2024

Наконец, власти осмелились на политически грамотное решение!

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Гость

11:05:40 26-04-2024

Гость (10:39:11 26-04-2024) Наконец, власти осмелились на политически грамотное решение!... Получается потому что не осмелились. Не могут гарантировать

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Гость

11:27:43 26-04-2024

Гость (10:39:11 26-04-2024) Наконец, власти осмелились на политически грамотное решение!... Дык они ж не сами, только вчера вечером распоряжение с Москвы пришло об отмене.

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Гость

11:30:16 26-04-2024

Гость (10:39:11 26-04-2024) Наконец, власти осмелились на политически грамотное решение!... Сверху спустили

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Гость

21:16:51 26-04-2024

Гость (11:30:16 26-04-2024) Сверху спустили...
На них спустили?

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Гость

11:00:53 26-04-2024

А пробки на дорогах каждый день безопасно?

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Гость

11:35:29 26-04-2024

Если есть даже минимальный риск, то это лучше решение. Поэтому поддержу.

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Гость

12:00:40 26-04-2024

Когда я окажусь на свете том…
И встречу там войной убитых братьев:
— Ну, как страна? Как Родина? Как дом?..
Впервые им захочется солгать мне.
Как павшим на полях большой войны сказать, что больше нет уж их страны?..
( Расул Гамзатов )

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Гость

12:09:38 26-04-2024

А другие мероприятия значит можно ? Где логика ?

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Гость

06:53:02 27-04-2024

Гость (12:09:38 26-04-2024) А другие мероприятия значит можно ? Где логика ? ...
Для большинства жителей региона слово "логика" - это жутчайший мат.

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Гость.

12:30:48 26-04-2024

Печальные и немыслимые для погибших слова сказал один из самых мудрых поэтов СССР и России.

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Гость

18:22:27 26-04-2024

А субботник проводить значит было можно. Выгнав школьников разгребать собачьи какашки!

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Гость

09:47:49 27-04-2024

Зерр гут, Вальдемар, зер гут.

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