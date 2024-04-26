Малоэтажный всплеск. В алтайских городах и селах нашли свыше 1000 га под частные дома
Часть территорий уже переданы для развития, другие только зарезервированы
26 апреля 2024, 09:15, ИА Амител
В Алтайском крае готовятся к массовой малоэтажной застройке. Новые площадки, где возведут дома и коттеджи, нашли в пяти городах и 15 районах региона. Эти территории стали ответной "мерой" на возникший всплеск индивидуального строительства. Так, в первом квартале 2024 года на Алтае построили свыше 225 тыс. квадратных метров жилья – на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила начальник отдела архитектуры и территориального планирования регионального Минстроя Елена Российцева на круглом столе. Он прошел 24 апреля и был посвящен перспективам частного домостроения.
Она напомнила, что в 2022 году правительство края согласовало предложение института развития "Дом.рф" о застройке участков во Власихе. Всего под индивидуальные дома там выделено шесть участков общей площадью 380 га. Их потенциал – 413 тыс. квадратных метров жилья.
Эти земли передают инвесторам по программе комплексного развития территорий (КРТ): застройщик возводит не только жилье, но и всю инженерную, транспортную, социальную инфраструктуру.
"В прошлом году "Дом.рф" провел аукцион и передал в долгосрочную аренду участок площадью 57,5 га. Там возможно построить около 60 тыс. квадратных метров жилья. Победителем торгов признана компания "Промжилстрой". В 2024 году состоялся второй аукцион: разыграли 54,6 га, победила компания "Инвестиции в будущее". Остальные участки выставят на торги до конца года", – отметила Елена Российцева.
Кроме Барнаула, механизм КРТ сейчас внедряют и в Новоалтайске. 4 апреля администрация города приняла решение отдать под застройку 24 га, которые расположены севернее участка № 2 на ул. Индустриальной.
По информации специалиста Минстроя, на территории появятся 25 тыс. квадратных метров жилья, объекты спорта, магазины, инженерные сети, объекты транспортной инфраструктуры.
Кроме того, по информации Елены Российцевой, в рамках исполнения поручения президента в регионе сформирован план реализации комплексных проектов индивидуального жилищного строительства, который включает в себя 31 территорию общей площадью 1060 га.
Так, в том же Новоалтайске, помимо участка площадью 24 га, есть еще четыре территории, которые подходят для частного домостроения. Их потенциал – 40 га. В Барнауле, кроме Власихи, комплексное строительство возможно в поселке Бельмесево. Здесь планируют развивать квартал площадью 224 га. В Павловске (Павловский район) зарезервировали под застройку 160 га близ села.
Работу по поиску новых участков для застройки ведет и региональный Росреестр. Он создал оперативный штаб с участием региональных, городских и районных властей. Уже сформирован перечень участков, имеющих потенциал для вовлечения в оборот под жилищное строительство. И этот документ регулярно пополняется. В 2025 году информация о перспективных землях будет доступна на кадастровой карте.
09:27:10 26-04-2024
Поиграются горожани в "своя земельку", да вернуться обратно в город.
10:09:40 26-04-2024
Гость (09:27:10 26-04-2024) Поиграются горожани в "своя земельку", да вернуться обратно ... Вы так делали? Меня, например, фиг загонишь теперь в какую-нибудь матрёшку, не смотря на все проблемы "своей земельки"
10:18:02 26-04-2024
Гость (10:09:40 26-04-2024) Вы так делали? Меня, например, фиг загонишь теперь в какую-н... а меня, например, только по приговору суда можно переселить из квартиры центре города в частный дом.
никогда этой тяги к земельке не понимала.
09:31:04 26-04-2024
Гладко на бумаге.... У нас, построили малоэтажку - один фонарь на всю улицу, дороги - все лето клубы пыли, газа нет, зимой в безветрие, угарный смрад и ассенизаторные машины носятся от дома к дому.
10:46:50 26-04-2024
Не стройте в низинах! В этом году все домики под Фирсово плавали. Народ, а кто и последние вложил, плавал.
11:58:32 26-04-2024
10 лет назад сбежали буквально из элитной большой квартиру в дом с участком с соснами. Просто кайфуем все это время. В квартире уже надоели эти стены. Пришел с работы поел и на диван и так по кругу.
13:13:19 26-04-2024
Только в этих поселках ни секций ни кружков для детей ,школ и детских садов. Кроме газа и электричества нет центральных сетей. Да и работа у всех в городе. В свое время когда жил в пригороде была квартира в центре Барнаула.
13:57:39 26-04-2024
В 20-ку и так было не втиснуться, а что будет когда за Власихой ещё настроят!
21:51:12 26-04-2024
Петропавловский район алтайский край , соседние села дома недорого , хоть под дачу . Убыль населения большая , домов дофига.
01:26:10 27-04-2024
Русская рулетка с соседями , за забором может оказаться база отдыха со всеми вытекающими. Уедете за тишиной, а тут "умный сосед" бизнес делает. И это не про скандальную планету ку, таких баз отдыха за забором десятки и на них нет управы!!!