Малоэтажный всплеск. В алтайских городах и селах нашли свыше 1000 га под частные дома

Часть территорий уже переданы для развития, другие только зарезервированы

26 апреля 2024, 09:15, ИА Амител

Частные дома в пригороде Барнаула / Фото: amic.ru

В Алтайском крае готовятся к массовой малоэтажной застройке. Новые площадки, где возведут дома и коттеджи, нашли в пяти городах и 15 районах региона. Эти территории стали ответной "мерой" на возникший всплеск индивидуального строительства. Так, в первом квартале 2024 года на Алтае построили свыше 225 тыс. квадратных метров жилья – на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила начальник отдела архитектуры и территориального планирования регионального Минстроя Елена Российцева на круглом столе. Он прошел 24 апреля и был посвящен перспективам частного домостроения.

Она напомнила, что в 2022 году правительство края согласовало предложение института развития "Дом.рф" о застройке участков во Власихе. Всего под индивидуальные дома там выделено шесть участков общей площадью 380 га. Их потенциал – 413 тыс. квадратных метров жилья.

Эти земли передают инвесторам по программе комплексного развития территорий (КРТ): застройщик возводит не только жилье, но и всю инженерную, транспортную, социальную инфраструктуру.

"В прошлом году "Дом.рф" провел аукцион и передал в долгосрочную аренду участок площадью 57,5 га. Там возможно построить около 60 тыс. квадратных метров жилья. Победителем торгов признана компания "Промжилстрой". В 2024 году состоялся второй аукцион: разыграли 54,6 га, победила компания "Инвестиции в будущее". Остальные участки выставят на торги до конца года", – отметила Елена Российцева.

Кроме Барнаула, механизм КРТ сейчас внедряют и в Новоалтайске. 4 апреля администрация города приняла решение отдать под застройку 24 га, которые расположены севернее участка № 2 на ул. Индустриальной.

По информации специалиста Минстроя, на территории появятся 25 тыс. квадратных метров жилья, объекты спорта, магазины, инженерные сети, объекты транспортной инфраструктуры.

Кроме того, по информации Елены Российцевой, в рамках исполнения поручения президента в регионе сформирован план реализации комплексных проектов индивидуального жилищного строительства, который включает в себя 31 территорию общей площадью 1060 га.

Так, в том же Новоалтайске, помимо участка площадью 24 га, есть еще четыре территории, которые подходят для частного домостроения. Их потенциал – 40 га. В Барнауле, кроме Власихи, комплексное строительство возможно в поселке Бельмесево. Здесь планируют развивать квартал площадью 224 га. В Павловске (Павловский район) зарезервировали под застройку 160 га близ села.

Работу по поиску новых участков для застройки ведет и региональный Росреестр. Он создал оперативный штаб с участием региональных, городских и районных властей. Уже сформирован перечень участков, имеющих потенциал для вовлечения в оборот под жилищное строительство. И этот документ регулярно пополняется. В 2025 году информация о перспективных землях будет доступна на кадастровой карте.