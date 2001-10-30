Летом 2020 в Алтайском крае вновь вырастут тарифы на свет, а в стране начнут внедрять интеллектуальную систему учета электроэнергии. Другими словами, обычные счетчики будут менять на "умные". К чему готовиться и что ждет барнаульцев в связи с этими изменениями расскажет генеральный директор БГЭС Иван Василиади.
23 января на портале amic.ru проходит традиционная
онлайн-конференция, во время которой вы можете задать любые интересующие
вас вопросы, связанные с деятельностью компании.
Свои обращения можно оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью.
Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Онлайн-конференция продлится до 13:00.