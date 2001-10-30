Четверг, 23 Январь, 09:25

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,83
€ 68,52
Обь
4см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новое правительство РФСнегопады на АлтаеКрещение-2020
ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Новые тарифы на свет и новые законы: гендиректор БГЭС расскажет, к чему готовиться барнаульцам в 2020 году

Летом 2020 в Алтайском крае вновь вырастут тарифы на свет, а в стране начнут внедрять интеллектуальную систему учета электроэнергии. Другими словами, обычные счетчики будут менять на "умные". К чему готовиться и что ждет барнаульцев в связи с этими изменениями расскажет генеральный директор БГЭС Иван Василиади.

23 января на портале amic.ru проходит традиционная онлайн-конференция, во время которой вы можете задать любые интересующие вас вопросы, связанные с деятельностью компании.

Свои обращения можно оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью. 

Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Онлайн-конференция продлится до 13:00.



Добавить свой вопрос

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.