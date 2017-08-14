Четверг, 30 Январь, 09:34

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,39
€ 68,68
Обь
8см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

За что насчитали штраф и почему свет такой дорогой – спроси директора БГЭС

Все про электричество, оплату за него, а также о счетчиках и штрафах готов рассказать барнаульцам генеральный директор БГЭС Иван Василиади. 30 января на портале amic.ru проходит традиционная онлайн-конференция со специалистами Барнаульской горэлектросети.

Как поменять счетчик, почему важно вовремя передавать показания, откуда берется штраф и как оспорить слишком большие счета за свет – руководитель горэлектросети готов ответить на все ваши вопросы, а также в режиме онлайн решить проблемные ситуации абонентов, если они имеют место быть.

Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью. 

Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 13:00.



Добавить свой вопрос

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.