Все про электричество, оплату за него, а также о счетчиках и штрафах
готов рассказать барнаульцам генеральный директор БГЭС Иван Василиади. 30 января на портале amic.ru проходит традиционная онлайн-конференция со
специалистами Барнаульской горэлектросети.
Как поменять счетчик, почему важно вовремя передавать показания, откуда берется штраф и как оспорить слишком большие счета за свет – руководитель горэлектросети готов ответить на все ваши вопросы, а также в режиме онлайн решить проблемные ситуации абонентов, если они имеют место быть.
Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью.
Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 13:00.