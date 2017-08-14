За что насчитали штраф и почему свет такой дорогой – спроси директора БГЭС

Все про электричество, оплату за него, а также о счетчиках и штрафах готов рассказать барнаульцам генеральный директор БГЭС Иван Василиади. 30 января на портале amic.ru проходит традиционная онлайн-конференция со специалистами Барнаульской горэлектросети.



Как поменять счетчик, почему важно вовремя передавать показания, откуда берется штраф и как оспорить слишком большие счета за свет – руководитель горэлектросети готов ответить на все ваши вопросы, а также в режиме онлайн решить проблемные ситуации абонентов, если они имеют место быть.

Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью.

Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 13:00.