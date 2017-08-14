ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
Про умные счетчики и высокие тарифы: задай вопрос гендиректору БГЭС
Жители Барнаула в режиме онлайн сегодня, 13 февраля, могут обратиться к генеральному директору
Барнаульской горэлектросети Ивану Василиади. Традиционная
онлайн-конференция проходит в четверг на портале amic.ru.
Как правильно подавать данные за
электричество, что делать, если оборвался провод, на кого жаловаться за слишком высокие счета и когда уже страну переведут на умные счетчики – на
эти и
другие вопросы, касающиеся деятельности горэлектросети, готов ответить
ее
руководитель.
В режиме онлайн вы можете решить и проблемные ситуации, если они имеют место быть.
Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью.
Ответы начнут поступать с 11 часов. Конференция продлится до 14:00Добавить свой вопрос