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ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Про умные счетчики и высокие тарифы: задай вопрос гендиректору БГЭС

Жители Барнаула в режиме онлайн сегодня, 13 февраля, могут обратиться к генеральному директору Барнаульской горэлектросети Ивану Василиади. Традиционная онлайн-конференция проходит в четверг на портале amic.ru. 

Как правильно подавать данные за электричество, что делать, если оборвался провод, на кого жаловаться за слишком высокие счета и когда уже страну переведут на умные счетчики – на эти и другие вопросы, касающиеся деятельности горэлектросети, готов ответить ее руководитель.

В режиме онлайн вы можете решить и проблемные ситуации, если они имеют место быть.
Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью. 
Ответы начнут поступать с 11 часов. Конференция продлится до 14:00

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