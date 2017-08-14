Про умные счетчики и высокие тарифы: задай вопрос гендиректору БГЭС





Как правильно подавать данные за электричество, что делать, если оборвался провод, на кого жаловаться за слишком высокие счета и когда уже страну переведут на умные счетчики – на эти и другие вопросы, касающиеся деятельности горэлектросети, готов ответить ее руководитель.





В режиме онлайн вы можете решить и проблемные ситуации, если они имеют место быть.



Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью.



Жители Барнаула в режиме онлайн сегодня, 13 февраля, могут обратиться к генеральному директору Барнаульской горэлектросети Ивану Василиади. Традиционная онлайн-конференция проходит в четверг на портале amic.ru.Ответы начнут поступать с 11 часов. Конференция продлится до 14:00