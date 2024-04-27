Менеджер "Газпрома" рассказал о том, что жители Алтая не спешат подключаться к газу
При этом компания вкладывает огромные деньги на строительство инфраструктуры, а люди топят дровами и углем
27 апреля 2024, 06:20, ИА Амител
Генеральный директор "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко заявил, что жители новых коттеджных поселков и других населенных пунктов неактивно подключаются к газовым сетям, хотя у них есть такая возможность. В итоге у руководства компании возникает вопрос о целесообразности развития инфраструктуры на некоторых территориях края. Об этом Евгений Григоренко заявил во время круглого стола, посвященного строительству малоэтажного жилья.
"Мы, как соисполнитель программы догазификации, за прошлый год построили около тысячи километров сетей. Однако столкнулись с неожиданной проблемой: там, где мы запускаем сети, люди неактивно подключаются к ним. Приходится инициировать встречи с властями и жителями этих населенных пунктов. Средний процент подключения – 10-15. Возникает вопрос экономической целесообразности вкладывания денег в строительство инфраструктуры", – пояснил Евгений Григоренко.
По его словам, основная причина такой неактивности со стороны местных жителей, прежде всего, в том, что люди не могут себе позволить дорогое газовое оборудование, а ставки по кредитам очень дорогие. В результате дешевле отапливать дома по старинке углем и дровами, кто-то устанавливает электрооборудование.
"В 2016 году мы запустили газопровод в Калманском районе, он был рассчитан для 1200 домовладений. Довели газ до каждого участка. Сейчас у нас там только около 700 абонентов. Поэтому взаимодействие с крупными застройщиками, которые комплексно подходят, для нас выгодно", – добавил Евгений Григоренко.
Директор компании "Газпром газораспределение Барнаул" отметил, что в настоящее время в Алтайском крае построено уже 7 тысяч километров газовых сетей. Для сравнения: водопровода в регионе построено 14 тысяч километров.
06:34:50 27-04-2024
Гы гы гы))) Опять население виновато, что не удалось развести его на заведомо невыгодное приобретение. Ах оно нехорошее, электорат неблагодарный
08:04:34 28-04-2024
Гость (06:34:50 27-04-2024) Гы гы гы))) Опять население виновато, что не удалось развест... Мой дед в первую мировую попал в австрийский плен. Он тут был батраком и там его определили батрачить в деревню. В Австрии своего газа нет и щас, но в те времена у каждого крестьянина в дому был газ из Румынии, через горы провели и народ пользовался
06:38:04 27-04-2024
Может быть не спешат подключаться из-за десяти кратно задранной цены? К примеру: смонтировать 8 метров трубы Д20 по стене дома и поставить счётчик три года назад я отдал 20тр.
07:19:31 27-04-2024
гость (06:38:04 27-04-2024) Может быть не спешат подключаться из-за десяти кратно задран... И это Вы отделались легким испугом! Ломят еще куда круче! Как говорится, все для народа!
14:39:55 27-04-2024
гость (06:38:04 27-04-2024) Может быть не спешат подключаться из-за десяти кратно задран... По сравнению с нынешним ценами это у вас ещё бесплатно
07:38:29 27-04-2024
Уж лучше дрова и уголь чем это "народное достояние".
07:55:02 27-04-2024
у вас тварищь григоренко как и уваших начальников участков в районах нет вообще понимания как с людьми работать а теперь люди еще и виноваты за ваши провалы с вами будет также как и с правдиным еще и в акзс собрались поставьте в районах молодых активных начальников уберите этих пенсионеров которые думают что мы много таких пережили и дуют вам в уши
08:02:11 27-04-2024
а вы смешной! Алтай в лидерах почти всех антирейтингов по стране. У людей просто нет таких денег! Сказочники.
08:08:09 27-04-2024
Крайне редко пишу, но видимо накипело. Родители год не могут провести газ только по тому что футболит и кормит завтраками газовщики. То трубы не опресовали и закопали( заставили пенсионера быстро! К их приезду ! Раскопать для повторной опресовки- забыли) то документы не берут а заставляют опять же по два раза один и тот же комплект возить из Павловска в Барнаул. Позор!!!!
07:17:20 29-04-2024
Мария (08:08:09 27-04-2024) Крайне редко пишу, но видимо накипело. Родители год не могут... Мы живём в Центральном районе города Барнаул, так уже три года нам газ немогут довести . Бегаем с этими тех.условиями да прошениями. В этом году в прокуратуру будем обращаться.
08:15:52 27-04-2024
Почему в крае газосчётчики с севшими батарейками отказываются менять по гарантии и вынуждают покупать новый?
08:20:08 27-04-2024
Присоединяюсь к Марии. Ждем газ уже три года, постоянно предлагают приехать, и продлить договор. Просто безобразие. Основную трубу уложили, улицу перекопали, что проехать невозможно, где-то до ума вообще не довели, всё побросали, и уехали. Обращения в Прокуратуру не дали результата. Беспредел и халатность налицо. Только "бла-бла-бла" с экранов и слышишь, а на деле никому ничего не надо.
10:39:38 27-04-2024
Гость (08:20:08 27-04-2024) Присоединяюсь к Марии. Ждем газ уже три года, постоянно пред... Это тренд такой.
08:23:37 27-04-2024
а мы бы и рады подвести к домам в"северном",но администрация считает,что коммунальщикам выгоднее драть с нас за центральное отопление,кстати,гигакалория у нас ровно два раза дороже чем в барнауле.просьбы газифицировать дома встретили горячий отпор,даже сказки глава рассказал,что нельзя газифицировать многоэтажные дома,карлин лично запретил.
08:26:36 27-04-2024
Ожидал газ с 95 года, порадовался когда пришел бизнес и за деньги заключил договор.. Утром деньги, вечером стулья... , 4 года мозги полоскали..
08:46:23 27-04-2024
Подключились только по догазификации. 15 лет собственник газтрубы даже не разговаривал о подключении, только избранным можно было! Теперь тепло и красота, да даже по этой программе это сильно дорого стоит!
09:20:34 27-04-2024
Думать надо наперёд.
Для пимера: нам в село не хотят вести газ, хотя всего 8км трубы и домовладений 1500, а например деревень ки типа мост иша, где населения меньше 200человек (домовладений думаю меньше 70ти) но прокладка километров 30 трубы в программу Газификации включена. Говорит только о том, что думают где можно отщепнуть побольше, а не о результате проделанной работы.
Не с проста сообщения выше ждут газ годами, даже уже при подведенной трубе.
И конечно же второй важный момент: стоимость подключения к газу переваливает порой 500тыс рублей без учета оборудования. Хотя есть указка подключать бесплатно...
09:23:00 27-04-2024
"В итоге у руководства компании возникает вопрос о целесообразности вкладывания огромных средств в развитие инфраструктуры". Вас что в это кресло посадили думать что ли? Поставили задачу копать, так и копайте, не можете пошли вон, за забором полно таких думателей.
12:02:28 27-04-2024
Гость (09:23:00 27-04-2024) "В итоге у руководства компании возникает вопрос о целесообр... !!!!!!
09:30:29 27-04-2024
Пожаловался? Не спешат потому, что "бесплатная" газификация моего домовладения вылезла мне в почти 300 тысяч- тут и техусловия, и проект, и присоединение, и траншея, я и прокладка трубы в дом. Всё делала шараж-монтаж контора, Газпром тупо отказал под предлогом неполного пакета документов, хотя документы были по списку все.
19:21:36 27-04-2024
Гость (09:30:29 27-04-2024) Пожаловался? Не спешат потому, что "бесплатная" газификация ... Посредники везде... Оформление документов на недвигу-пойдешь сам и хрен оформишь вынудят идти к риэлтору и везде такая хрень
09:51:19 27-04-2024
мы, жители коттеджного поселка рубцовск, готовы подключиться, куда подойти?
09:59:21 27-04-2024
- "По его словам, основная причина такой неактивности со стороны местных жителей, прежде всего, в том, что люди не могут себе позволить дорогое газовое оборудование, а ставки по кредитам очень дорогие." Знает же бестия, ответ почему.
10:00:47 27-04-2024
мы с соседями по стояку объединились, вызвали сварщика из горгаза и заварили трубу)).
хотелось бы, чтобы так сделал весь дом, но, увы...
10:09:25 27-04-2024
Элен без ребят (10:00:47 27-04-2024) мы с соседями по стояку объединились, вызвали сварщика из го... элен, это называется "последние дни" - одни жирные могут, другие тощие не могут.
10:27:31 27-04-2024
"Мы же еще и зарабатывать должны. Все инвестиции должны быть оправданны"
А может хватит зарабатывать на своих гражданах, инвесторы хреновы? Давно пора поумерить аппетиты этих народнодостояльщиков
10:31:20 27-04-2024
"Приходится инициировать встречи с властями и жителями этих населенных пунктов."
Что значит "приходится"?
Это должно быть основой вашей работы!
Вы должны непрерывно взаимодействовать с людьми, общаться, объяснять свою позицию, выяснять их ожидания, проблемы.
Что это за менеджмент, когда проводятся дорогостоящие работы, а потом руководитель этих работ начинает жаловаться что эти работы никому не нужны?
При том что даже в комментариях много людей, которые не могут получить эту услугу.
Значить что-то сделано не там и не так.
Значит руководитель этих работ не понимает их сути.
10:45:49 27-04-2024
Алексей (10:31:20 27-04-2024) "Приходится инициировать встречи с властями и жителями этих ... Руководитель этих работ понимает одно - "Мы же еще и зарабатывать должны ...". Пусть напишет жалобу президенту на население всего Алтайского края. "Интересная" контора "Газпром". Президент говорит одно, а "Газпром" делает по-своему. Это как так?
10:39:57 27-04-2024
Григоренко тебе президент Путин задачу поставил а ты против ? Досадно уберите такого руководителя
10:51:06 27-04-2024
Поселок Комсомольский Павловского района . Трубы по поселку прокинуты у людей дома все сделано ( котлы счетчики висят ) пакет документов собран а газа нет .
10:57:15 27-04-2024
Саботаж ,здесь ребятам из ФСБ работы не початый край.
11:03:28 27-04-2024
Гость (10:57:15 27-04-2024) Саботаж ,здесь ребятам из ФСБ работы не початый край. ... гость, с кем работать? С жителями, которые "саботируют"? А менеджер "Газпрома", это шишка!!! Её так просто не покусаешь, у них адвокаты ушлые.
23:28:45 27-04-2024
Гость (11:03:28 27-04-2024) гость, с кем работать? С жителями, которые "саботируют"? А м... Так шишки хирурги вырезают раз и навсегда, чтобы другие шишки не вскакивали, не?
12:31:42 27-04-2024
Совершенно непонятно, почему так. Безработица же на историческом минимуме! Или работающий человек не может оплатить газовое отопление? Что за дискредитация.
12:43:24 27-04-2024
Нам ,находящимся в 20км от Петербурга подвели трубу к участку, а за ввод трубы на участок просят 287 000 рублей. При этом в договоре земляные работы и труба стоят 25 000рублей... Остальное : проекты и согласования!
19:38:01 27-04-2024
Алексей (12:43:24 27-04-2024) Нам ,находящимся в 20км от Петербурга подвели трубу к участк... Алексей, отправь копии этого беспредела с "перчиком" президенту. Я, так много раз делал и что удивительно, в десятку. Только не надо - дорогой В. В. помоги, не поможет.
13:26:41 27-04-2024
Обман.7 лет положили трубу ,каждый месяц ездим в Газпром и все кормят завтраками.
17:51:45 27-04-2024
Можно строить газопровод и сразу делать внутренние работы, запускать котёл. Далее согласовывать с абонентом повышенный тариф, который покроет расходы на строительство за 10-20 лет.
Если думать о людях, а не о кошельке, то можно много всего хорошо сделать.
21:48:17 27-04-2024
Гость (17:51:45 27-04-2024) Можно строить газопровод и сразу делать внутренние работы, з... И вы от этого повышенного тарифа завоете.
18:15:04 27-04-2024
Три года как я заключил договор с газпромом на догазафикацию. По сей день ждём, а дождёмся или нет даже не знаю.
19:37:46 27-04-2024
В Бийске, в заречье , вообще частник торгует газом , и подключение осуществляет за баснословные бабки...
22:48:03 27-04-2024
Пусть цену снизят .
.
23:36:59 27-04-2024
Мне насчитали 120к частники что бы завести трубу в дом, котел уже установлен. Чудный Газпром сказал, как нибудь сами, а то если мы будем делать это будете долго ждать, о чем говорить если договор сказали месяц будут делать. А если бы Газпром делал то около 200+ было бы.
01:10:52 28-04-2024
Больше сотни к дому подключить.не у всех тупо есть деньги.на каком месте мы достатку на душу населения он знает. Тут не все замами у министра обороны работают
08:30:01 28-04-2024
Ждём газ с 2022 года по программе догазификация, проживаем в г. Барнауле, Индустриального района, оплачено 50%, хотя у соседий есть, куда только не писали везде одни отписки нет точки подключения, почему-то когда улицу газифицировали труб не хватило провести по всей улицы, хотя отчитались что улица Куета газифицирована полностью, осталась ещё прокуратура и суд.
09:14:38 28-04-2024
Ерунду несёте, электрокотел тоже не дешёвый и к тому же оплата за электроэнергию вообще не дешёвая, а котел мотает много.
09:50:56 28-04-2024
Это на бумагах Газпром впереди планеты всей, что бы премии выписывать и большие зарплаты об основывать. А на самом деле очковтиратели и аферисты. В населённых пунктах где нужно п пытаются отжать у частных фирм которые их раньше проложили Причем бесплатно через суды и почти всегда государство на их стороне. Не газифицированные районы населённых пунктов обходят стороной. Заключают договора с населением и продлевают их по несколько лет, отчитывался в Москву что все газифицировано. Как всегда, только махинации и никакой фактической работы.
12:38:32 28-04-2024
Отличная новость!!!