Менеджер "Газпрома" рассказал о том, что жители Алтая не спешат подключаться к газу

При этом компания вкладывает огромные деньги на строительство инфраструктуры, а люди топят дровами и углем

27 апреля 2024, 06:20, ИА Амител

Строительство газопровода на Алтае / Фото: amic.ru

Генеральный директор "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко заявил, что жители новых коттеджных поселков и других населенных пунктов неактивно подключаются к газовым сетям, хотя у них есть такая возможность. В итоге у руководства компании возникает вопрос о целесообразности развития инфраструктуры на некоторых территориях края. Об этом Евгений Григоренко заявил во время круглого стола, посвященного строительству малоэтажного жилья.

"Мы, как соисполнитель программы догазификации, за прошлый год построили около тысячи километров сетей. Однако столкнулись с неожиданной проблемой: там, где мы запускаем сети, люди неактивно подключаются к ним. Приходится инициировать встречи с властями и жителями этих населенных пунктов. Средний процент подключения – 10-15. Возникает вопрос экономической целесообразности вкладывания денег в строительство инфраструктуры", – пояснил Евгений Григоренко.

По его словам, основная причина такой неактивности со стороны местных жителей, прежде всего, в том, что люди не могут себе позволить дорогое газовое оборудование, а ставки по кредитам очень дорогие. В результате дешевле отапливать дома по старинке углем и дровами, кто-то устанавливает электрооборудование.

"В 2016 году мы запустили газопровод в Калманском районе, он был рассчитан для 1200 домовладений. Довели газ до каждого участка. Сейчас у нас там только около 700 абонентов. Поэтому взаимодействие с крупными застройщиками, которые комплексно подходят, для нас выгодно", – добавил Евгений Григоренко.

Директор компании "Газпром газораспределение Барнаул" отметил, что в настоящее время в Алтайском крае построено уже 7 тысяч километров газовых сетей. Для сравнения: водопровода в регионе построено 14 тысяч километров.