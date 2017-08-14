Как поменять счетчик во время коронавируса. Задай вопрос директору БГЭС

Традиционная онлайн-конференция со специалистами Барнаульской горэлектросети проходит в четверг, 30 апреля, на портале amic.ru. На вопросы барнаульцев отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади.





Как заменить счетчик во время пандемии коронавируса (и меняют ли в это время счетчики), как обратиться к специалистам БГЭС, если нужна помощь, а все кругом работают дистанционно. Что делать, если нет денег, чтобы заплатить по счетам, на эти и другие вопросы, касающиеся деятельности предприятия, готов ответить Иван Василиади. В режиме онлайн вы можете решить и проблемные ситуации, если они имеют место быть.







Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью.



Ответы начнут поступать с 11 часов. Конференция продлится до 15:00.