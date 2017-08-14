Четверг, 30 Апрель, 10:36

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,69
€ 80,05
21°

99399 +0
Обь
461см +13


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Как поменять счетчик во время коронавируса. Задай вопрос директору БГЭС

Традиционная онлайн-конференция со специалистами Барнаульской горэлектросети проходит в четверг, 30 апреля, на портале amic.ru. На вопросы барнаульцев отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади. 

Как заменить счетчик во время пандемии коронавируса (и меняют ли в это время счетчики), как обратиться к специалистам БГЭС, если нужна помощь, а все кругом работают дистанционно. Что делать, если нет денег, чтобы заплатить по счетам, на эти и другие вопросы, касающиеся деятельности предприятия, готов ответить Иван Василиади. В режиме онлайн вы можете решить и проблемные ситуации, если они имеют место быть.

Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью. 
Ответы начнут поступать с 11 часов. Конференция продлится до 15:00.


Добавить свой вопрос

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.