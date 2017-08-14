ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
Откуда берется задолженность за свет. Задай вопрос специалистам БГЭСВсе о задолженности за электроэнергию: откуда она берется и как можно ее погасить, читатели amic.ru узнают в четверг, 6 августа, во время традиционной онлайн-конференции со специалистами БГЭС.
Как урегулировать вопрос с долгами за свет, можно ли разделить лицевой счет, кто должен оплатить задолженность при продаже квартиры на эти и другие вопросы по теме готова ответить
начальник юридического отдела Ирина Александровна Тишина.
Задавать вопросы вы можете уже сейчас, в комментариях под этой новостью. Ответы начнут поступать с 11:00. Онлайн-конференция продлится до 13:00.Добавить свой вопрос
Вопрос задал: Ирина Викторовна
Живем в коммунальной квартире, за свет платят не все жильцы. Хотим разделить лицевой счет. Что мне нужно сделать непосредственно до установки прибора учета?
Вопрос задал: Татьяна
Продаю комнату на ул. Кощеевой. Имеется долг за электрическую энергию, могу ли я переложить обязанность по его погашению на покупателя и включить это в договор с ним?
Отвечает: Ирина Тишина - руководитель юридического отдела БГЭС
Добрый день, Татьяна. В своей работе мы руководствуемся действующим законодательством и судебной практикой. В Вашей ситуации именно вы, являясь собственником жилого помещения, накопили задолженность за потребленную электроэнергию по своему лицевому счету и именно с вас мы ее будем взыскивать в суде. Что касается договоров, то мы можем предметно рассматривать только те, в которых являемся одной из сторон.
Вопрос задал: Елена
С июля потребителям будут устанавливать умные счетчики. Надо ли будет передавать показания прибора учета?
Вопрос задал: Максим
Ежемесячно плачу за электричество около 800 рублей. Второй месяц не получается рассчитаться из-за непредвиденных расходов. Боюсь, что долги приведут к проблемам и судам. Куда обратиться, чтобы урегулировать вопрос?
Вопрос задал: Алексей
Собираемся купить частный дом, смотрим подходящий вариант на ВРЗ, но его в начале марта обесточили. Риелтор толком ничего пояснить не может. Разве в пандемию не действует запрет на отключения света за долги?
Отвечает: Ирина Тишина - руководитель юридического отдела БГЭС
- Здравствуйте, Алексей. Такой запрет действует только с 6 апреля 2020 года, когда вступило в силу постановление Правительства РФ N 424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Этим документом предусмотрен ряд мер, направленных на поддержку граждан в период сложной эпидемиологической ситуации, в числе которых – мораторий на отключение электроэнергии бытовым потребителям до 1 января 2021. В марте отключение электроэнергии было сделано на вполне законных основаниях. Подключение к электрическим сетям производится по заявлению собственника, полностью погасившего сумму задолженности и оплатившего компенсацию затрат на технические процедуры в размере 1000 рублей.
Вопрос задал: Галина
Здравствуйте! Я на все лето уехала на дачу и показания за свет не передавала, но и электроэнергию не тратила. Мне же не нужно было передавать показания счетчиков?
Отвечает: Ирина Тишина - руководитель юридического отдела БГЭС
Добрый день, Галина. Мы рекомендуем абонентам передавать показания счетчика, даже если они нулевые. Это позволит производить начисление за потребленную электроэнергию корректно, с учетом фактического расхода пользователя. В ином случае расчет платы за электроэнергию сделают по среднему потреблению абонента. Напомню, что передать показания прибора учета можно в любой день, но мы советуем сообщать данные с 21 по 25 число каждого
месяца. Сейчас для этого можно воспользоваться любым дистанционным сервисом: по телефону 35-04-04 с 7:00 до 22:00 (без выходных), через личные кабинеты БГЭС, Системы «Город», ГИС ЖКХ, по электронной почте energy@bges.ru, с помощью SMS-сообщение на номер 8-903-767-67-22, через автоматический сервис по телефону (3852) 35-02-02 и роботизированную систему по номеру (3852) 50-16-50.