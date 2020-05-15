Про счётчики, платежи за свет, ОДН: Барнаульская горэлектросеть ответит на вопросы читателей amic.ru

Читатели amic.ru могут в режиме онлайн задать вопросы экспертам Барнаульской горэлектросети. Напомним, это ежемесячная онлайн-конференция, когда в режиме реального времени жители города могут обратиться к специалистам БГЭС. Предыдущее мероприятие состоялось 25 февраля. Тогда на конференцию поступило шесть вопросов. Читатели интересовались льготами на электроэнергию для пенсионеров. Спрашивали, как сэкономить на коммунальных платежах в частном доме с электроотоплением. Вместе со специалистами БГЭС разбирались с расчётами ОДН, начислениями пеней и новыми правилами установки электросчётчиков.

30 марта на портале amic.ru проходит очередная онлайн-конференция АО "Барнаульская горэлектросеть". Прием вопросов открыт до 13:00.

Сегодня на вопросы читателей ответят:

– руководитель юридического отдела БГЭС Ирина Тишина;

– и.о. начальника отдела продаж электроэнергии населению Светлана Парфенова (ей можно задать вопросы о платежах за электроэнергию);

– начальник отдела технического аудита Юрий Власов (ответит на все вопросы о счётчиках).

Задайте свой вопрос, и в течение дня, до 17:00, вы получите на него максимально подробный и компетентный ответ.



Вопрос задал: Евгения Здравствуйте! Второй год (а может быть третий) оплачиваю электроэнергию по повышенному тарифу, истек срок годности счетчика. Обращалась в БГЭС по телефону, хотела написать заявление о замене счетчика, ответили, что заявление не нужно, обо всех просроченных счетчиках они знают и всё заменят. Время идёт. Ни о какой замене речи нет. Понимаю, что повышенный тариф выгоден, но только не мне. Сколько может продолжаться это бездействие? Дайте мне, пожалуйста, конкретную информацию, куда и на кого я должна написать заявление о замене счетчика? В чьей компетенции решение данного вопроса и почему столько времени игнорируют мой адрес?



Вопрос задал: гость С 1 апреля все тсж обязаны выставлять одн сами, как может тсж посчитать и выставить одн собственникам при наличии 2 нежилых помещений имеющих прямые договора БГЭС,2 стационарных киоска прямые договора БГЭС, провайдеры прямые договора БГЭС, если показания юр.лица сдают в БГЭС, а тариф у них плавающий, и у собственников прямые договора, у ТСЖ договоров нет.



Вопрос задал: Лариса Добрый день, в течение трех месяцев пытаемся выяснить принцип и порядок начисление ОДН по электроэнергии.

Поясните, почему в многоквартирном доме по адресу Ленина 103, имеющем общедомовой прибор учета электороэнергии, который передает данные по энергопотреблению дома удаленно и при наличии в каждой квартире индивидуальных приборов учета начисление ОДН за электоэнергию производится по нормативу. С января каждой квартире ежемесячно просто выставляются одинаковые суммы на основе норматива, которые стали в 50 раз выше. При этом с точки зрения потребления ресурса ничего не поменялось, а поменялось применение нормативных документов, о вступлении в силу которых никто собственников не информировал и ничего предметного пояснить не может. Изучили внимательно и ЖК, и постановление правительства, и правила предоставления коммунальных услуг и нигде там не увидели, что необходимо выбрать способ оплаты ОДН так как предлагает УК: провести общее собрание собственников чтобы выбрать способ оплаты ОДН - по нормативу или по фактическому потреблению. Хотя везде указано, что при наличии общедомового прибора учета ОДН это разница, которая высчитывается по приведенной формуле между даннными общедомовыми и индивидуальными. Пытались получить разъяснения в Горэлектосети, УК, но каждый ссылается друг на друга и дает взаимоисключающие пояснения. У как всегда потребитель оплачивает это своими деньгами. Перерасчет никто не обещает и изменение порядка начисления ОДН никто не может объяснить. При этом получателем средств по ОДН в квитанциях указана Барнаульская горэлектросеть, а не УК.

Вопрос: Почему для расчета применяется ОДН по нормативу, а не исходя из показаний общедомового прибора учета и кто и что должен предпринять, чтобы ОДН начислялся именно по фактическому потреблению. Для каких целей тогда в доме нужен общедомовой прибор учета, если его показания не используются для расчета ОДН, чтобы собственники просто оплачивали его обслуживание, поверку и т.д и при этом оплачивали расходы на электроэнергию общие нужды по нормативу.?



Вопрос задал: Варя Здравствуйте, вопрос немного в будущее, возможно ли , что когда-то показания счетчиков будут передаваться автоматически сами? Или это уже где-то практикуется?



Вопрос задал: Ольга Яковлевна Энергетики установили у наших друзей в частном секторе электросчетчики на столбах и заставляют рассчитываться по этим счётчиком. Но ведь их можно ставить в отапливаемых помещениях или должен шкаф быть утеплен. Там этого ничгео нет. Следовательно, нарушаются правила эксплуатации и точных показаний у прибора учёта не может быть! По сути счетчик работает на улице и потерь не избежать. Почему люди должны платить за то, что они не потребляли?



Вопрос задал: Чадаев Виталий Николаевич Здравствуйте! Прошу разъяснить логику(да-да, именно логику, а не методику) начисления электроэнергии СОИ: за январь 2021 - 9.32 (2.17 кВт), за февраль - 98,68 (в 10 раз! 23 кВт), за март -54.03 руб (12.6 кВт). Причем в квартире за месяц набегает 60 - 65 кВт, т.к. проживаем вдвоем, везде светодиодные лампочки, А++ бытовые приборы, т.е. экономим по максимуму, а СОИ всю экономию "съедает". Адрес: А. Петрова, 209, кв. 29.



Вопрос задал: Евгений Байден Добрый день! Прочитал в интернете, что у "БСК" заканчивается договор с администрацией Барнаула. Кажется, уже с 31 марта этого года. Очень переживаю. Кто будет обслуживать электросети города? Надеюсь, что вы. Расскажите, пожалуйста, подробнее.



Вопрос задал: Ирина Здравствуйте!

1. Как проверить правильность начисления управляющей компанией платы за электроснабжение СОИ?

2. По какой формуле производится расчет? (желательно с примером).



Вопрос задал: Виктор Купил квартиру в барнауле в 2019г. Проживаю в другом городе. Скажите, могу ли удаленно открыть лицевой счет для оплаты эл.энергии?