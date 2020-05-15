Как платить за свет и откуда такой счёт за ОДН. Задай вопрос специалистам БГЭС

Amic.ru возобновляет онлайн-конференции со специалистами Барнаульской горэлектросети. Напомним, ежемесячно в режиме реального времени жители города могут обратиться с вопросами или проблемами к экспертам БГЭС. Как сэкономить на коммунальных платежах, кому положены льготы при оплате электроэнергии, верно ли начислена плата ОДН и как установить электросчётчики. Вопросы по этим и другим темам можно оставлять в комментариях к этой новости до 12:00. Ответы начнут поступать уже сегодня с 11 часов дня.

На вопросы читателей отвечают:

– руководитель юридического управления БГЭС Ирина Тишина;

– начальник отдела продаж электроэнергии населению БГЭС Светлана Парфенова (ей можно задать вопросы о платежах за электроэнергию);

– руководитель управления технического аудита БГЭС Юрий Власов (ответит на все вопросы о счётчиках).



Вопрос задал: Ирина Счётчик нужно менять в этом году, слышала, что теперь это можно сделать бесплатно. Куда обратиться, чтобы мне его заменили ?



Вопрос задал: Ольга Здравствуйте, мы оплачиваем за свет в банке, но почему-то постоянно висят около 150 рублей пени, почему оплатить их можно только в вашем офисе? Это крайне неудобно



Вопрос задал: Ярослав Башмачев Добрый день! Скажите, в последнее время много гуляю по Барнаулу и замечаю, что очень темно. Фонари включают очень поздно. А в некоторых районах они не работают даже ночью. Почему так стало мало освещения в Барнауле? И есть в планах у вас сделать больше фонарей. Особенно сложно гулять, когда перекопаны дворы из-за ремонтных работ. Можно упасть в яму.



Вопрос задал: гость В нашем доме начали менять индивидуальные приборы учета электроэнергии, в подъезде вывесили списки квартир, у кого будут заменены счетчики. Нашей квартиры в списках нет, хотя у нас также истек срок службы прибора. По какому принципу составляются списки? Сколько раз в год будет проводиться такая массовая замена?



Вопрос задал: Артем Добрый день! Обратил внимание, что в последний месяц счет за электроэнергию стали включать в общую квитанцию по ЖКУ, хотя раньше всегда приходила отдельная квитанция от БГЭС. Почему произошло такое изменение? На мой взгляд, раньше было удобнее: ты мог видеть в одном документе только счета за свет: за ОДН и по квартире.



Вопрос задал: Татьяна Кочеткова Добрый день! Подскажите, а могу ли я поставить себе умный счетчик? Так, чтобы я не снимала каждый месяц показания, а они сами передавались куда надо. Это можно сделать бесплатно? И еще вопрос: если у меня стоит умный счетчик, будут ли мне начислять ОДН? На каком основании? Ведь по сути я должна оплатить ровно столько энергии, сколько потребила. А другие пусть платят за себя.



Вопрос задал: Светлана Правда ли, что после выборов вырастут цены на элекроэнергию?



Вопрос задал: Мельникова Раиса Эалмановна тел 8 905 083 57 92 Продолжительное время не работает модем общедомового счетчика .этим занимались специалисты БГЭС, результата нет, адрес дом 91 Комсомольский проспект, когда будет решен вопрос, управляющая компания СМАРТ ответ не дает, отправляет к БГЭС.



Вопрос задал: Елена здравствуйте. мы в своем 10 этажном доме на всех этажах установили датчики движения, для экономии электроэнергии. Но ОДН стал в 2 раза больше. Мне на кв. 62 кв. м. с потреблением 150 квт, начисляют ОДН 38 квт. При обращении к управляющей ( у нас ТСЖ),говорит что все нормально. Как мне, ( я член ревизионной комиссии дома).проверить правильность начисления. И нет ли у Вас курсов для обучения ( тк хочется более качественно проводить ревизию расходов дома). спасибо