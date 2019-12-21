"Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки
21 декабря 2019 г., Барнаул
Сотни ребятишек со всего Алтайского края посмотрели первые новогодние представления. 21 декабря, в субботу, в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина состоялся премьерный показ спектакля "Космический Новый год". Это новогодняя история о детях, которые решают лететь на космическую станцию на построенной ими ракете, чтобы поздравить папу с Новым годом и передать подарки.
Перед спектаклем министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко вручил подарок четырехлетней Насте Кацюк из Барнаула. Настя – ребенок с особенностями развития, она хотела получить на Новый год куклы из сказочного патруля. В этом девочке помогла "Елка желаний" – всероссийская акция, которая проходит в преддверии Нового года.
Всего с 21 по 30 декабря участниками праздничных торжеств станут около 66 тысяч школьников Алтайского края, из них более 35 тысяч – ученики барнаульских школ.
Комментарии
министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко вручил подарок четырехлетней Насте куклы из сказочного патруля. ------------------
А тот мальчик у которой теплую куртку у губернатора попросил получил свой подарок?