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"Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки

21 декабря 2019 г., Барнаул
Сотни ребятишек со всего Алтайского края посмотрели первые новогодние представления. 21 декабря, в субботу, в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина состоялся премьерный показ спектакля "Космический Новый год". Это новогодняя история о детях, которые решают лететь на космическую станцию на построенной ими ракете, чтобы поздравить папу с Новым годом и передать подарки.

Перед спектаклем министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко вручил подарок четырехлетней Насте Кацюк из Барнаула. Настя – ребенок с особенностями развития, она хотела получить на Новый год куклы из сказочного патруля. В этом девочке помогла "Елка желаний" – всероссийская акция, которая проходит в преддверии Нового года.

Всего с 21 по 30 декабря участниками праздничных торжеств станут около 66 тысяч школьников Алтайского края, из них более 35 тысяч – ученики барнаульских школ.

"Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки "Космический Новый год": в Барнауле стартовали губернаторские елки


Комментарии

23.12.2019 12:27
- гость -

министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко вручил подарок четырехлетней Насте куклы из сказочного патруля. ------------------

А тот мальчик у которой теплую куртку у губернатора попросил получил свой подарок?

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