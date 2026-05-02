Смертельная комбинация: врач объяснил, почему опасно сочетать шашлык с водкой

Жирная пища замедляет всасывание алкоголя, а затем резко высвобождает его в кровь

02 мая 2026, 09:00, ИА Амител

Психиатр‑нарколог, заместитель главного врача клиники "Алкомед" Рафаэль Хакимзанов предупредил россиян о смертельной опасности сочетания шашлыка с водкой — об этом он рассказал в беседе с "Лентой.ру".

Врач объяснил, что такая комбинация наносит комплексный удар по организму. Во‑первых, для расщепления жиров из шашлыка и соусов поджелудочная железа вынуждена экстренно вырабатывать ферменты. В то же время алкоголь вызывает спазм протоков поджелудочной железы и желчного пузыря — из‑за этого ферменты и желчь не могут попасть в кишечник, застаиваются и начинают разрушать сам орган. Это прямой путь к острому панкреатиту.

Во‑вторых, жаренное на огне мясо содержит канцерогены, а водка способствует более глубокому проникновению этих вредных веществ в клетки — что в долгосрочной перспективе повышает риск развития онкологических заболеваний.

В‑третьих, жирная пища образует в желудке пленку, которая замедляет всасывание этанола в кровь. Из‑за этого человек долго не ощущает опьянения и может выпить гораздо больше запланированного. Когда жировая пленка разрушается, весь накопленный алкоголь резко поступает в кровоток — это многократно усиливает токсическое воздействие на мозг и печень.

Наконец, специалист отметил, что даже разовый прием алкоголя повышает артериальное давление на несколько дней. Шашлык, особенно если он приготовлен с избытком соли и специй, задерживает жидкость в организме, а жирный белок сгущает кровь. Такое сочетание создает идеальные условия для развития гипертонического криза, инфаркта миокарда или инсульта, заключил Рафаэль Хакимзанов.