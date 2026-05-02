В Госдуме призвали дать учителям право на досрочную пенсию

Они также должны получать "адекватную заработную плату", считает Миронов

02 мая 2026, 20:36, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Учителя должны иметь право на досрочную пенсию по выслуге лет, заявил ТАСС председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

«Что нужно распространять на педагогов, так это те льготы, которыми пользуются чиновники. В том числе досрочную пенсию по выслуге лет и единовременную субсидию на жилье. "Справедливая Россия" давно настаивает, что по уровню льгот наших учителей нужно приравнять к госслужащим», — сказал депутат.

Кроме того, учителя должны получать "адекватную заработную плату", отметил Миронов. «Они пашут, они работают, а зарплата у них очень маленькая. Это несправедливо, и мы будем это менять», — подчеркнул он.