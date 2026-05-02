В Госдуме призвали дать учителям право на досрочную пенсию
Они также должны получать "адекватную заработную плату", считает Миронов
02 мая 2026, 20:36, ИА Амител
Учителя должны иметь право на досрочную пенсию по выслуге лет, заявил ТАСС председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
«Что нужно распространять на педагогов, так это те льготы, которыми пользуются чиновники. В том числе досрочную пенсию по выслуге лет и единовременную субсидию на жилье. "Справедливая Россия" давно настаивает, что по уровню льгот наших учителей нужно приравнять к госслужащим», — сказал депутат.
Кроме того, учителя должны получать "адекватную заработную плату", отметил Миронов. «Они пашут, они работают, а зарплата у них очень маленькая. Это несправедливо, и мы будем это менять», — подчеркнул он.
21:20:58 02-05-2026
Почему учителя идут на пенсию по выслуге, а работникам СПО она не положена? Такие же ученики!
09:17:22 03-05-2026
Гость (21:20:58 02-05-2026) Почему учителя идут на пенсию по выслуге, а работникам СПО о... Еще хуже, чем в школе.
21:24:24 02-05-2026
Классика,прочитав заголовок, сразу понимаешь кто прокукарекал.
23:16:38 02-05-2026
Ни дня без бестолковых "инициатив" от десантника... Интересно ему самому не надоело? А ведь еще год назад этот "фонтан краснобайства" был на "капремонт закрыт"...
09:35:55 03-05-2026
Они и так через 25 лет идут на пенсию. Не в курсе?