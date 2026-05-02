В Госдуме призвали дать учителям право на досрочную пенсию

Они также должны получать "адекватную заработную плату", считает Миронов

02 мая 2026, 20:36, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Учителя должны иметь право на досрочную пенсию по выслуге лет, заявил ТАСС председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

«Что нужно распространять на педагогов, так это те льготы, которыми пользуются чиновники. В том числе досрочную пенсию по выслуге лет и единовременную субсидию на жилье. "Справедливая Россия" давно настаивает, что по уровню льгот наших учителей нужно приравнять к госслужащим», — сказал депутат.

Кроме того, учителя должны получать "адекватную заработную плату", отметил Миронов. «Они пашут, они работают, а зарплата у них очень маленькая. Это несправедливо, и мы будем это менять», — подчеркнул он. 

Комментарии 5

Гость

21:20:58 02-05-2026

Почему учителя идут на пенсию по выслуге, а работникам СПО она не положена? Такие же ученики!

Гость

09:17:22 03-05-2026

Гость (21:20:58 02-05-2026) Почему учителя идут на пенсию по выслуге, а работникам СПО о... Еще хуже, чем в школе.

Гость

21:24:24 02-05-2026

Классика,прочитав заголовок, сразу понимаешь кто прокукарекал.

Гость

23:16:38 02-05-2026

Ни дня без бестолковых "инициатив" от десантника... Интересно ему самому не надоело? А ведь еще год назад этот "фонтан краснобайства" был на "капремонт закрыт"...

Гость

09:35:55 03-05-2026

Они и так через 25 лет идут на пенсию. Не в курсе?

