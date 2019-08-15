Что случилось?

15 августа лайнера А321 "Уральских линий" выполнял рейс по маршруту "Москва — Симферополь". Практически сразу после взлета с аэродрома самолет столкнулся со стаей чаек и несколько птиц попали в двигатель, что вызвало перебои в его работе. Капитан лайнера Дамир Юсупов взял на себя управление бортом и мгновенно принял решение посадить самолет в кукурузном поле на расстоянии около полутора километров от аэродрома. Садить самолет пришлось "на брюхо" — с убранными шасси и выключенными двигателями. В результате посадка была очень жесткой. Но летчикам удалось не допустить катастрофы и гибели людей.

Поступок экипажа, совершившего в четверг аварийную посадку в Подмосковье, уже называли геройским. В частности, об этом заявил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов. "Экипаж действовал слаженно и профессионально: в сложнейшей ситуации пилоты приняли верные решения. Без сомнения, эта героический поступок! Молодцы и пилоты, и бортпроводники! Да и сами пассажиры проявили спокойствие и выдержку — никакой паники на борту", — говорится в комментарии Цуканова, который размещен на сайте полпредства.