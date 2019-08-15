Чудом назвали журналисты жесткую посадку лайнера А321 в в кукурузном поле Подмосковья, в результате которой выжили все 273 пассажира, находившиеся на борту. Экипаж самолета уже назвали героями, а возбудило уголовное дело. Рассказываем подробно, что произошло.
Поступок экипажа, совершившего в четверг аварийную посадку в Подмосковье, уже называли геройским. В частности, об этом заявил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов. "Экипаж действовал слаженно и профессионально: в сложнейшей ситуации пилоты приняли верные решения. Без сомнения, эта героический поступок! Молодцы и пилоты, и бортпроводники! Да и сами пассажиры проявили спокойствие и выдержку — никакой паники на борту", — говорится в комментарии Цуканова, который размещен на сайте полпредства.
На борту находилось 234 человека в том числе семь членов экипажа. В результате жесткой посадки пострадали 23 человека. Среди них — беременная женщина и девять детей.
Глава российского минздрава Вероника Скворцова сообщила, что серьезных травм удалось избежать. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Всем пострадавшим пассажирам оказана амбулаторная помощь. Госпитализация потребовалась только одной 69-летней пациентке. В министерстве также сообщили, что на место ЧП выезжали 20 бригад скорой помощи, также был задействован вертолет санавиации.
Пассажиров доставили в аэропорт Жуковский, с ними работают психологи и врачи. Представители компании "Уральские авиалинии" в индивидуальном порядке решают вопрос о доставке людей в Симферополь. Известно, что более трети пассажиров отказываются лететь. Тем, кто все-таки собирается лететь, предлагают отправку ближайшим рейсом из Домодедово.
Да, самолет А321, а также ответственность авиаперевозчика застрахованы в "АльфаСтрахование". В компании уже сообщили, что всем пострадавшим, здоровью или имуществу которых был нанесен ущерб, будет выплачена компенсация.
Отметим, по закону об обязательном страховании ответственности перевозчика, страховая выплата пострадавшим пассажирам на транспорте составляет до 2 млн рублей. Она зависит от тяжести полученных травм.
Да. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию ЧП. Специалисты находятся на месте происшествия и осматривают самолет. "Черные ящики" самолета будут направлены на расшифровку в Межгосударственный авиационный комитет.
Комментарии
"выжили все 273 пассажира, находившиеся на борту. "
"На борту находилось 234 человека в том числе семь членов экипажа. "
Может уже пора определиться сколько было человек в самолёте рассчитаном на максимум 220 пассажиров?