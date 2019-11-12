Синичкин день. Что это за праздник и как привлечь в дом счастье и удачу

12 ноября вспоминают православного святого Зиновия Синичника. На Руси этот день называли Синичкиным праздником и внимательно наблюдали за поведением птиц, чтобы предсказать, какой будет зима. Какие народные приметы связаны с 12 ноября и причем тут синицы – разбирался amic.ru.
На самом деле в день памяти Зиновия Синичника православная церковь вспоминает двоих мучеников: брата и сестру Зиновия и Зиновию, которые жили в Киликии в III веке.
Сестра с братом вели целомудренную жизнь и посвятили себя служению Богу. Согласно церковному преданию, Зиновий получил от Господа дар и мог исцелять болезни. Среди язычников он распространял христианскую веру.
Когда начались гонения на христиан, то Зиновия схватили и доставили на суд. Его сестра узнала, что брат страдает за Христа, и пожелала, чтобы и ее отдали на мучения. Так как Зиновий и Зиновия отказались поклоняться идолам, то после жестоких пыток их обезглавили.
На самом деле произошло наложение церковного и народного праздников. На Руси 12 ноября отмечали Синичкин день. Как правило, эти бойкие маленькие перелетные птицы к середине ноября уже возвращаются на любимое место зимовки и радуют людей своим веселым посвистом.
В народе очень любят эту яркую птицу. Считается, что она не унывает даже в самые сильные морозы, даже когда совсем невмоготу, она находит силы спеть свою звонкую песенку.
На Руси считали, что синица приносит в дом счастье и удачу. А поэтому старались всячески задобрить и привлечь этих птиц: развешивали кормушки, подкармливали несоленым салом и прочими вкусностями.
А 12 ноября обязательно мастерили новые и чинили старые кормушки.
На Руси на Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотников. Согласно народным поверьям, охотник 12 ноября должен был поймать хотя бы одного зайца, чтобы год был удачным на дичь.
Чтобы привлечь в дом счастье и удачу, всячески приманивали синиц. 12 ноября было принято чинить старые и мастерить новые домики для птиц. А вот кормить их вменялось в обязанности детям.
К примеру, когда мужчины уезжали на охоту, женщины гадали: бросали крошки хлеба и кусочки сала и наблюдали за синицей. Если птица начинала клевать крошки, то в доме появится достаток, а если сало – живность.
На Руси считали, что если рядом с домом 12 ноября появилось много синичек, то скоро похолодает.
Если синицы свистели – это к ясному дню, а если пищали – к сильному морозу.
Много синиц сидит на кормушках – к метели.
Если птица заглядывает в окно, то ждали перемен в лучшую сторону.
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