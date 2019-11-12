Синичкин день. Что это за праздник и как привлечь в дом счастье и удачу

Кто такой Зиновий Синичкин?

На самом деле в день памяти Зиновия Синичника православная церковь вспоминает двоих мучеников: брата и сестру Зиновия и Зиновию, которые жили в Киликии в III веке.

Сестра с братом вели целомудренную жизнь и посвятили себя служению Богу. Согласно церковному преданию, Зиновий получил от Господа дар и мог исцелять болезни. Среди язычников он распространял христианскую веру.

Когда начались гонения на христиан, то Зиновия схватили и доставили на суд. Его сестра узнала, что брат страдает за Христа, и пожелала, чтобы и ее отдали на мучения. Так как Зиновий и Зиновия отказались поклоняться идолам, то после жестоких пыток их обезглавили.