Среда, 5 Февраль, 12:31

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,43
€ 70,13
Обь
2см -2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Вопрос дня



Что такое Великий пост, как он связан с язычниками и как к нему готовятся?

, ИА "Амител"
Многие воспринимают пост как диету или способ оздоровления организма, но человек должен уделять внимание душе
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru


Великий пост в 2020 году начнется у православных христиан 2 марта. Несмотря на то, что до самого поста остается еще чуть меньше месяца, подготовка к великому православному событию начинается уже на днях. В чем суть Великого поста, как к нему готовятся и почему в пост нельзя есть мясо – читайте на amic.ru.

1
Что такое Великий пост и сколько он длится?

Это самый строгий и самый длительный в церковном календаре пост. Смысл Великого поста в покаянии и подготовке к встрече одного из главных праздников – Светлого Христова Воскресения (Пасхи). 

Длится Великий пост 48 дней. Согласно православным канонам, он делится на шесть недель, называемых Четыредесятницей, и Страстную неделю (седмицу). Первые 40 дней символизируют сорокадневный пост Иисуса Христа в пустыне. А последующий период – Лазарева суббота, Вербное воскресенье и шесть дней Страстной седмицы – призывает вспомнить страсти земной жизни, смерти и погребение Христа.

В это время верующим следует сохранять чистоту помыслов, ограничивать себя в еде, избегать ссор, конфликтов и развлечений.

Начинается Великий пост в 2020 году 2 марта, но подготовка к нему начинается почти за месяц. Это время так и называется – подготовительные недели к посту, и оно тоже содержит ряд ограничений.

2
А что за подготовительные недели?

Приготовления к Великому посту Церковь начинает заранее. Время подготовки включает четыре недели. Однако между началом подготовки (9 февраля в 2020 году) и первым днем поста (2 марта) всего три календарные недели. Как это объяснить? Дело в том, что на языке Церкви словом "неделя" называют лишь один день – воскресный (лингвисты полагают, что слово "неделя" происходит от словосочетания "не делати" – не работать, отдыхать, то есть посвящать этот день Богу). Так и получается, что время подготовки к посту включает четыре недели, то есть четыре воскресенья. Каждая неделя имеет свое название и посвящена особой истории, которая готовит прихожан к Великому Посту и Пасхе.

Первая подготовительная неделя – Неделя о мытаре и фарисее. В этот день  православные вспоминают притчу о покаянии и смирении. В 2020 году она выпадает на 9 февраля.

Вторая – Неделя о блудном сыне – приходится на 16 февраля. Притча о раскаявшемся и вернувшемся домой сыне напоминает людям о великом Божием милосердии – именно так Бог относится даже к падшему человеку.

Третья – Неделя о Страшном Суде. Она выпадет на 23 февраля. В этот день верующим напоминают о втором пришествии Христа и предстоящем Страшном Суде. После нее наступает Сырная седмица. В народе ее называют Масленица. В этом году масленичная неделя начнется 24 февраля. Мясо на Сырной седмице уже не едят, но всю неделю угощаются блинами (молоко, сыр, сметану и масло в это время есть можно). 

Завершается седмица Сыропустной неделей, или Прощеным воскресеньем. Эта последняя подготовительная неделя и в этом году она выпадает на 1 марта. В этот день верующие просят друг у друга прощения за нанесенные обиды. В храмах на вечернем богослужении совершается особый чин: после чтения молитвы настоятель просит прощения у присутствующих на службе, то же самое делают и прихожане.

В этот день Церковь вспоминает изгнание Адама из рая: человек сам, по своей воле отдалился от Бога, и человечество утратило рай – единство с Богом и миром. Название этой недели – итог подготовки к Великому посту: человек должен приложить все силы души, чтобы измениться, приблизиться к своей истинной сущности, стараясь научиться подражать Христу, который говорит о необходимости прощать всех. И тогда человек изменится – произойдет перемена ума – метанойя, покаяние.

3
Откуда появилась традиция Великого поста?
 

Великий пост – один из древнейших обрядов христиан. Изначально постились, то есть воздержанием очищали свои душу и тело, язычники, которые решились принять таинство крещения перед Пасхой. В те времена пост длился от нескольких часов до нескольких дней: человек сам назначал себе период. Вместе с желающими креститься стали поститься и уже крещеные христиане.

40-дневный Великий пост появился как воспоминание о сорокадневном посте Спасителя в пустыне. А также в память о тех праведниках, которые, подражая Христу, уходили в пустыню, чтобы в лишениях молиться о заблудших душах. Такой пост выдерживали не все. Многие так и не возвращались из пустыни. Поэтому перед уходом праведники прощались с миром и людьми и просили у них прощения. И это еще одна версия появления традиции отмечать Прощеное воскресенье.

Окончательно 40-дневные сроки поста были сформированы в IV веке. Тогда же правило поститься в этот период стало обязательным для всех христиан.

4
Что нельзя делать во время Великого поста?

Великий пост – период строгих ограничений и молитв. Правила поведения во время Великого поста закреплены в церковном уставе, так называемом Типиконе. Пост предполагает ограничение числа приемов пищи (можно один раз в день, вечером) и ее качества (например, хлеб и вода или теплые овощи без масла – сухоядение). В особо строгих случаях возможен даже полный отказ от пищи и воды (например, в понедельник и вторник первой недели). Но это очень жесткие правила, которым следуют в особых случаях.

Чаще всего верующие соблюдают некий минимум, установленный Церковью, а именно – отказ от мяса, молока и яиц, сдобного хлеба и выпечки. При этом пища должна быть простой, употребление изысканно приготовленных постных блюд Церковью осуждается. О том как именно поститься и каких правил придерживаться, лучше всего узнать у своего духовника. У него же нужно испросить благословения перед началом поста.

Добавим, от воздержания в пище освобождаются больные, воины, беременные и кормящие женщины, и те, кто занят тяжелым физическим трудом.

Но даже в строгий Великий пост есть дни послаблений. Это праздники Благовещение, Лазарева суббота и Вербное воскресенье. 

А вот самые жесткие ограничения накладываются на верующих в Страстную неделю.

Кроме того, на протяжении всего поста нельзя забывать о молитве и церковных таинствах. Если постящийся не причащается, не исповедуется, не молится или даже просто не ходит в храм, то такой пост, по сути, является лишь профанацией.

5
Почему самой строгой во время поста стала Страстная неделя?

Потому что она посвящена страданиям и смерти Иисуса Христа. В память о тех муках, которые претерпел Иисус Христос ради спасения людей. Даже название этой недели происходит от слова "страсть" – "страдание". Каждый день недели имеет свое название и посвящен своей истории. Но особое значение имеют четверг, пятница и суббота.

В Великий четверг (он же Чистый четверг) христиане вспоминают четыре события:

  • тайная вечеря;
  • омовение Христом ног ученикам;
  • молитва Христа в Гефсиманском саду
  • предательство Иуды.

Во время службы в храмах верующие стоят с зажженными свечами. От них потом зажигаются лампады в домах. Огонь должен гореть до самой Пасхи. А еще в этот день обязательно следует навести дома порядок, испечь куличи и начать красить яйца.

В Страстную пятницу вспоминали о суде над Иисусом, его распятии и смерти. В храмах на утрене читают 12 Евангелий Святых Страстей Христовых, на вечерне выносится Плащаница (полотнище с изображением лежащего в гробу Иисуса) и поется Канон о распятии Господа и "На плач Пресвятой Богородицы".

В Великую пятницу принято не вкушать никакой пищи до окончания богослужебного чина погребения Плащаницы Иисуса Христа.

В Великую субботу верующие также отказывались от пищи до самого вечера. В этот день вспоминали о погребении Иисуса Христа, о путешествии его души по аду и победы над смертью. В субботу же в Иерусалиме сходит благодатный огонь. В храмах после вечерней службы и литургии проходит освящение куличей и яиц. Священнослужители облачаются в белые одежды.

В воскресенье же наступает древнейший и самый важный христианский праздник – Светлое Христово Воскресение, или Пасха. В православии празднование Пасхи продолжается 40 дней – столько же, сколько длится Великий пост. В 2020 году отмечать Пасху мы будем 19 апреля.

 

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

5.02.2020 08:12
Filin

Молись и кайся. Каждый год это публикуют

5.02.2020 08:34
- гость -

Хорошо хоть без прошлогодних комментариев...

5.02.2020 09:03
- гость -

Почему оскорбляют мои чувства атеиста подобной чепухой. Нужно было просто экономить еду, чтобы не сдохнуть до следующего урожая и весны.

5.02.2020 09:05
- гость -

да всем плевать на эту дурь, зачем эта информация тут?

5.02.2020 09:07
- гость -

Почему подобное может появляться в светском издании или у нас церковь не отделена от государства и общество у нас уже не светское?

5.02.2020 09:48
месный

5.02.2020 09:03
- гость -

походу чтобы хозяевам больше досталось и не парится особо чем крепостных кормить, ништяки кончаются, на всех не хватает

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
12:24
Рисунок российской школьницы попал на обложку журнала Vogue 0
12:10
В России ожидают дефицит чеснока из-за коронавируса 2
12:00
Турция отдыхает: барнаульцы смогут добраться до Шерегеша прямым рейсом 1
11:45
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Дмитрий Бульба 0
11:32
Праздник всё. Новогодний городок разбирают в Барнауле 1
11:15
Котики, мемы и торты: полиция Якутии ведет самые милые соцсети 0
11:03
Число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 24 тысячи человек 5
10:49
Алтайские хирурги сделали операцию младенцу весом менее килограмма 1
10:31
Отец и 13-летняя дочь погибли на пожаре в Барнауле 6
10:25
Самого красивого мужчину в мире определили с помощью математики 5
10:12
Женщину сбили на пешеходном переходе в Барнауле 6
10:00
Борьба с гололедом: эффективно и экономно 1
09:45
Путин объяснил, что поправки в Конституцию вносятся не для продления полномочий 26
09:31
Найденную под Бийском косулю ранили не охотники 8
09:15
По Бийску на Aston Martin. Житель Алтайского края стал владельцем люксового спорткара 6
08:48
Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса в новом фильме серии 1
08:24
Драконовские штрафы. Как могут измениться наказания за нарушение ПДД? 35
08:03
Детский сад закрыли на Алтае из-за угрозы обрушения 3
07:56
"Умные" домофоны и мастер-зоны. Как ЖК "Марс" изменил рынок новостроек Барнаула 0
07:32
Вакцину от нового коронавируса разработают не раньше конца следующего года 0
07:16
Нарколог назвал пиво самым опасным алкоголем 26
07:15
Что такое Великий пост, как он связан с язычниками и как к нему готовятся? 6
07:00
В кинотеатр будущего по цене из прошлого: Pioneer Cinema запускает новую акцию 1
06:46
А, В, С. Без каких витаминов выпадают волосы, а от каких бывает рак простаты 0
06:32
Люди, находчивости которых остается только завидовать 0
06:15
Авиабилеты в России подорожали 5
06:01
Три молочных предприятия-фантома в Алтайском крае выявила система "Меркурий" 16
05:43
5 февраля в Алтайском крае потеплеет до +3°C 0
23:53
Москвичка рассказала о муже, который избил пасынка 3
23:12
Сюжет про "войну" Росреестра с барнаульцами показали по НТВ 19
22:31
Грустный Киану Ривз попал в украинский учебник по истории 0
22:00
Жителю Заринска грозит колония за интимную переписку со школьницей 2
21:33
Госдума рассмотрит запрет на взимание чужих долгов с соседей 5
21:00
Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию 15
20:25
Жириновский предложил платить зарплату домохозяйкам 9
19:46
Новый аппарат алтайского онкодиспансера за месяц уменьшает опухоли на 20% 1
19:19
Литейный комплекс открыли на месте бывшего завода в Рубцовске 6
18:45
Барнаулец продает тысячерублевую купюру за полмиллиона 6
18:10
Беременная от 10-летнего мальчика школьница набирает подписчиков в соцсетях 2
17:48
Путешественник прошел на байдарке почти полтысячи километров по Бие и Телецкому озеру 3
17:40
Ученые предупредили об опасности колбас и мяса в рационе 6
17:24
45 жителей Алтайского края взяли под наблюдение из-за коронавируса 13
17:12
Алтайская Масленица вошла в десятку лучших в России 1
17:01
РПЦ предложила отказаться от освящения оружия массового поражения 5
16:42
15-летняя школьница забеременела от 18-летнего парня на Алтае 13
16:30
Пожилая женщина в занесенном на Алтае селе не умирала 4
16:16
Россия приготовилась к масштабной вспышке коронавируса 8
16:06
Снегопады обрушили цены на коттеджи и дома в Барнауле 21
15:54
Фрукты и овощи из Китая перестали завозить в Алтайский край на фоне коронавируса 3
15:42
Алтайские первоклассницы 40 минут идут в школу вдоль трассы 6

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.