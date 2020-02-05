Что такое Великий пост, как он связан с язычниками и как к нему готовятся?

Великий пост в 2020 году начнется у православных христиан 2 марта. Несмотря на то, что до самого поста остается еще чуть меньше месяца, подготовка к великому православному событию начинается уже на днях. В чем суть Великого поста, как к нему готовятся и почему в пост нельзя есть мясо – читайте на amic.ru.
Это самый строгий и самый длительный в церковном календаре пост. Смысл Великого поста в покаянии и подготовке к встрече одного из главных праздников – Светлого Христова Воскресения (Пасхи).
Длится Великий пост 48 дней. Согласно православным канонам, он делится на шесть недель, называемых Четыредесятницей, и Страстную неделю (седмицу). Первые 40 дней символизируют сорокадневный пост Иисуса Христа в пустыне. А последующий период – Лазарева суббота, Вербное воскресенье и шесть дней Страстной седмицы – призывает вспомнить страсти земной жизни, смерти и погребение Христа.
В это время верующим следует сохранять чистоту помыслов, ограничивать себя в еде, избегать ссор, конфликтов и развлечений.
Начинается Великий пост в 2020 году 2 марта, но подготовка к нему начинается почти за месяц. Это время так и называется – подготовительные недели к посту, и оно тоже содержит ряд ограничений.
Приготовления к Великому посту Церковь начинает заранее. Время подготовки включает четыре недели. Однако между началом подготовки (9 февраля в 2020 году) и первым днем поста (2 марта) всего три календарные недели. Как это объяснить? Дело в том, что на языке Церкви словом "неделя" называют лишь один день – воскресный (лингвисты полагают, что слово "неделя" происходит от словосочетания "не делати" – не работать, отдыхать, то есть посвящать этот день Богу). Так и получается, что время подготовки к посту включает четыре недели, то есть четыре воскресенья. Каждая неделя имеет свое название и посвящена особой истории, которая готовит прихожан к Великому Посту и Пасхе.Первая подготовительная неделя – Неделя о мытаре и фарисее. В этот день православные вспоминают притчу о покаянии и смирении. В 2020 году она выпадает на 9 февраля.
Вторая – Неделя о блудном сыне – приходится на 16 февраля. Притча о раскаявшемся и вернувшемся домой сыне напоминает людям о великом Божием милосердии – именно так Бог относится даже к падшему человеку.
Третья – Неделя о Страшном Суде. Она выпадет на 23 февраля. В этот день верующим напоминают о втором пришествии Христа и предстоящем Страшном Суде. После нее наступает Сырная седмица. В народе ее называют Масленица. В этом году масленичная неделя начнется 24 февраля. Мясо на Сырной седмице уже не едят, но всю неделю угощаются блинами (молоко, сыр, сметану и масло в это время есть можно).
Завершается седмица Сыропустной неделей, или Прощеным воскресеньем. Эта последняя подготовительная неделя и в этом году она выпадает на 1 марта. В этот день верующие просят друг у друга прощения за нанесенные обиды. В храмах на вечернем богослужении совершается особый чин: после чтения молитвы настоятель просит прощения у присутствующих на службе, то же самое делают и прихожане.
В этот день Церковь вспоминает изгнание Адама из рая: человек сам, по своей воле отдалился от Бога, и человечество утратило рай – единство с Богом и миром. Название этой недели – итог подготовки к Великому посту: человек должен приложить все силы души, чтобы измениться, приблизиться к своей истинной сущности, стараясь научиться подражать Христу, который говорит о необходимости прощать всех. И тогда человек изменится – произойдет перемена ума – метанойя, покаяние.
Великий пост – один из древнейших обрядов христиан. Изначально постились, то есть воздержанием очищали свои душу и тело, язычники, которые решились принять таинство крещения перед Пасхой. В те времена пост длился от нескольких часов до нескольких дней: человек сам назначал себе период. Вместе с желающими креститься стали поститься и уже крещеные христиане.
40-дневный Великий пост появился как воспоминание о сорокадневном посте Спасителя в пустыне. А также в память о тех праведниках, которые, подражая Христу, уходили в пустыню, чтобы в лишениях молиться о заблудших душах. Такой пост выдерживали не все. Многие так и не возвращались из пустыни. Поэтому перед уходом праведники прощались с миром и людьми и просили у них прощения. И это еще одна версия появления традиции отмечать Прощеное воскресенье.
Окончательно 40-дневные сроки поста были сформированы в IV веке. Тогда же правило поститься в этот период стало обязательным для всех христиан.
Великий пост – период строгих ограничений и молитв. Правила поведения во время Великого поста закреплены в церковном уставе, так называемом Типиконе. Пост предполагает ограничение числа приемов пищи (можно один раз в день, вечером) и ее качества (например, хлеб и вода или теплые овощи без масла – сухоядение). В особо строгих случаях возможен даже полный отказ от пищи и воды (например, в понедельник и вторник первой недели). Но это очень жесткие правила, которым следуют в особых случаях.
Чаще всего верующие соблюдают некий минимум, установленный Церковью, а именно – отказ от мяса, молока и яиц, сдобного хлеба и выпечки. При этом пища должна быть простой, употребление изысканно приготовленных постных блюд Церковью осуждается. О том как именно поститься и каких правил придерживаться, лучше всего узнать у своего духовника. У него же нужно испросить благословения перед началом поста.
Добавим, от воздержания в пище освобождаются больные, воины, беременные и кормящие женщины, и те, кто занят тяжелым физическим трудом.Но даже в строгий Великий пост есть дни послаблений. Это праздники Благовещение, Лазарева суббота и Вербное воскресенье.
А вот самые жесткие ограничения накладываются на верующих в Страстную неделю.
Кроме того, на протяжении всего поста нельзя забывать о молитве и церковных таинствах. Если постящийся не причащается, не исповедуется, не молится или даже просто не ходит в храм, то такой пост, по сути, является лишь профанацией.
Потому что она посвящена страданиям и смерти Иисуса Христа. В память о тех муках, которые претерпел Иисус Христос ради спасения людей. Даже название этой недели происходит от слова "страсть" – "страдание". Каждый день недели имеет свое название и посвящен своей истории. Но особое значение имеют четверг, пятница и суббота.
В Великий четверг (он же Чистый четверг) христиане вспоминают четыре события:
- тайная вечеря;
- омовение Христом ног ученикам;
- молитва Христа в Гефсиманском саду
- предательство Иуды.
Во время службы в храмах верующие стоят с зажженными свечами. От них потом зажигаются лампады в домах. Огонь должен гореть до самой Пасхи. А еще в этот день обязательно следует навести дома порядок, испечь куличи и начать красить яйца.
В Страстную пятницу вспоминали о суде над Иисусом, его распятии и смерти. В храмах на утрене читают 12 Евангелий Святых Страстей Христовых, на вечерне выносится Плащаница (полотнище с изображением лежащего в гробу Иисуса) и поется Канон о распятии Господа и "На плач Пресвятой Богородицы".
В Великую пятницу принято не вкушать никакой пищи до окончания богослужебного чина погребения Плащаницы Иисуса Христа.
В Великую субботу верующие также отказывались от пищи до самого вечера. В этот день вспоминали о погребении Иисуса Христа, о путешествии его души по аду и победы над смертью. В субботу же в Иерусалиме сходит благодатный огонь. В храмах после вечерней службы и литургии проходит освящение куличей и яиц. Священнослужители облачаются в белые одежды.
В воскресенье же наступает древнейший и самый важный христианский праздник – Светлое Христово Воскресение, или Пасха. В православии празднование Пасхи продолжается 40 дней – столько же, сколько длится Великий пост. В 2020 году отмечать Пасху мы будем 19 апреля.
Комментарии
Молись и кайся. Каждый год это публикуют
Хорошо хоть без прошлогодних комментариев...
Почему оскорбляют мои чувства атеиста подобной чепухой. Нужно было просто экономить еду, чтобы не сдохнуть до следующего урожая и весны.
да всем плевать на эту дурь, зачем эта информация тут?
Почему подобное может появляться в светском издании или у нас церковь не отделена от государства и общество у нас уже не светское?
5.02.2020 09:03
- гость -
походу чтобы хозяевам больше досталось и не парится особо чем крепостных кормить, ништяки кончаются, на всех не хватает