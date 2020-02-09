Что такое Неделя о мытаре и фарисее и почему на ней не соблюдают пост?

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Православные христиане начинают настраиваться на Великий пост заблаговременно. Три календарные недели перед самым строгим из всех постов именуются подготовительными. Первая из них – Неделя о мытаре и фарисее выпадает на 9 февраля. В чем ее смысл, кем были мытарь и фарисей, зачем вообще нужны подготовительные недели читайте в "Вопросе – ответе" на amic.ru.
Одна из главных особенностей Евангелия – это короткие рассказы-притчи, которыми пользуется Иисус Христос в своем учении и общении с народом. В первое "подготовительное" воскресенье Церковь вспоминает один из таких рассказов – притчу о мытаре и фарисее, которые пришли в храм, чтобы помолиться.
"Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю.
Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!
Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится" (Лк 18:11-14).
Мытарь – человек ответственный за сбор налогов, нередко позволявший себе беззаконие, бравший значительно больше, чем полагалось. Эти люди состояли на службе у язычников, иноземцев.
Фарисеями именовались представители религиозно-общественного течения, жившие в Древней Иудее в так называемый период Второго храма (с 516 года до нашей эры по 70 год нашей эры). Само слово "фарисей" произошло от еврейского слова, означающего "отлучать", "отделять". Фарисеи претендовали на обладание уникальными знаниями, якобы переданными им Моисеем, и тщательно исполняли внешние обряды, в связи с чем многие считали их мудрыми и благочестивыми. Этих людей отличала особенная набожность, у кого-то – фальшивая и показная, у кого-то – вполне искренняя.
В те времена, согласно действующей власти, выше стоял мытарь, нежели фарисей. И можно предположить, что фарисеи притеснялись людьми подобными мытарю. Их презирали все честные люди.
Непосредственно в притче мытарь олицетворяет человека, который искренне раскаялся в грехах своих. Он отдает себе отчет, что он дурной человек, которому не на что рассчитывать, кроме незаслуженной милости Божией. Фарисей, напротив, при показном благочестии гордится им, а своих грехов не видит.
Подходить к посту нужно обязательно с покаянием, без гордыни. С этого дня и до пятой недели Великого поста за Всенощным бдением после чтения Евангелия поется покаянная молитва: "Покаяния отверзи ми двери". Кстати, первую седмицу (9-15 февраля) именуют Сплошной.
Седмица после Недели о мытаре и фарисее именуется Всеядной или Сплошной. То есть во это время нет ограничений в пище даже в традиционные дни поста – среду и пятницу. Христианам позволено вкушать скоромную (запрещенную к употреблению в большинство иных дней поста и подготовительных седмиц) пищу в знак обличения этим горделивого поста фарисея.
Эта подготовка ведется для того, чтобы духовно приблизить христианина к главному и единственному смыслу Великого поста – покаянию. Каждая из четырех Недель имеет свое название и значение. Главный смысл и отличие подготовительных Недель – в евангельских чтениях во время воскресных богослужений, которые посвящены какому-то событию, связанному с жизнью и проповедью Иисуса Христа.
Напомним, что подготовка традиционно длится три календарные недели (они же седмицы). Но начинаются они всегда в воскресенье, и каждое такое воскресенье именуется Церковной неделей (один день).
Комментарии
Хорошо платит РПЦ за рекламу?
Вчера важный буддийский праздник Magha Puja, но об этом и слова не написали.
9.02.2020 06:47
- гость -
"Вчера был.."
Многоуважаемый последователь буддизма. Не вчера был, А БУДЕТ 10 февраля 2020г. Поэтому будь верен философии своей религии. Не бузи! А готовся духовно.