Когда горячую воду отключат в Барнауле?

Традиционно отключение пройдет в два этапа – сначала в одной части города, потом в другой.

Контур барнаульской ТЭЦ-2 останется без горячей воды с 15 июня по 6 июля 2020 года.

За первую неделю энергетики проведут испытания тепловых сетей на прочность и плотность, а с 23 июня в краевой столице начнут ремонт трубопроводов. Как сообщили в СГК, за две недели специалисты проверят 590 км тепловых сетей.

В контуре барнаульской ТЭЦ-3 горячей воды не будет с 13 июля по 3 августа 2020 года.

Первая неделя уйдет на гидравлические испытания теплосетей, а следующие две недели их будут ремонтировать. На этом участке проверят 970 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.