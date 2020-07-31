Пенсии, ОСАГО и полеты за рубеж. Что изменится в жизни россиян в августе 2020 года?

В августе новых законов обычно куда меньше, чем в другие месяцы. Но иногда для счастья нужно всего лишь одно-единственное нововведение. Например, Россия вновь откроет международное сообщение, а потому летнему зарубежному отдыху для россиян все же быть. Кроме того, в августе вырастут пенсии для некоторых категорий, а также цены на газ. Рассказываем, куда можно будет полететь на отдых, на сколько вырастут пенсии и что делать с анонимными кошельками, которые теперь не всегда получится пополнить.
Правда, ненамного. Всего с 1 августа проиндексируют пенсии для трех категорий граждан. Самая многочисленная из них – работающие пенсионеры. Как известно, размер пенсии для них не индексируют с 2016 года. Если пенсионер работает, то из его зарплаты удерживают страховые взносы, и пенсия увеличивается за счет этого. К тому же существует понятие "пенсионный коэффициент": пенсию работающего пенсионера можно увеличить только на три коэффициента в год.
Поскольку в 2020 году пенсионный коэффициент стоит 93 рубля, то максимальная прибавка для работающих пенсионеров составит 279 рублей. В Алтайском крае, по данным ПФР, работали почти 133 тысячи пенсионеров, а средняя прибавка для них составит чуть больше 148 рублей.
Также увеличат выплаты для тех, кто получает накопительную пенсию. В стране около 80 тысяч таких пенсионеров, а в Алтайском крае всего 643 человека. Для них пенсию проиндексируют на 9,13%. Средний размер такой пенсии в России – 770 рублей в месяц. А потому повышение в среднем составит около 70 рублей.
Еще одна категория – участники программы софинансирования пенсионных накоплений. Индексация составит 7,99%. Поскольку средний размер пенсионных выплат по программе в Алтайском крае 1792 рубля, то для жителей региона прибавка составит примерно 143 рубля.
Если вы уже окончательно похоронили свои мечты о зарубежном отпуске этим летом, спешим обрадовать. Уже с 1 августа Россия открывает международное сообщение. Правда, пока отправиться можно лишь в три страны. Поэтому выбирать место для поездки вам придется из Великобритании, Турции и (внезапно) Танзании. Вылеты будут осуществляться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Кстати, количество стран, возможно, увеличится: оперативный штаб сейчас работает над расширением числа направлений. А пока точно известно, что аэропортов прилета станет больше: если с 1 августа в Турции можно будет приземлиться только в Анкаре, то с 10 августа на самолете можно будет добраться еще и до Антальи, Бодрума и Даламана.
Если вы уже сейчас побежали паковать чемоданы, сначала советуем прочитать наш "Вопрос-ответ" и выяснить, какие документы нужно иметь с собой, чтобы поехать в ту или иную страну. Например, для загадочной и экзотической Танзании вам понадобится виза, а в случае с Великобританией есть риск весь отпуск просидеть в отеле.
Вслед за тарифами на услуги ЖКХ, которые повысили в прошлом месяце, подорожает и газ. Цену на голубое топливо хотели увеличить с июля, но из-за пандемии коронавируса решение отложили. В итоге Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала повышение тарифов на газ с 1 августа. Оптовые цены вырастут на 3%.
Соответственно, розничная цена на газ для населения также увеличится. В алтайском Управлении по тарифам уже приняли соответствующее решение. Так, с 1 августа газ, поступающий по газопроводу "Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск", будет обходиться жителям в 7,78 рубля за кубометр. Для всего остального края стоимость одного кубометра составит 6,64 рубля.
Эксперты связывают рост тарифов с огромными убытками, которые "Газпром" терпит на европейском рынке. Например, в первом квартале 2020 года они составили рекордные за последние шесть лет 116 млрд рублей.
Новые тарифы ОСАГО
Цены на ОСАГО изменятся с 24 августа. Причем для одних водителей страховка будет стоить дороже, а для других – дешевле. Новые поправки в закон об ОСАГО меняют саму схему расчета цены. Теперь страховщики будут назначать тариф не для региона в целом, а для каждого водителя индивидуально.
Для аккуратных водителей, которые редко нарушают правила, стоимость ОСАГО будет намного меньше, чем для грубых нарушителей. Также при определении стоимости страховщики будут учитывать и другие факторы: возраст автомобиля, пробег, семейное положение водителя и наличие несовершеннолетних детей (честно, мы не знаем, как штамп в паспорте и дети влияют на водительские навыки).
Одновременно с этим Центробанк расширяет тарифный коридор на 10%. Теперь минимальная стоимость ОСАГО составит 2471 рубль, а максимальная – 5436 рублей. Кстати, куда больше – на 30% вниз и вверх – расширили тарифный коридор для такси, чьи водители отличаются повышенной аварийностью. Для общественного транспорта нижний предел тарифа снизили на 5%, а верхний оставили без изменений.
Власти решили осложнить жизнь россиянам, которые пользуются анонимными электронными кошельками. Теперь пополнить счет наличными в терминале или офисе мобильного оператора не получится. Поправки в закон о национальной платежной системе вступят в силу 3 августа. После этого пополнить анонимный электронный кошелек можно будет только с банковского счета.
Если вы по-прежнему хотите пополнять кошелек наличными, необходимо пройти процедуру идентификации. Для этого нужно указать в данных кошелька свои ФИО и номер паспорта: это упрощенный вариант. Чтобы пройти полную идентификацию, нужно лично прийти в офис компании (если он есть в вашем городе) или обратиться к оператору, который предоставляет такую услугу. Для владельцев персонифицированных электронных кошельков ничего не изменится.
Цель изменений – борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку анонимные электронные кошельки часто используют для преступных целей. На конец 2019 года в России было зарегистрировано 534,6 млн электронных кошельков, сообщил Банк России. Это почти в три раза больше, чем население страны. Из них были персонифицированы только 17,1 млн, то есть около 3%, уточнили в ЦБ.
А вот жизнь иностранных студентов в России, наоборот, станет проще. По крайней мере, теперь гостям из-за рубежа не нужно будет оформлять разрешение на работу: трудоустроиться на время учебы можно и без него. Нововведение вступит в силу 5 августа 2020 года. Кстати, работодателям, которые будут нанимать таких студентов, также не нужно предоставлять разрешение на привлечение иностранных работников.
Правда, закон также четко определяет, кому именно разрешение не понадобится. Например, нововведение коснется только тех студентов, которые учатся на очной форме в российских колледжах и вузах, а образовательная программа обязательно должна иметь государственную аккредитацию. Ну и, естественно, работать иностранные студенты должны в свободное от учебы время.
Комментарии
Пенсии.))))
Помнится как то Силуянов, вещая на всю страну, заявлял, что пенсии будут увеличиваться на 1000 рублей ежегодно... НЕ БОЛЕЕ 279р!
А люди всё шли и шли, как стадо на убой, и ставили крестики и галочки за обновленца.
Вот вам и ответ, на ваше "Так нет альтернативы, за кого еще то..."
Подорожание бензина, газа, продуктов и осаго, всё это вполне ожидаемый результат обнуления.
какая то жесть везде
все хуже и хуже
. НЕ БОЛЕЕ 279р!
А если коэффициент = 1, то аж 93 рубли...
31.07.2020 09:10
- гость -
Подорожание бензина, газа, продуктов и осаго, всё это вполне ожидаемый результат обнуления.
Обнуление в головах, а это последствия экономического кризиса и не только у нас
последствия экономического кризиса и не только у нас
Только вот в других странах из-за кризиса газ и бензин дешевеют.