Умные счетчики и правый руль. Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2020 года

Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в работу законодателей: сразу два громких закона, которые должны были вступить в силу в июле, пока отложили. Это закон о запрете гаджетов без российского ПО, а также новые правила медосвидетельствования для водителей, из-за которых в конце прошлого года было немало шума.
А вот голосование по поправкам в Конституцию решили не откладывать. Поэтому с 1 июля, возможно, поменяется вообще все (или нет). Правда, нам и без этого есть, о каких июльских изменениях вам рассказать. О том, на сколько подорожают тарифы ЖКХ, за чей счет будут устанавливать "умные" счетчики и какие праворульные машины запретят ввозить в страну — в нашем материале.
В Алтайском крае, как и по всей стране, с 1 июля традиционно дорожают тарифы ЖКХ. Это лето — не исключение: несмотря на пандемию, расценки в крае замораживать не стали. В среднем, рост по стране составит около 4%. В нашем регионе предельный показатель, на который подорожают коммунальные услуги, выше — 4,5%.
Так, со следующего месяца жители края будут платить по 3,50 рубля за каждый киловатт электроэнергии. В тех домах, которые не оборудованы электроплитами, тариф выше — 4,29 рубля.
На 3,7% подорожает вода от барнаульского водоканала: теперь тариф будет составлять 21,74 рубля за кубометр. А вот цена за водоотведение вырастет куда больше: теперь нужно будет платить 20,05 рубля за кубометр: до 1 июля эта сумма составляла 16,55 рубля.
Больше почти всем барнаульцам придется платить и за отопление: теперь одна гигокалория тепла от "Барнаульской генерации" обойдется в 1991,52 рубля. Это на 4,9% дороже предыдущего тарифа.
Природный газ подорожает меньше, чем на процент: теперь один кубометр будет стоить 6,50 рублей.
А вот вывоз мусора с 1 июля не подорожает: тариф по обращению с ТКО от "Эко-Комплекса" останется прежним и составит 335,27 рубля за кубометр.
Напомним, что квитанции за июнь в июле будут оплачиваться по прежним тарифам. А вот уже в августе жителям Алтайского края придется платить по новым расценкам.
Родителям, которые воспитывают детей до 16 лет, снова выплатят по 10 тысяч рублей. Это новостью во время своего обращения 23 июня россиян обрадовал Владимир Путин. По словам президента, июньские пособия здорово помогли жителям страны в непростое время пандемии. Поэтому он решил снова поддержать родителей и оказать помощь еще раз.
Правда, если быть уж совсем точным, то это абсолютно новая выплата, а не продление предыдущей. Если в июне по 10 тысяч платили за каждого ребенка от 3 до 16 лет, то в июле деньги получат вообще за каждого ребенка до 16 лет. По подсчетам президента, это около 28 миллионов детей. Важно: это не ежемесячное пособие, а единовременная выплата.
Еще одна хорошая новость: те, кто подавал заявления на выплаты для детей от 0 до 3 и от 3 до 16 лет, получат деньги автоматически. Точную дату, когда их перечислят, Путин не назвал. Тем же, кто еще не воспользовался поддержкой государства, нужно подать заявление. Сделать это можно через Госуслуги или обратиться в отделение ПФР.
С 1 июня в стране начнет действовать закон об умных счетчиках. Согласно документу, теперь расходы по учету расхода электроэнергии теперь возлагаются на поставщиков, а не на потребителей. Другими словами, платить за установку и обслуживание счетчиков будут сетевые компании. Самое интересное — теперь планируется устанавливать так называемые "умные" счетчики, которые сами в автоматическом режиме передают показания в компанию.
Правда, одномоментного перехода на интеллектуальные приборы учета не будет. Например, застройщики обязаны будут устанавливать их в дома, которые введут в эксплуатацию только после 1 января 2021 года. А обязанности по установке "умных" счетчиков всем остальным для поставщиков электроэнергии наступят с 1 января 2022 года.
А пока предполагается, что на интеллектуальные приборы будут заменять те счетчики, которые вышли из строя или у которых истек срок проверки.
По замыслу законодателей, изменения помогут эффективнее бороться с неплательщиками — энергосбытовая компания будет оперативно получать информацию о том, сколько энергии потребил каждый клиент. К тому с новой системой учета осложнится жизнь недобросовестных жителей, которые воруют чужое электричество.
Еще больше товаров в России начнут отмечать специальной маркировкой. С 1 июля метки станут обязательными для обуви, табачной продукции и лекарственных средств. Другими словами, это цифровой паспорт продукта, по которому можно отследить весь путь от завода до магазина.
Поэтому, купив, например, пару обуви, по маркировке вы можете узнать, где и когда ее произвели, из чего она сделана и когда поступила в магазин. Более того, вы даже сможете выяснить, покупали ли уже этот товар ранее, вернув его потом обратно в магазин. Получить всю эту информацию можно, отсканировав QR-код в мобильном приложении "Честны знак".
По задумке законодателей, маркировка поможет бороться с контрафактом. Ожидается, что уже к 2024 году специальные коды введут для большинства категорий товаров. Уже сейчас маркировка обязательна для духов, фототехники, шуб и легко промышленности.
С 1 июля налог для самозанятых можно будет вводить в любом регионе России. Проект запустили в 2019 году в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. В январе 2012 года к нему присоединились еще 19 регионов. Теперь же Владимир Путин объявил, что специальный налоговый режим можно будет вводить по всей стране.
Права, решать, быть в регионе самозанятым или не быть, будут решать местные власти. А потому непонятно, можно ли будет перейти на экспериментальный налоговый режим в Алтайском крае.
Для предпринимателей это отличная возможность вести налоговую отчетность гораздо проще. Став самозанятым, вы узакониваете свою деятельность, за которую при этом должны платить всего один налог. Для физических лиц налог для самозанятых составляет 4% от прибыли, а для ИП и юрлиц — 6%. Главное условие — ваш доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год.
При этом работать можно без кассового аппарата и бухучета: все налоговые операции производятся в мобильном приложении "Мой налог". Оно же, кстати, и поможет вам стать самозанятым: нужно просто зарегистрироваться. Подробнее узнать о преимуществах специального налогового режима вы можете, прочитав наш "Вопрос-ответ".
Правда, пока не все, так что паниковать рано. Полны запрет относится к транспорту категорий М2-М3. Это автобусы, рефрижераторы, самосвалы, строительная спецтехника и грузовики с манипуляторами.
А потому легковушки, которые относятся к категории М1, пока ввозить все-таки можно. Но и тут не без неприятных сюрпризов: теперь их будет куда сложнее растаможить и поставить на учет. По новым правилам вам понадобится специальный технический сертификат на соответствие конструкции транспортного средства требованиям по безопасности, чтобы получить ПТС и зарегистрировать машину в ГИБДД.
Нововведение коснется только тех автомобиле, которые ввезут в страну после 1 июля 2020 года.
Комментарии
Появилась надежда, что праворукий хлам перестанет слепить встречку на дорогах.
Зато тойеты неломаются, берите европейский автохлам
Может хоть это сможет предовратить хищение электроэнергии.
Прям слепят? Регулируешь фары и никаких проблем.