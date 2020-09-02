Выборы 13 сентября 2020 года. Кого будем выбирать в Алтайском крае?

В сентябре жителей Алтайского края вновь приглашают на выборы. Но не всех. Единый день голосования назначен уже на 13 сентября. Рассказываем, кто и кого будут выбирать в Алтайском крае в этот раз, можно ли проголосовать досрочно и насколько это безопасно.
В Алтайском крае 13 сентября будут выбирать:
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Трех депутатов АКЗС. Дополнительные выборы в Алтайское Краевое Законодательное собрание пройдут по одномандатным избирательным округам № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы), № 26 (часть Октябрьского района Барнаула) и № 31 (часть Бийска). "Вакантные" места появились, потому что депутаты Андрей Волков (округ № 31) и Ирина Теплова (№ 26) лишились мандатов из-за обвинительных приговоров по громким уголовным делам. А депутат Валерий Гуминский (округ № 12) добровольно сложил полномочия в связи с переездом.
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374 депутата муниципального уровня. Самое масштабное голосование пройдет в Славгороде и ЗАТО Сибирском. Здесь полностью изменят состав депутатов. В Славгороде выберут 21 депутата, в ЗАТО Сибирском – 16. Кроме этого, еще в 25 селах Алтайского края пройдут основные выборы депутатов. Всего же в сентябре жители края выберут 297 депутатов. Помимо этого в регионе пройдет дополнительное голосование (выборы на освобождающиеся места), на которых изберут депутатов в 41 городе и селе, в том числе в Заринске, Бурлинском, Ключевском, Красногорском, Смоленском, Солтонском, Тальменском, Третьяковском районах.
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28 глав сел.
Подробнее ознакомиться с тем, кого будут выбирать жители Алтайского края, можно здесь.
Избирком объявил, что голосование на предстоящих выборах в Алтайском крае будет организовано несколькими способами.
Досрочно. С 2 по 12 сентября в будни можно прийти на свой участок с 16:00 до 20:00, в выходные – с 09:00 до 15:00. Но для того чтобы проголосовать досрочно, нужна уважительная причина. Это может быть отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и пр. (работа, учеба, болезнь).
Очно. В основной день голосования, 13 сентября, проголосовать на избирательном участке можно с 8:00 до 20:00 часов.
На дому. С 11 по 13 августа избиратели смогут проголосовать, не выходя из дома. Но воспользоваться такой формой смогут не все. А лишь избиратели на довыборах в АКЗС, которые не смогут проголосовать по состоянию здоровья или находятся на самоизоляции.
Конечно. Избиратели, которые проживают в отдаленных и труднодоступных селах, проголосуют досрочно с 23 августа по 12 сентября, сообщили в краевом избиркоме.
К отдаленным в нашем регионе относят 16 населенных пунктов, в каждом из них проживает от 3 до 73 человек. Это: Чарышский, Генералка и Тигирек Краснощековского района; Подпалатцы Курьинского района, Аба, Машенка, Комендантка, Сваловка, Ивановка, Сосновка, Малая Маралиха, Усть-Пихтовка в Чарышском районе; Семилетка, Талина, Дружба, Эстония Шипуновского района. Как уверили в избиркоме, каждый избиратель, проживающий в этих населенных пунктах, сможет выразить свою волю.
В избиркоме Алтайского края утверждают, что во время выборов будут соблюдаться все меры профилактики.
"По аналогии с общероссийским голосованием участковые избирательные комиссии смогут разграничить поток прибывающих граждан на участок и обеспечить бесконтактный способ голосования на дому, тем самым снизив риски распространения коронавирусной инфекции", – отметила Акимова.
А вот придомового голосования, как во время конституционного плебисцита, не будет. "В этом нет необходимости с учетом территориальной и электоральной особенности выборов", – подчеркнула председатель избиркома.
По мнению экспертов, единый день голосования упрощает процедуру голосования, делает ее менее затратной, но более информационно насыщенной.
"В целом единый день позволяет нам синхронизировать избирательную кампанию, сделать ее более насыщенной информационно. Нельзя не отметить и финансовую экономию при проведении всех выборов в один день. Современный избирательный календарь стал более прозрачным и прогнозируемым и позволяет четко формировать планы по проведению избирательной кампании", – назвала плюсы единого дня голосования Ирина Акимова.
Комментарии
Просто надо зайти на сайт ФБК и тебе там скажут за кого голосовать.Тебе даже думать не придётся.
Только неумные захотят проголосовать по другому.
голосование на дому с 11 по 13 августа???
голосуй не голосуй все равно получишь фигу