Среда, 2 Сентябрь, 10:00

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,58
€ 88,15
22°

1000048 +0
Обь
297см -3


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



Выборы 13 сентября 2020 года. Кого будем выбирать в Алтайском крае?

, ИА "Амител"
Кто может проголосовать и безопасно ли это в условиях пандемии?
Фото: Екатерина Смолихина/ amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина/ amic.ru

В сентябре жителей Алтайского края вновь приглашают на выборы. Но не всех. Единый день голосования назначен уже на 13 сентября. Рассказываем, кто и кого будут выбирать в Алтайском крае в этот раз, можно ли проголосовать досрочно и насколько это безопасно. 

1
И кого будут выбирать?

В Алтайском крае 13 сентября будут выбирать:

  • Трех депутатов АКЗС. Дополнительные выборы в Алтайское Краевое Законодательное собрание пройдут по одномандатным избирательным округам № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы), № 26 (часть Октябрьского района Барнаула) и № 31 (часть Бийска). "Вакантные" места появились, потому что депутаты Андрей Волков (округ № 31) и Ирина Теплова (№ 26) лишились мандатов из-за обвинительных приговоров по громким уголовным делам. А депутат Валерий Гуминский (округ № 12) добровольно сложил полномочия в связи с переездом. 

  • 374 депутата муниципального уровня. Самое масштабное голосование пройдет в Славгороде и ЗАТО Сибирском. Здесь полностью изменят состав депутатов. В Славгороде выберут 21 депутата, в ЗАТО Сибирском – 16. Кроме этого, еще в 25 селах Алтайского края пройдут основные выборы депутатов. Всего же в сентябре жители края выберут 297 депутатов. Помимо этого в регионе пройдет дополнительное голосование (выборы на освобождающиеся места), на которых изберут депутатов в 41 городе и селе, в том числе в Заринске, Бурлинском, Ключевском, Красногорском, Смоленском, Солтонском, Тальменском, Третьяковском районах.

  • 28 глав сел.

Подробнее ознакомиться с тем, кого будут выбирать жители Алтайского края, можно здесь.

2
Как можно будет проголосовать?

Избирком объявил, что голосование на предстоящих выборах в  Алтайском крае будет организовано несколькими способами.

Досрочно. С 2 по 12 сентября в будни можно прийти на свой участок с 16:00 до 20:00, в выходные – с 09:00 до 15:00. Но для того чтобы проголосовать досрочно, нужна уважительная причина. Это может быть отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и пр. (работа, учеба, болезнь).

Очно. В основной день голосования, 13 сентября, проголосовать на избирательном участке можно с 8:00 до 20:00 часов.

На дому. С 11 по 13 августа избиратели смогут проголосовать, не выходя из дома. Но воспользоваться такой формой смогут не все. А лишь избиратели на довыборах в АКЗС, которые не смогут проголосовать по состоянию здоровья или находятся на самоизоляции.

3
А я живу в отдаленном районе. Я смогу проголосовать?

Конечно. Избиратели, которые проживают в отдаленных и труднодоступных селах, проголосуют досрочно с 23 августа по 12 сентября, сообщили в краевом избиркоме.

К отдаленным в нашем регионе относят 16 населенных пунктов, в каждом из них проживает от 3 до 73 человек. Это: Чарышский, Генералка и Тигирек Краснощековского района; Подпалатцы Курьинского района, Аба, Машенка, Комендантка, Сваловка, Ивановка, Сосновка, Малая Маралиха, Усть-Пихтовка в Чарышском районе; Семилетка, Талина, Дружба, Эстония Шипуновского района. Как уверили в избиркоме, каждый избиратель, проживающий в этих населенных пунктах, сможет выразить свою волю.

4
А это безопасно? Пандемия ведь.

В избиркоме Алтайского края утверждают, что во время выборов будут соблюдаться все меры профилактики.

"По аналогии с общероссийским голосованием участковые избирательные комиссии смогут разграничить поток прибывающих граждан на участок и обеспечить бесконтактный способ голосования на дому, тем самым снизив риски распространения коронавирусной инфекции", – отметила Акимова.

А вот придомового голосования, как во время конституционного плебисцита, не будет. "В этом нет необходимости с учетом территориальной и электоральной особенности выборов", – подчеркнула председатель избиркома.   

5
Почему день голосования называют единым?
Потому что на этот день назначаются выборы в разных регионах России. Причем проводятся выборы всех уровней власти. То есть в разных регионах страны могут выбирать депутатов, губернаторов, глав сельсоветов и депутатов Госдумы одновременно.  

По мнению экспертов, единый день голосования упрощает процедуру голосования, делает ее менее затратной, но более информационно насыщенной.

"В целом единый день позволяет нам синхронизировать избирательную кампанию, сделать ее более насыщенной информационно. Нельзя не отметить и финансовую экономию при проведении всех выборов в один день. Современный избирательный календарь стал более прозрачным и прогнозируемым и позволяет четко формировать планы по проведению избирательной кампании", – назвала плюсы единого дня голосования Ирина Акимова.
 
Материалы по теме

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

2.09.2020 09:14
- гость -

Просто надо зайти на сайт ФБК и тебе там скажут за кого голосовать.Тебе даже думать не придётся.

2.09.2020 09:16
- гость -

Только неумные захотят проголосовать по другому.

2.09.2020 09:23
ГОСТЬ

голосование на дому с 11 по 13 августа???

2.09.2020 09:39
- гость -

голосуй не голосуй все равно получишь фигу

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
09:55
Умерла актриса Ирина Печерникова 0
09:43
АТР-2020. Когда и как пройдет молодежный форум и что нового будет в этом году 0
09:32
В ЗАТО Сибирском установили пешеходный фонтан с подсветкой 0
09:19
Россиянин отрубил племяннице пальцы из-за разбитого телефона 3
09:05
Выборы 13 сентября 2020 года. Кого будем выбирать в Алтайском крае? 4
08:54
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Республике Алтай 0
08:41
Такая сейчас беда. Бизнесмены Барнаула продают спортклубы и уходят в сельское хозяйство 7
08:30
Умер народный артист России Борис Клюев 4
08:17
Ученые назвали новый способ похудения 1
08:05
Квест, диктант и пазл. Как в Алтайском крае отметят окончание Второй мировой войны 4
07:55
"Самое страшное время для родителей". Анекдоты о современной школе 0
07:47
"Здесь ты бомжара несчастная". Автор "Дневника Хача" рассказал о жизни в Америке 7
07:32
Жительница Барнаула задолжала по алиментам 800 тысяч рублей 16
07:18
Онколог назвал три симптома, которые нельзя игнорировать 0
07:03
Шукшинский фестиваль 2020. А где смотреть? А что показывают? А кто-то приехал? 1
06:48
Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией 0
06:33
О мышах и не только. В Барнауле презентовали новый спектакль от питерского режиссера 0
06:16
Народные приметы. Что нельзя делать 2 сентября, чтобы не навлечь несчастье 0
06:01
Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 2 сентября 0
23:55
Такой день. Рост безработицы в Алтайском крае и новая школа в Барнауле 1
23:27
Ефремов назвал фейковым видео, на котором его выводят с места водителя после аварии 0
23:04
Работница сочинского кафе забросала посетителей пивными кружками 1
22:51
В ВОЗ призвали научиться жить с коронавирусом, а не ожидать вакцину 0
22:34
Польша планирует открыть авиасообщение с Россией 0
22:05
"Не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о веселых встречах с Путиным 2
21:54
Жириновский признался в любви к группе "Сектор газа" 0
21:29
Учреждения соцобслуживания в Алтайском крае готовят к отопительному сезону 0
21:07
Жителей Новосибирска возмутила кондуктор с матерной надписью на футболке 10
20:51
Мошенники оформили кредит и похитили у жителя Барнаула почти 160 тысяч рублей 0
20:31
Врачи обеспокоены ростом детской наркомании в Алтайском крае 5
20:06
Михаил Ефремов рассказал, что выпил бутылку водки перед смертельным ДТП 2
19:47
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 156 0
19:28
Почти килограмм конопли изъяли полицейские у двух жителей Горного Алтая 0
19:08
Белоруссия может закрыть границы для западных стран 1
18:54
Сибирским школьникам предложили провести уроки на улице из-за выборов губернатора 0
18:27
Владимир Путин заявил о возвращении системы образования к привычной работе 0
18:08
Советы от профи. Как выстоять автосервисам в период пандемии 1
17:51
Торжественная линейка для будущих инженеров и полицейских прошла в Барнауле 0
17:42
Серьезное ДТП произошло на Змеиногорском тракте в Барнауле 1
17:29
Безработица выросла в Алтайском крае 0
17:14
Сухо и жарко будет в Алтайском крае в ближайшие дни 0
17:03
Зачетные практики. Алтайский край вошел в число лучших в России по опыту экспорта 1
16:54
"Раз чихнул и домой". Подслушано на школьной линейке в Барнауле 9
16:43
Лавров ответил на обвинения западных стран по ситуации с Навальным 6
16:30
Россиянин зарезал жену на глазах у малышей в детсаду 0
16:16
Барнаульцы рассказали о нескольких проблемных участках на городских дорогах 7
16:05
Сокращение населения России в 2020 году поставит 14-летний рекорд 9
15:53
Новую школу с уникальным оборудованием открыли в Барнауле 10
15:41
Жителя Алтайского края задержали за попытку дать взятку на таможне 0
15:28
Роскошь не для всех. Кому разрешили внесудебное банкротство и как оно будет работать 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.