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Когда осенние каникулы в школе в 2020 году и сколько они продлятся

, ИА "Амител"
Рассказываем, когда родители смогут отдохнуть от домашних заданий
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

Осенние каникулы для московских школьников в 2020 году начнутся с 5 октября и продлятся две недели. Такое решение принял мэр столицы России из-за резкого роста случаев ОРВИ и COVID-19. Amic.ru выяснил, с какого числа начнутся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае, сколько дней будут отдыхать школьники и когда выходят на занятия.

1
Когда начнутся осенние каникулы в 2020 году?
В школах Алтайского края в 2020 году осенние каникулы начнутся с 26 октября. Именно такие рекомендации даны в письме образовательным организациям, рассказали amic.ru в пресс-службе Министерства образования и науки Алтайского края. Это касается детей, которые учатся по четвертям. 
2
Сколько продлятся осенние каникулы 2020?
Обычно осенью дети отдыхают около недели. Столько же будут отдыхать и в этом году – с 26 октября по 1 ноября. Однако, как пояснили в Минобре, продолжительность осенних каникул конкретным количеством дней не определяется. Главное, чтобы в течение учебного года общее число дней осенних, зимних и весенних каникул было не менее 30. Эти периоды пытаются разделить равномерно, но вот, к примеру, на мартовские каникулы стараются дать чуть больше дней, чтобы дети отдохнули после тяжелой третьей четверти, а новогодние каникулы обычно совпадают с длинными праздничными выходными. 
3
То есть все школы уйдут на каникулы именно в эти дни?
Нет. Эти даты – рекомендация Министерства образования. Но каждая школа может скорректировать дни каникул по своему усмотрению. Однако переносить их можно не дольше, чем на две недели. А продолжительность должна быть не меньше семи дней.
4
А продлить каникулы школьников в Алтайском крае вслед за Москвой не планируют? 
Пока информации такой нет. В Министерстве образования Алтайского края amic.ru  сообщили, что на данный момент рекомендованный период каникул остается прежним: с 26 октября по 1 ноября.
Между тем в ряде регионов вслед за Москвой уже заявили о том, что осенние каникулы будут продлены. Например, в Башкирии дети уйдут отдыхать также с 26 октября, а вернутся на учебу после 4 ноября
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

1.10.2020 08:07
- гость -

в школе болеет полкласса, по 2 урока в день, не хватает учителей, каникулы ? не не слышали

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