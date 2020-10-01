Когда осенние каникулы в школе в 2020 году и сколько они продлятся

Осенние каникулы для московских школьников в 2020 году начнутся с 5 октября и продлятся две недели. Такое решение принял мэр столицы России из-за резкого роста случаев ОРВИ и COVID-19. Amic.ru выяснил, с какого числа начнутся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае, сколько дней будут отдыхать школьники и когда выходят на занятия.

Обычно осенью дети отдыхают около недели. Столько же будут отдыхать и в этом году – с 26 октября по 1 ноября. Однако, как пояснили в Минобре, продолжительность осенних каникул конкретным количеством дней не определяется. Главное, чтобы в течение учебного года общее число дней осенних, зимних и весенних каникул было не менее 30. Эти периоды пытаются разделить равномерно, но вот, к примеру, на мартовские каникулы стараются дать чуть больше дней, чтобы дети отдохнули после тяжелой третьей четверти, а новогодние каникулы обычно совпадают с длинными праздничными выходными.

Когда выходить на работу после новогодних выходных 2021 года

Новый год 2021. Сколько дней будем отдыхать на зимних каникулах?

3

То есть все школы уйдут на каникулы именно в эти дни?

Нет. Эти даты – рекомендация Министерства образования. Но каждая школа может скорректировать дни каникул по своему усмотрению. Однако переносить их можно не дольше, чем на две недели. А продолжительность должна быть не меньше семи дней.