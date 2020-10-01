Когда осенние каникулы в школе в 2020 году и сколько они продлятся

Осенние каникулы для московских школьников в 2020 году начнутся с 5 октября и продлятся две недели. Такое решение принял мэр столицы России из-за резкого роста случаев ОРВИ и COVID-19. Amic.ru выяснил, с какого числа начнутся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае, сколько дней будут отдыхать школьники и когда выходят на занятия.
Между тем в ряде регионов вслед за Москвой уже заявили о том, что осенние каникулы будут продлены. Например, в Башкирии дети уйдут отдыхать также с 26 октября, а вернутся на учебу после 4 ноября.
Комментарии
в школе болеет полкласса, по 2 урока в день, не хватает учителей, каникулы ? не не слышали