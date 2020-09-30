У кого вырастут зарплаты с 1 октября 2020 года?

Часть россиян с 1 октября 2020 начнут получать повышенные зарплаты. Правда, коснется это работников бюджетной сферы. Кому поднимут зарплату и насколько больше люди станут получать – читайте в обзоре amic.ru.
1. С 1 октября 2020 года в России проиндексируют зарплаты сотрудников бюджетных организаций. Согласно распоряжению правительства РФ, получать побольше начнут:
- работники федеральных, казенных, бюджетных и автономных учреждений;
- сотрудники федеральных госорганов;
- гражданские служащие воинских частей;
- работники подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которой предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
Как пояснили "Российской газете" в Минтруде, это коснется сотрудников учреждений социальной сферы и науки, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС России, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других.
2. Согласно указу президента Владимира Путина, оклад повысится у федеральных государственных гражданских служащих. Речь в этом документе идет о дипломатических работников МИД, диппредставительств и консульских учреждений, территориальных органов – представительств МИД на территории России, отмечается в документе.
3. Правительство РФ приняло решение повысить зарплаты военных и сотрудников силовых структур. Как говорится в постановлении кабмина от 30 июня, изменения коснутся как военнослужащих-контрактников, так и тех, кто на срочной службе. Еще оклады проиндексируют сотрудникам Росгвардии, полиции, учреждений ФСИН, пожарным, таможенникам, начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи.
4. С 1 октября увеличат должностные оклады российских судей. Соответствующий указ 1 сентября подписал Владимир Путин. Прибавку получат судьи Конституционного и Верховного судов РФ, федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов. Также индексация коснется окладов мировых судей субъектов России. Как уточняется в документе, зарплату судьям повышают "в целях обеспечения социальных гарантий, а также для полного и независимого осуществления правосудия в стране".
Комментарии
особенно рады за судей
Охренеть! Поднять зарплаты тем, кто итак "в шоколаде"! Что денег много и девать некуда? Так на лечение детей отдайте, а то с бесплатной медициной всем миром деньги собираем.
Вау!!! Зарплата поднимется на целых 100 рублей, при окладе в 2600, Мечта, а не жизнь
30.09.2020 14:23
- гость -
Да вы задолбали недалекие люди. Я госслужащий с окладом в 5 тыщ рублей с копейками. Вот и повысят на 3 % оклад. Со всем надбавками рублей на 500 зарплата мож больше станет. Вот, если бы у меня был оклад тыщ 20, тогда бы и гнали волну негодования. Не все "чиновники" получают "охр*неть какую большую зарплату".
15:02 - гость - "Я госслужащий с окладом в 5 тыщ "
Зачем это написал, чтобы тебя пожалели?
Если госслужаший, то сиди работай, нечего сидеть в интернете комментировать на амике, как ему мало платят...
30.09.2020 15:09
- гость -
Ничо, что я в отпуске? Мож тебе поработать стоит?
Мне повысят
Я госслужащий с окладом в 5 тыщ рублей с копейками.
Такое бывает?
плаксы госслужащие, МЫ ВАМ ДАВНО НЕ ВЕРИМ ПРО ВАШИ "КОПЕЙКИ"
"Если госслужаший, то сиди работай, нечего сидеть в интернете комментировать на амике, как ему мало платят...".- Как платят, так он и работает.
30.09.2020 15:02 - гость -
Если не трудно, то напишите своё образование, место работы, должность или профессию, оклад и зарплату.
30.09.2020 15:44
- гость -
Да там примиальных наверное покрывающих в разы+ всяких разных плюшек. Прибеднился тут один во время своего отпуска....
30.09.2020 15:44
- гость -
Какой смысл? Тут же все всё про госслужащих знают, какие у нас огромные оклады, зарплаты. А премии! Ммм, у нас такие огромные премии, что мы каждый день едим черную икру, ездим на работу на авто классном не ниже бентли, подтираемся туалетной бумагой, изготовленной девственницей при свете полной луны. Реально? Продолжайте так думать дальше.
30.09.2020 16:02 - гость -
Не надо юлить и заговаривать зубы. Значит есть что скрывать.
30.09.2020 16:11
- гость -
Ты меня раскусил. Я как Скрудж Макдак с работы прихожу и в деньги ныряю.Только тсс, никому не рассказывай))