Среда, 30 Сентябрь, 16:19

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 79,68
€ 93,02
9°


1176286 +8481
Обь
125см +16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



У кого вырастут зарплаты с 1 октября 2020 года?

, ИА "Амител"
Правда, ненамного
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

Часть россиян с 1 октября 2020 начнут получать повышенные зарплаты. Правда, коснется это работников бюджетной сферы. Кому поднимут зарплату и насколько больше люди станут получать – читайте в обзоре amic.ru.

1
Так у кого вырастут зарплаты с 1 октября?

1. С 1 октября 2020 года в России проиндексируют зарплаты сотрудников бюджетных организаций. Согласно распоряжению правительства РФ, получать побольше начнут: 

  • работники федеральных, казенных, бюджетных и автономных учреждений;
  • сотрудники федеральных госорганов;
  • гражданские служащие воинских частей;
  • работники подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которой предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Как пояснили "Российской газете" в Минтруде, это коснется сотрудников учреждений социальной сферы и науки, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС России, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других. 

2. Согласно указу президента Владимира Путина, оклад повысится у федеральных государственных гражданских служащих. Речь в этом документе идет о дипломатических работников МИД, диппредставительств и консульских учреждений, территориальных органов – представительств МИД на территории России, отмечается в документе.

3. Правительство РФ приняло решение повысить зарплаты военных и сотрудников силовых структур. Как говорится в постановлении кабмина от 30 июня, изменения коснутся как военнослужащих-контрактников, так и тех, кто на срочной службе. Еще оклады проиндексируют сотрудникам Росгвардии, полиции, учреждений ФСИН, пожарным, таможенникам, начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи. 

4. С 1 октября увеличат должностные оклады российских судей. Соответствующий указ 1 сентября подписал Владимир Путин. Прибавку получат судьи Конституционного и Верховного судов РФ, федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов. Также индексация коснется окладов мировых судей субъектов России. Как уточняется в документе, зарплату судьям повышают "в целях обеспечения социальных гарантий, а также для полного и независимого осуществления правосудия в стране".

2
И насколько поднимут зарплаты?
Зарплаты у всех этих категорий вырастут на 3%. Именно такого уровня достигла инфляция по итогам 2019 года.

Комментарии

30.09.2020 14:19
гость

особенно рады за судей

30.09.2020 14:23
- гость -

Охренеть! Поднять зарплаты тем, кто итак "в шоколаде"! Что денег много и девать некуда? Так на лечение детей отдайте, а то с бесплатной медициной всем миром деньги собираем.

30.09.2020 14:39
Лана

Вау!!! Зарплата поднимется на целых 100 рублей, при окладе в 2600, Мечта, а не жизнь

30.09.2020 15:02
- гость -

30.09.2020 14:23
- гость -

Да вы задолбали недалекие люди. Я госслужащий с окладом в 5 тыщ рублей с копейками. Вот и повысят на 3 % оклад. Со всем надбавками рублей на 500 зарплата мож больше станет. Вот, если бы у меня был оклад тыщ 20, тогда бы и гнали волну негодования. Не все "чиновники" получают "охр*неть какую большую зарплату".

30.09.2020 15:09
- гость -

15:02 - гость - "Я госслужащий с окладом в 5 тыщ "

Зачем это написал, чтобы тебя пожалели?
Если госслужаший, то сиди работай, нечего сидеть в интернете комментировать на амике, как ему мало платят...

30.09.2020 15:10
- гость -

30.09.2020 15:09
- гость -

Ничо, что я в отпуске? Мож тебе поработать стоит?

30.09.2020 15:27
- гость -

Мне повысят

30.09.2020 15:32
- гость -

Я госслужащий с окладом в 5 тыщ рублей с копейками.
Такое бывает?

30.09.2020 15:33
- гость -

плаксы госслужащие, МЫ ВАМ ДАВНО НЕ ВЕРИМ ПРО ВАШИ "КОПЕЙКИ"

30.09.2020 15:34
гость

"Если госслужаший, то сиди работай, нечего сидеть в интернете комментировать на амике, как ему мало платят...".- Как платят, так он и работает.

30.09.2020 15:44
- гость -

30.09.2020 15:02 - гость -
Если не трудно, то напишите своё образование, место работы, должность или профессию, оклад и зарплату.

30.09.2020 15:52
- гость -

30.09.2020 15:44
- гость -
Да там примиальных наверное покрывающих в разы+ всяких разных плюшек. Прибеднился тут один во время своего отпуска....

30.09.2020 16:02
- гость -

30.09.2020 15:44
- гость -

Какой смысл? Тут же все всё про госслужащих знают, какие у нас огромные оклады, зарплаты. А премии! Ммм, у нас такие огромные премии, что мы каждый день едим черную икру, ездим на работу на авто классном не ниже бентли, подтираемся туалетной бумагой, изготовленной девственницей при свете полной луны. Реально? Продолжайте так думать дальше.

30.09.2020 16:11
- гость -

30.09.2020 16:02 - гость -
Не надо юлить и заговаривать зубы. Значит есть что скрывать.

30.09.2020 16:13
- гость -

30.09.2020 16:11
- гость -

Ты меня раскусил. Я как Скрудж Макдак с работы прихожу и в деньги ныряю.Только тсс, никому не рассказывай))

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
16:15
"Мы все немного успокоились". В Алтайском крае растет число тяжелых пациентов с COVID 0
16:03
"Ростелеком" стал партнером международного форума в АлтГУ 0
15:55
Горбачев рассказал, каким был бы мир, если бы СССР не распался 2
15:44
В Алтайском крае определили самые "культурные" города и районы 1
15:31
В Госдуме поддержали идею введения ипотечных каникул для самозанятых и ИП 0
15:20
Правила жизни Искателей. Путешественник о том, как почувствовать энергию Алтая 6
15:08
Русский немец вернулся в Алтайский край и восстановил парк аттракционов в Яровом 4
14:54
Почти 8,5 тыс. новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
14:40
Российская порноактриса Лола Тейлор заявила о групповом изнасиловании во время отпуска 25
14:28
"Мало кому понравится". В Барнауле подвал многоэтажки затопило стоками канализации 3
14:14
У кого вырастут зарплаты с 1 октября 2020 года? 15
14:02
Интернета много не бывает. Что делает Tele2 для расширения покрытия в Алтайском крае 1
13:54
Надземный переход в Екатеринбурге рухнул на грузовик и задавил водителя 1
13:42
Как журналисты amic.ru спасали белочку из фонтана. Видео для хорошего настроения 18
13:30
Крупнейший на Алтае производитель силикатного кирпича присоединился к нацпроекту 0
13:17
В алтайском селе выпускники школы получают по 50 тысяч рублей за отличную учебу 4
13:03
Поддержали и хватит. Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2020 года? 4
12:52
День мурлыканья и потягивания. Беззаботные коты, которым не надо идти на работу 4
12:44
Очередной автомобилист не заметил трамвай на улице Анатолия в Барнауле 17
12:32
"Наш долг, наша работа". В АГМУ объяснили "принудительную" работу студентов в больницах 44
12:15
Эксперты предложили продлить кредитные каникулы для россиян 0
12:04
В Барнауле молодежь будет искать наркодилера 8
11:57
В Москве продлили домашний и удаленный режимы 2
11:45
Роскошная и неповторимая: лучшие фото Моники Беллуччи 20
11:30
В Барнауле кроссовер сбил ребенка на пешеходном переходе 12
11:16
Колесо истории. Как появился парк "Барнаульская крепость" и при чем тут герцог 9
11:02
Еще семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 19
10:56
Почти 60 нелегальных свалок ликвидируют в Барнауле 6
10:45
В Алтайском крае 16 медработникам поставили прививку от коронавируса 10
10:31
Российским компаниям посоветовали отказаться от корпоративов 0
10:17
Заморозки до -5 и мокрый снег придут в Алтайский край 7
10:05
Процент еще ниже. Эксперты АТБ рассказали о выгодной ипотеке 0
09:55
"Попытка политизации". В МИД РФ прокомментировали визит Меркель к Навальному 31
09:44
В Барнауле продолжают дезинфекцию общественного транспорта 4
09:31
Треть автозаправок в России может закрыться из-за новых ГОСТов 9
09:17
Профсоюзы призвали правительство отменить накопительную часть пенсии 14
09:05
Барнаульцы пожаловались на разбитую дорогу, которую все никак не отремонтируют 2
08:57
В Республике Алтай выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом 0
08:46
У моего партнера ВИЧ. Что делать? 12
08:29
Студенты АГМУ утверждают, что в разгар пандемии их отправляют работать в больницы 159
08:14
Роскачество назвало лучший браузер для смартфона 7
08:02
Горы мусора, вандализм и дикость. Как Алтай пережил наплыв туристов летом 2020 6
07:49
Голая дочь Брюса Уиллиса позволила себя связать и сфотографировать 13
07:33
Названы условия выплаты 5,2 млн рублей "Динамо-Барнаул" за Соболева 3
07:18
Как правильно говорить с детьми о сексе. Инфографика 8
07:03
"Работы на 15 лет". Девелоперы планируют застраивать высотками пригород Барнаула 17
06:47
Путин заявил, что людям надоели маски и связанные с коронавирусом ограничения 7
06:32
Грудь моя, кот – не мой. В Сети поделились снимками неожиданных встреч с питомцами 0
06:16
Вера, Надежда, Любовь. Как три девочки и мать их София стали святыми и кому помогают 5
06:01
Холод и дожди с мокрым снегом. Прогноз погоды в Алтайском крае на 30 сентября 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.