У кого вырастут зарплаты с 1 октября 2020 года?

Так у кого вырастут зарплаты с 1 октября?

1. С 1 октября 2020 года в России проиндексируют зарплаты сотрудников бюджетных организаций. Согласно распоряжению правительства РФ, получать побольше начнут:

работники федеральных, казенных, бюджетных и автономных учреждений;

сотрудники федеральных госорганов;

гражданские служащие воинских частей;

работники подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которой предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Как пояснили "Российской газете" в Минтруде, это коснется сотрудников учреждений социальной сферы и науки, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС России, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других.

2. Согласно указу президента Владимира Путина, оклад повысится у федеральных государственных гражданских служащих. Речь в этом документе идет о дипломатических работников МИД, диппредставительств и консульских учреждений, территориальных органов – представительств МИД на территории России, отмечается в документе.

3. Правительство РФ приняло решение повысить зарплаты военных и сотрудников силовых структур. Как говорится в постановлении кабмина от 30 июня, изменения коснутся как военнослужащих-контрактников, так и тех, кто на срочной службе. Еще оклады проиндексируют сотрудникам Росгвардии, полиции, учреждений ФСИН, пожарным, таможенникам, начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи.

4. С 1 октября увеличат должностные оклады российских судей. Соответствующий указ 1 сентября подписал Владимир Путин. Прибавку получат судьи Конституционного и Верховного судов РФ, федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов. Также индексация коснется окладов мировых судей субъектов России. Как уточняется в документе, зарплату судьям повышают "в целях обеспечения социальных гарантий, а также для полного и независимого осуществления правосудия в стране".