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Вопрос дня



Народные приметы 3 октября. Что категорически нельзя делать на Астафия Ветряка

, ИА "Амител"
Каким заговором люди боролись с ветрами и зачем выносили одежду на улицу
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

Народный праздник – Астафий Ветряк – отмечают 3 октября. На Руси в этот день следили за тем, как дует ветер, боялись стряхивать воду с вымытых рук и не дарили подарки. Кто такой Астафий Ветряк и чем лучше не заниматься в этот день – читайте в материале amic.ru.

1
Кто такой Астафий Ветряк?

Так в народе назвали великомученика Евстафия Римского (на русский манер Астафий). Он был выдающимся военачальником, происходил из богатого рода.

По преданию, христианство он принял после того, как на охоте увидел невероятное явление. Однажды Плакида (так звали Евстафия до крещения) погнался за оленем и оказался у подножия скалы. Вдруг между рогами оленя возник образ распятого Христа. И неизвестный голос произнес: "Зачем ты гонишь меня, Плакида?"

Дома он обо всем рассказал своей семье, а после вместе с женой и детьми Плакида пошел к священнику. Тот поведал им обо всех Божьих заповедях и крестил их. Так Плакида получил имя Евстафий.

Много бед обрушилось на великомученика. Воры влезли в его дом и расхитили все богатство. Слуги и скот заболели и вымерли. Евстафий оказался разлучен с женой и детьми. Однако все эти испытания святой перенес без ропота. И Господь помог ему найти родных.

Однажды во время языческого праздника правитель Адриан приказал Евстафию принести жертву идолам. Но тот отказался, так как был истинным христианином. После этого полководца лишили всех почестей, вызвали на суд вместе с женой и детьми и приговорили к смерти. 

2
Как отмечали праздник на Руси?

Обычно 3 октября дули сильные ветра. Да такие, что могли повалить деревья или "сорвать красоту" с женского лица. Поэтому в Астафьев день была традиция ветер заговаривать.

Рано утром хозяйка выходила на крыльцо и произносила: "Ветер – ветрище, лети ты за семь высоких лесов, за семь глубоких морей, не тронь моего следа да следа моих детей. А то заступлю на твои следы, да поветочкой осиновой тебя забью". Брала с крыльца осиновую ветку и начинала хлестать воздух. Затем на ветер нужно было бросить немного зерна и сказать: "Иди к добрым людям". Крестьяне считали, что только после такого обряда ветер ничего плохого людям не причинит (беды не надует). 

В этот день в народе также отмечали праздник мельника (ведь лопасти мельниц работают от ветра). Этих работников на Руси уважали и относились к их труду с почестями. Но вот самих мельниц, которые обычно находились на отдалении от жилых домов, боялись: думали, что работать без вмешательства нечистой силы они просто не могут.

Также по традиции 3 октября нужно было проветрить одежду на улице. В народе верили, что это поможет избежать неудачи в будущем.  

3
Что нельзя делать на Астафия Ветряка?

В Астафьев день крестьяне боялись стряхивать воду с вымытых рук. По народному поверью, брызги на полу могли превратиться в чертей. Поэтому руки обязательно насухо вытирали полотенцем.

Ревновать, злиться, ссориться на Астафия Ветряка не стоит. Иначе все сказанное, по преданию, вернется в вашу жизнь.

Подарки в этот день никому не дарили и не принимали их в ответ. Считалось, что такой жест мог испортить отношения.

Если решили вернуть чужую посуду, то в нее обязательно нужно было положить что-нибудь съедобное. Иначе, по поверью, всегда пустой будет ваша посуда.

4
Народные приметы 3 октября
  • Если погода 3 октября сырая и туманная, то осень будет благоприятной, а снег выпадет не скоро.
  • Шишки низко растут – к ранним морозам, а высоко – холода будут в конце зимы.
  • Южный ветер дует – в следующем году будет хороший урожай озимых.
  • Если сухая погода за окном, то зима окажется малоснежной. 
  • По направлению ветра судили о погоде: если дул с севера – будет стужа, с юга – ждали тепла, с запада – к дождю, с востока – к ясным дням.
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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