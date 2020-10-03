Народные приметы 3 октября. Что категорически нельзя делать на Астафия Ветряка

Кто такой Астафий Ветряк?

Так в народе назвали великомученика Евстафия Римского (на русский манер Астафий). Он был выдающимся военачальником, происходил из богатого рода.

По преданию, христианство он принял после того, как на охоте увидел невероятное явление. Однажды Плакида (так звали Евстафия до крещения) погнался за оленем и оказался у подножия скалы. Вдруг между рогами оленя возник образ распятого Христа. И неизвестный голос произнес: "Зачем ты гонишь меня, Плакида?"

Дома он обо всем рассказал своей семье, а после вместе с женой и детьми Плакида пошел к священнику. Тот поведал им обо всех Божьих заповедях и крестил их. Так Плакида получил имя Евстафий.

Много бед обрушилось на великомученика. Воры влезли в его дом и расхитили все богатство. Слуги и скот заболели и вымерли. Евстафий оказался разлучен с женой и детьми. Однако все эти испытания святой перенес без ропота. И Господь помог ему найти родных.

Однажды во время языческого праздника правитель Адриан приказал Евстафию принести жертву идолам. Но тот отказался, так как был истинным христианином. После этого полководца лишили всех почестей, вызвали на суд вместе с женой и детьми и приговорили к смерти.