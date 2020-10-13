Всем шампанского, пока не поздно. Что подорожает в России к новогодним праздникам

2020 год, который принес нам пандемию и много других неприятностей, близится к концу. Вот и до Нового года осталось каких-то 2,5 месяца. Некоторые уже сейчас готовятся к празднику. Правда, осторожно: из-за пандемии строить конкретные планы довольно сложно. Зато начать составлять список продуктов уже можно. Тем более что скоро нас ждет одна из главных новогодних традиций – повышение цен. Рассказываем, какие продукты точно подорожают к новогодним праздникам и почему.
На сколько подорожает: на 3%
Почему: инфляция и повышение минимальной цены
Если вы хотите, чтобы новогодние тосты были не только искренними, но и не очень накладными, закупаться игристым лучше заранее. Ежегодное подорожание алкоголя – дело для России уже привычное. Именно цены на спиртное чуть ли не первым делом повышают на размер инфляции. В этом году она, кстати, составит 3% (по крайней мере, официально). Значит, на столько шампанское и подорожает.
Но это не все: в Минфине так же решили повысить со следующего года минимальную розничную цену (МРЦ) за одну бутылку игристого. Хотя в прошлом году шампанское не трогали: сейчас МРЦ составляет 164 рубля за 0,75 л. С 2021 года стоимость повысят на 5 рублей: самая дешевая бутылка главного новогоднего напитка обойдется в 169 рублей. Так что если хотите сэкономить, лучше покупайте шампанское на все новогодние праздники сразу.
Кстати, подорожает и крепкий алкоголь: с января водка будет стоить дороже на 8 рублей, коньяк – на 3 рубля, а бренди – на 9 рублей.
На сколько подорожает: непонятно
Почему: дефицит на рынке
Еще один традиционный продукт для русского новогоднего застолья. Бутерброд с маслом и икорочкой – ну разве не здорово? Здорово, вот только икра тоже рискует здорово подорожать. А все из-за неудачной массовой миграции лососевых в 2020 году (у профессионалов это называется путина). Эксперты предупреждают, что из-за этого производство красной икры в России сократится на 25-30%.
Кроме того, рыболовная отрасль сильно страдает из-за коронакризиса: расходы рыбаков на оборудование выросли, а потому они терпят убытки. Кстати, за два последних года улов лососевых и без того уже сократился почти в два раза, пишет "Слово и Дело". А потому есть серьезный риск, что цены на красную икру поползут вверх.
Правда, реального дефицита на полках не возникнет, уверяют специалисты: недостающую продукцию будут закупать в Белоруссии. Ну, вы знаете эту знаменитую белорусскую икру.
На сколько подорожает: до 15%
Почему: ослабление рубля
Хотели сделать праздничный стол не только вкусным, но и полезным? За рыбу и морепродукты придется платить больше. Причем вырастет в цене как импортная, так и отечественная продукция. Привозной рыбы на российских прилавках очень много: около 50%. Поэтому цены всегда повышаются, когда курс рубля падает. Ну а про рубль вы и так все знаете. Поэтому подорожания, увы, не избежать.
Больше всего подорожают те сегменты, где доля экспортных продуктов больше 60%, цитирует издание "Слово и Дело" главу Рыбного союза Сергея Гудкова. А это, прежде всего, Китай, откуда в Россию привозят угря и креветки. Цены на них могут вырасти сразу на 15%.
"Но почему подорожает российская рыба?" – спросите вы. А потому что она в основном "уплывает" за рубеж: отрасль в первую очередь ориентирована на экспорт. И в условиях слабого рубля вывоз рыбы только увеличится, предупреждает "Слово и Дело".
Так что если вы собирались на новогодние праздники баловать себя лососем и креветками, готовьтесь: будет дорого.
На сколько подорожает: на 10-15%
Почему: и снова ослабление рубля
Дисклеймер: если вы не вегетарианец, сейчас будет больно. Мясо тоже подорожает. Причем не с нового года, а уже в ближайшие пару месяцев, пишет "Слово и Дело". Рост может достигнуть 10-15%.
Все дело в том, что корма, витамины и различные добавки, которые используют животноводы, – в основном импортные. И закупаются, они, соответственно, за иностранную валюту. В условиях слабого рубля это ударит по кошелькам фермеров. Соответственно, и цены тоже вырастут. Причем даже классический вариант запеченной курочки может стать дороже: львиную долю бройлерных цыплят в России выращивают из привозных инкубационных яиц, подчеркивает "Слово и Дело".
Так что для мясоедов новогоднее застолье тоже станет чуть (или не чуть?) дороже. Может, и правда, пора подумать о бедных коровках и курочках и переходить на овощи и крупы?
На сколько подорожает: на 20%
Почему: повышение табачных акцизов
Пусть это явно не самый обязательный (и даже вредный) атрибут праздника, но курильщиков в стране, как ни крути, много. Сигареты с 2021 года подорожают так, как никогда не дорожали в истории отрасли. Даже тем, кто успел перейти на вейпы и электронные сигареты, придется несладко: все табачные акцизы повысят сразу на 20%.
Сейчас средняя цена пачки сигарет в России – 120 рублей. Ожидается, что уже с января она вырастет до 140 рублей. В общем, если вы еще не успели избавиться от вредной привычки, то сигаретами лучше действительно закупаться впрок. А вообще мы уже подготовили для вас подробный "Вопрос-ответ" о том, почему дорожают сигареты и почему даже табачные компании не уверены, что это правильно.
Остальные продукты к новогодним праздникам подорожают в среднем на 5-10%, пояснил изданию глава Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Ну, а как именно изменятся цены на остальные атрибуты новогоднего застолья, станет известно чуть позже.
Комментарии
Все подорожает. Как всегда. Обойдёмся геркулес ом. Спасибо.
Абхазам каюк, при таком повышении мандарины НЕ нужны, проще мяска покушать
Цены повышают - от того и инфляция, а не из-за инфляции цены растут.
Цены растут от проблемы мозгов.
Хренасе, корма в животноводстве импортные!
Ничего страшного.Русский народ привычен.Помню начало 50-х, 5-6 лет после жесточайшей кровопролитной разрушительной войны на Новый год были горбуша, немного красной и черной икры, соленая капуста с лучком и настоящим запашистым подсолнечным маслом,жареной картошкой, мандаринами елка украшена, одной бутылки Шампанского и нескольких бутылок водки. Семья -самые обыкновенные люди.И все доступно было,но понемногу.
"Что подорожает в России к новогодним праздникам?"
Как пишут: "Тема "сисек" до конца не раскрыта". Что же нас еще ждет к Новому году? Например:
В «Совете матерей» предложили ввести в России налог на бездетность: не любят, пусть платят. Платёж может составлять 500 рублей в месяц. Предполагается, что он будет взиматься и с мужчин, и с женщин. «Системы пока нет, мы сейчас набрасываем идеи, откуда взять деньги в алиментный фонд».
Да как то не об этом сейчас голова болит. Не о шампанском.