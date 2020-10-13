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Всем шампанского, пока не поздно. Что подорожает в России к новогодним праздникам

, ИА "Амител"
Вернее, что уже точно подорожает
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

2020 год, который принес нам пандемию и много других неприятностей, близится к концу. Вот и до Нового года осталось каких-то 2,5 месяца. Некоторые уже сейчас готовятся к празднику. Правда, осторожно: из-за пандемии строить конкретные планы довольно сложно. Зато начать составлять список продуктов уже можно. Тем более что скоро нас ждет одна из главных новогодних традиций – повышение цен. Рассказываем, какие продукты точно подорожают к новогодним праздникам и почему.

1
Шампанское

На сколько подорожает: на 3%

Почему: инфляция и повышение минимальной цены

Если вы хотите, чтобы новогодние тосты были не только искренними, но и не очень накладными, закупаться игристым лучше заранее. Ежегодное подорожание алкоголя – дело для России уже привычное. Именно цены на спиртное чуть ли не первым делом повышают на размер инфляции. В этом году она, кстати, составит 3% (по крайней мере, официально). Значит, на столько шампанское и подорожает.

Но это не все: в Минфине так же решили повысить со следующего года минимальную розничную цену (МРЦ) за одну бутылку игристого. Хотя в прошлом году шампанское не трогали: сейчас МРЦ составляет 164 рубля за 0,75 л. С 2021 года стоимость повысят на 5 рублей: самая дешевая бутылка главного новогоднего напитка обойдется в 169 рублей. Так что если хотите сэкономить, лучше покупайте шампанское на все новогодние праздники сразу.

Кстати, подорожает и крепкий алкоголь: с января водка будет стоить дороже на 8 рублей, коньяк – на 3 рубля, а бренди – на 9 рублей.

2
Красная икра

На сколько подорожает: непонятно

Почему: дефицит на рынке

Еще один традиционный продукт для русского новогоднего застолья. Бутерброд с маслом и икорочкой – ну разве не здорово? Здорово, вот только икра тоже рискует здорово подорожать. А все из-за неудачной массовой миграции лососевых в 2020 году (у профессионалов это называется путина). Эксперты предупреждают, что из-за этого производство красной икры в России сократится на 25-30%

Кроме того, рыболовная отрасль сильно страдает из-за коронакризиса: расходы рыбаков на оборудование выросли, а потому они терпят убытки. Кстати, за два последних года улов лососевых и без того уже сократился почти в два раза, пишет "Слово и Дело". А потому есть серьезный риск, что цены на красную икру поползут вверх.

Правда, реального дефицита на полках не возникнет, уверяют специалисты: недостающую продукцию будут закупать в Белоруссии. Ну, вы знаете эту знаменитую белорусскую икру. 

3
Рыба

На сколько подорожает: до 15%

Почему: ослабление рубля

Хотели сделать праздничный стол не только вкусным, но и полезным? За рыбу и морепродукты придется платить больше. Причем вырастет в цене как импортная, так и отечественная продукция. Привозной рыбы на российских прилавках очень много: около 50%. Поэтому цены всегда повышаются, когда курс рубля падает. Ну а про рубль вы и так все знаете. Поэтому подорожания, увы, не избежать.

Больше всего подорожают те сегменты, где доля экспортных продуктов больше 60%, цитирует издание "Слово и Дело" главу Рыбного союза Сергея Гудкова. А это, прежде всего, Китай, откуда в Россию привозят угря и креветки. Цены на них могут вырасти сразу на 15%.

"Но почему подорожает российская рыба?" – спросите вы. А потому что она в основном "уплывает" за рубеж: отрасль в первую очередь ориентирована на экспорт. И в условиях слабого рубля вывоз рыбы только увеличится, предупреждает "Слово и Дело".

Так что если вы собирались на новогодние праздники баловать себя лососем и креветками, готовьтесь: будет дорого.

4
Мясо

На сколько подорожает: на 10-15%

Почему: и снова ослабление рубля

Дисклеймер: если вы не вегетарианец, сейчас будет больно. Мясо тоже подорожает. Причем не с нового года, а уже в ближайшие пару месяцев, пишет "Слово и Дело". Рост может достигнуть 10-15%. 

Все дело в том, что корма, витамины и различные добавки, которые используют животноводы, – в основном импортные. И закупаются, они, соответственно, за иностранную валюту. В условиях слабого рубля это ударит по кошелькам фермеров. Соответственно, и цены тоже вырастут. Причем даже классический вариант запеченной курочки может стать дороже: львиную долю бройлерных цыплят в России выращивают из привозных инкубационных яиц, подчеркивает "Слово и Дело". 

Так что для мясоедов новогоднее застолье тоже станет чуть (или не чуть?) дороже. Может, и правда, пора подумать о бедных коровках и курочках и переходить на овощи и крупы?

5
Сигареты

На сколько подорожает: на 20%

Почему: повышение табачных акцизов

Пусть это явно не самый обязательный (и даже вредный) атрибут праздника, но курильщиков в стране, как ни крути, много. Сигареты с 2021 года подорожают так, как никогда не дорожали в истории отрасли. Даже тем, кто успел перейти на вейпы и электронные сигареты, придется несладко: все табачные акцизы повысят сразу на 20%.

Сейчас средняя цена пачки сигарет в России – 120 рублей. Ожидается, что уже с января она вырастет до 140 рублей. В общем, если вы еще не успели избавиться от вредной привычки, то сигаретами лучше действительно закупаться впрок. А вообще мы уже подготовили для вас подробный "Вопрос-ответ" о том, почему дорожают сигареты и почему даже табачные компании не уверены, что это правильно.

6
А как же мандарины и все остальное?
Точной информации пока нет. Но эксперты предупреждают, что роста цен на фрукты и овощи в любом случае не избежать. Цены на эту продукцию традиционно снижаются к лету и растут к зиме. Вот и к декабрю-январю ожидается подорожание на 30-40%, рассказала "Профилю" гендиректор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина. 

Остальные продукты к новогодним праздникам подорожают в среднем на 5-10%, пояснил изданию глава Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Ну, а как именно изменятся цены на остальные атрибуты новогоднего застолья, станет известно чуть позже. 

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

13.10.2020 07:41
- гость -

Все подорожает. Как всегда. Обойдёмся геркулес ом. Спасибо.

13.10.2020 07:49
- гость -

Абхазам каюк, при таком повышении мандарины НЕ нужны, проще мяска покушать

13.10.2020 08:15
Filin

Цены повышают - от того и инфляция, а не из-за инфляции цены растут.

13.10.2020 08:25
- гость -

Цены растут от проблемы мозгов.

13.10.2020 08:26
Человек

Хренасе, корма в животноводстве импортные!

13.10.2020 08:58
- гость -

Ничего страшного.Русский народ привычен.Помню начало 50-х, 5-6 лет после жесточайшей кровопролитной разрушительной войны на Новый год были горбуша, немного красной и черной икры, соленая капуста с лучком и настоящим запашистым подсолнечным маслом,жареной картошкой, мандаринами елка украшена, одной бутылки Шампанского и нескольких бутылок водки. Семья -самые обыкновенные люди.И все доступно было,но понемногу.

13.10.2020 09:44
@@

"Что подорожает в России к новогодним праздникам?"

Как пишут: "Тема "сисек" до конца не раскрыта". Что же нас еще ждет к Новому году? Например:
В «Совете матерей» предложили ввести в России налог на бездетность: не любят, пусть платят. Платёж может составлять 500 рублей в месяц. Предполагается, что он будет взиматься и с мужчин, и с женщин. «Системы пока нет, мы сейчас набрасываем идеи, откуда взять деньги в алиментный фонд».

13.10.2020 10:05
- гость -

Да как то не об этом сейчас голова болит. Не о шампанском.

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