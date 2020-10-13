Всем шампанского, пока не поздно. Что подорожает в России к новогодним праздникам

Шампанское

На сколько подорожает: на 3%

Почему: инфляция и повышение минимальной цены

Если вы хотите, чтобы новогодние тосты были не только искренними, но и не очень накладными, закупаться игристым лучше заранее. Ежегодное подорожание алкоголя – дело для России уже привычное. Именно цены на спиртное чуть ли не первым делом повышают на размер инфляции. В этом году она, кстати, составит 3% (по крайней мере, официально). Значит, на столько шампанское и подорожает.

Но это не все: в Минфине так же решили повысить со следующего года минимальную розничную цену (МРЦ) за одну бутылку игристого. Хотя в прошлом году шампанское не трогали: сейчас МРЦ составляет 164 рубля за 0,75 л. С 2021 года стоимость повысят на 5 рублей: самая дешевая бутылка главного новогоднего напитка обойдется в 169 рублей. Так что если хотите сэкономить, лучше покупайте шампанское на все новогодние праздники сразу.

Кстати, подорожает и крепкий алкоголь: с января водка будет стоить дороже на 8 рублей, коньяк – на 3 рубля, а бренди – на 9 рублей.