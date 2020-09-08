Курс евро накануне обновил максимум за четыре года и превысил 90 рублей. Также стремительно растет и курс доллара к российской валюте. Эксперты связывают такой тренд с возможным введением санкций из-за отравления политика Алексея Навального, а также с ситуацией в Белоруссии, где продолжается противостояние президента Александра Лукашенко с оппозицией.
"Без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 рубля за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас – почти 3,5 рубля за доллар", – приводит оценку главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина РБК.
"Если бы не было темы санкций, Навального, ситуации с Белоруссией, курс был бы в районе 70 рублей за доллар. Санкции не первый раз возникают в повестке и, например, в 2018 году санкционная "премия" была существенно больше – речь шла об отклонении курса на 10-15 рублей, а сейчас премия, которая образовалась на рынке, небольшая, это 3-5 рублей. Мне кажется, рынок сейчас обсуждает санкционные риски, но мало верит в какие-то серьезные сценарии их реализации", – рассуждает главный экономист "Альфа-Банка" Наталия Орлова.
Тем не менее к концу года курсы иностранных валют (если не произойдет чего-то экстраординарного), должны вернуться к летним значениям, полагает большинство экспертов.
"Если убрать негативные изменения, вызванные новостным фоном, то курс должен быть в диапазоне 69-71 рубля за доллар, – полагает главный экономист управляющей компании "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.
Динамика рубля стала заметно ухудшаться с 20 августа, то есть с момента отравления Навального. С тех пор рубль ослаб к доллару на 2,5%, тогда как валюты других развивающихся стран укрепились к доллару в среднем на 1,5%.
По июньскому прогнозу аналитиков "Ренессанс Капитала", средний курс доллара в 2020 году составит 73,5 рубля.
Комментарии
"Лукашенко и Навальный "уронили" российский рубль"
"Если бы не было темы санкций, Навального, ситуации с Белоруссией, курс был бы в районе 70 рублей за доллар"
До слез! Можно больше не смотреть КВН и ТНТ, наши правительственные эксперты и пропагандисты жгут!
Так вывернуть информацию могут не все! Круче только И.В.Сталин с его: "Нет человека - нет проблем!"
Проблема не в навальном и не в лукашенко! проблема в том, что навального чуть не убили! И виноват в этом не он! и Батьку поддерживает наше правительство - значит не лукашенко причина проблемы возникновения санкций
Причём Лукашенко полон сил и энергии,а Навальный лежит без сознания уже третью неделю. Куда мир катится... ))
Да, уж! Путин и компашка оказывается не при чём, а виноват тот кто и не политик и не лидер оппозиции!
Так бывает только когда манипулируют финансовой колонией, захотели - покричали о санциях, рубль тут же опустился... Вот этим и опасна интеграция в мировую экономику. Своих товаров нет, а рубль легко уронить. А что же правительство? А ничего. Крупному бизнесу продающему ресурсы России за валюту это выгодно.
И то что зарплата в России намного меньше чем в Европе и Америке виноват тоже Лукашенко и Навальный. Однако фантазеры ! А может это танцоры во власти виноваты?
8.09.2020 10:50
- гость -
Лукашенко лидер оппозиции?
Навальный ваш, пустышка , ставшая причиной гнобить страну. Всеобщая "любовь" ему теперь обеспечена.
8.09.2020 10:52
- гость -
Тоже Навального боишься назвать! Лукашенко в данной ситуации вообще не причём!
Что ж это за рубль такой, если его может уронить кто угодно...
гость -
И то что зарплата в России намного меньше чем в Европе и Америке
Деточка, курс рубля устанавливают ЦБ, а подчиняются они ФРС. Там решают кого поддержать напечанной бумагой и за чей счет. Не нравится - стань северной кореей. Но любить тебя в любом случае никто не собирается, только жить за твой счет. В такой ситуации выжить как Белорусь Лукашенки уже подвиг.
Вспоминая ОНОЛИТЕГА СБЕРА - про бакс за 35 , а если по делу- присоединим Беларусь, а у них денег нет, все кончилось, вот и расплачиваться будут граждане для того и бакс отпустили вверх!
8.09.2020 10:53
- гость -
Неуважаемый гость,
Навальный ваш, пустышка , ставшая причиной гнобить страну. Всеобщая "любовь" ему теперь обеспечена.
Навальный тут вообще не при чем))
А всенародная "любовь" обеспечена Обнулёнину и его бездарным службам, живущим на налоги
8.09.2020 10:58
- гость -
Вот, вот , на личности тут переходят только защитники навального. Видно его фамилия становится их девизом по жизни.
8.09.2020 10:53
- гость -
Навальный ваш, пустышка , ставшая причиной гнобить страну.
Ты ничё не напутал? Те про кого он свои расследования выпускает - вот причина гнобить
8.09.2020 10:57
- гость -
Деточка, курс рубля устанавливают ЦБ, а подчиняются они ФРС.
Деточка, в каком сне тебе этот бред приснился?
Руководство рaшки роняет курс рубля потому как долларов становится меньше а вертикаль коррупции чемто кормить нада.
Местный, ваша неграмотность финансовая и не только - не секрет , интересуйтесь устройством мировой экономики больше.
Прошу прощения, я водолей в созвездии тельцы может уронить курс великого рубля, нет нет, предлагаемого мировой резервной валютой, к резанным, ничем не обеспеченным фантикам?
Доллару и евро все равно на недополитика Лёшу. Они растут на фоне снижения цены нефти саудитами и спекулятивного ажиотажа.
8.09.2020 11:56
- гость -
с 44 до 42 , вот это снижение, а яяяй, уронившее рубль.
верите в это?
Известнейший советский писатель Солженицын выпустил книгу о Гулаге, о советских заключённых.Там много прямого вранья в том числе в цифрах,но тема же очень интересная.Книгу сразу распространили в западном мире: писатель ведь сам сидел;был,так сказать, в гуще событий,он врать не станет.Прочитал как-то в своё время книгу фрг-евского писателя.Там главный герой заходит в комнату своей подруги,на полке несколько книжек и среди них-книга Солженицына.Вот что надо знать простому западному обывателю про советскую социалистическую действительность.Про Гулаг.А про всё остальное о советском народе -про Победу в войне,про индустриализацию, про поднятую целину,про покорение космоса, может они и есть, но не пользуются спросом,нет рекламы.Есть ролик,где Солженицын в запале пропаганды призывает Запад бомбить СССР атомными снарядами.После перестройки он возвращается с почестями в родную страну,его встречают с почестями.Путин,приехав к нему домой,поздравляет с днём рождения...До недавнего времени президент опекал Навального.Как же,он говорит правду о жуликах,ворах и коррупционерах.Больше-то не о чем.Поэтому Запад его очень любит.И после этого вы говорите, что наш президент не либерал )У любого человека есть бзики.У президентов тоже.
Вот два реальных лидера, а обнуляшку даже баба бросила
8.09.2020 12:03
- гость -
Про ГУЛАГ Шаламова читать надо, только он даёт реальную оценку и картину, не только через призму художественной (по факту) документалистики, но и посредством публицистики (КР-19, Воскрешение лиственницы и др.),