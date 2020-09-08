"Лукашенко и Навальный "уронили" российский рубль"

Курс евро накануне обновил максимум за четыре года и превысил 90 рублей. Также стремительно растет и курс доллара к российской валюте. Эксперты связывают такой тренд с возможным введением санкций из-за отравления политика Алексея Навального, а также с ситуацией в Белоруссии, где продолжается противостояние президента Александра Лукашенко с оппозицией.

"Без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 рубля за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас – почти 3,5 рубля за доллар", – приводит оценку главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина РБК.

"Если бы не было темы санкций, Навального, ситуации с Белоруссией, курс был бы в районе 70 рублей за доллар. Санкции не первый раз возникают в повестке и, например, в 2018 году санкционная "премия" была существенно больше – речь шла об отклонении курса на 10-15 рублей, а сейчас премия, которая образовалась на рынке, небольшая, это 3-5 рублей. Мне кажется, рынок сейчас обсуждает санкционные риски, но мало верит в какие-то серьезные сценарии их реализации", – рассуждает главный экономист "Альфа-Банка" Наталия Орлова.

Тем не менее к концу года курсы иностранных валют (если не произойдет чего-то экстраординарного), должны вернуться к летним значениям, полагает большинство экспертов.

"Если убрать негативные изменения, вызванные новостным фоном, то курс должен быть в диапазоне 69-71 рубля за доллар, – полагает главный экономист управляющей компании "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Динамика рубля стала заметно ухудшаться с 20 августа, то есть с момента отравления Навального. С тех пор рубль ослаб к доллару на 2,5%, тогда как валюты других развивающихся стран укрепились к доллару в среднем на 1,5%.

По июньскому прогнозу аналитиков "Ренессанс Капитала", средний курс доллара в 2020 году составит 73,5 рубля.