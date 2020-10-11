Дым станет роскошью. На сколько и почему подорожают сигареты в 2021 году

На сколько подорожают сигареты?

На 20%. На столько с 1 января 2021 года повысят табачные акцизы. Сейчас действующая ставка в России – 1996 рублей за одну тысячу сигарет. В следующем году акциз составит уже 2356 рублей.

Не забыли власти и о вейпах, электронных сигаретах и приборах для нагревания табака: акциз повысится с 50 до 60 рублей за одно устройство. Соответственно, и сами аппараты станут дороже.

Поправки в налоговый кодекс уже одобрили и в Госдуме, и в Совете Федерации. Теперь законопроект ждет только подписи президента.