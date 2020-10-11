Дым станет роскошью. На сколько и почему подорожают сигареты в 2021 году

Если многие ждут Новый год с радостью (и с мечтами об окончании пандемии), то курильщики – не очень. Акцизы на табачную продукцию заметно повысят уже с 1 января. Похоже, так в правительстве решили пополнить бюджет, "исхудавший" за время пандемии коронавируса. Мол, за тех, кто пытается спасти свои легкие, заплатят те, кто эти легкие губит сам. Рассказываем, на сколько вырастут цены на сигареты, какая будет средняя стоимость одной пачки и зачем вообще власти пошли на столь значительное повышение.
На 20%. На столько с 1 января 2021 года повысят табачные акцизы. Сейчас действующая ставка в России – 1996 рублей за одну тысячу сигарет. В следующем году акциз составит уже 2356 рублей.
Не забыли власти и о вейпах, электронных сигаретах и приборах для нагревания табака: акциз повысится с 50 до 60 рублей за одно устройство. Соответственно, и сами аппараты станут дороже.
Поправки в налоговый кодекс уже одобрили и в Госдуме, и в Совете Федерации. Теперь законопроект ждет только подписи президента.
Очень. Изначально вообще планировалось увеличить акцизы всего на 4% – это уровень инфляции. Но в Минфине решили, что сейчас отличное время для серьезного внепланового повышения.
Подорожание станет самым большим за всю историю табачной отрасли в России, подчеркивает "Регнум". И это при том, что за последние десять лет сигареты подорожали почти в 10 раз. Так, если в 2010 году средняя цена одной пачки составляла 25 рублей, то в 2020 году она обходится примерно в 120 рублей.
В среднем – 140 рублей. Но все зависит от конкретной торговой марки. Так, сигареты ценой 100 рублей за пачку скоро будут обходиться в 120 рублей. А цена премиальных марок, которые уже сейчас стоят, к примеру, 180 рублей (а то и больше), перевалит за 200 рублей.
А вот вопрос, в какую копеечку курильщикам влетят изменения, – индивидуальный. Все зависит от того, сколько вы курите и какие сигареты покупаете. Для примера: человек, который выкуривает одну пачку (со средней стоимостью 120 рублей), за два дня, в месяц тратит на свою вредную привычку 1800 рублей. С 1 января его расходы увеличатся на 300 рублей (месячные траты составят 2100 рублей). А заядлые курильщики, у которых пачка уходит за день, будут платить на 600 рублей больше – около 4200 рублей.
Как ни странно, ради блага россиян. По крайней мере, борьба с вредной привычкой – одна из причин. Повышение цен – проверенный мировой практикой способ сократить число курильщиков, уверены в Минздраве и Минфине.
"В части табака уже доказанная мера: чем выше стоимость сигарет, тем меньше потребление табака. И, соответственно, здесь это наше действие согласовано с политикой государства по сокращению потребления табака внутри Российской Федерации", – рассказал РИА "Новости" замглавы Минфина Алексей Сазанов.
Подтвердила это и главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина. По ее словам, рост цен на сигареты помог снизить число курильщиков в России с 39% в 2009 году до 28% в 2019 году. Предполагается, что к 2035 году курить в стране должно не больше 21% населения.
А причем здесь ковид?
Судя по всему, есть еще одна весомая причина. Повышение налогов поможет властям хоть как-то компенсировать дефицит бюджета, особенно пострадавшего во время пандемии, рассказал РБК свой источник в Минфине.
"Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии", – цитирует издание собеседника.
Планируется, что по итогам этого года Минфин соберет табачных акцизов на 600 млрд рублей. Подорожание сигарет позволит ежегодно получать еще около 70 млрд, выразил надежду министр финансов Антон Силуанов.
К расцвету контрабанды, предупреждают эксперты. Курить в России меньше не станут, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он объяснил РИА "Новости", что большая часть курильщиков перейдет на контрафактную продукцию.
Доля контрафакта и контрабанды после повышения акцизов может вырасти до 30%, рассказал РБК руководитель по связям с госорганами российского офиса British American Tobacco Олег Барвин. А все из-за того, что разница в ценах на легальные сигареты и контрафакт станет слишком большой.
Представители табачных компаний объяснили, что резкое повышение может быть ошибкой. Поскольку курильщики начнут переходить на контрафакт, то и выручить больше налогов у властей не получится. Оптимальным вариантом, по мнению экспертов, было увеличение акцизов на 8-10%. Но в правительстве приняли другое решение.
Комментарии
Курящим :
Хрен,завёрнутый в газетку, заменяет сигаретку, а завёрнутый в наждачку - заменяет целу пачку!
Похмелился,Алмазов?
Такими темпами скоро за сигаретку убивать начнут... Я и сейчас то в шоке от изменения цены с 2013 года, когда курить бросил, а будет ещё хуже.
Если бросишь курить,хуже не будет.
"Забота" о кошельке курильщика скорее не мотиватор для решения бросить курить, а раздражитель. По крайней мере у меня так было)
Мечтаю, чтоб сосед курить бросил. Окна нельзя открыть дома из-за него.
11.10.2020 08:35
- гость -
Если бросишь курить,хуже не будет.
++++++++++++
Однозначно так !
Имею опыт удачного бросания курить в 2012 году. Могу поделиться результатами: здоровее я себя ощущать не стал нисколько, нажрал за полгода 12 кг., которые никоим образом извести не получается...
Единственный огромный плюс- не отношусь к бесславному племени зависимых от "табака" вонючек, портящих воздух где ни попадя и разбрасывающих бычки.
Повышение каждый год.
А с наших в Хабаровске поди сейчас снимают побои,которые им вчера в околотке менты нанесли и в угол поставили ((
11.10.2020 08:23
- гость -
Похмелился,Алмазов?
++++++++++
Не суди по себе , слабак - с утра пьют только лошади и де/генераты!
Я с утра принял ванну и выпил чашечку кофе.
Пользу принесёт лишь луноликому и Минфину. Поможет дольше Россию распродавать .
А насчёт контрафакта, если бы продавали нормальные сигареты, то контролёры никогда бы их поймать не смогли.
11.10.2020 09:02
- гость -
Пользу принесёт лишь луноликому и Минфину. Поможет дольше Россию распродавать .
+++++++++++
В первую очередь тому, кто бросит курить , ибо - отрава.
* Я, конечно, понимаю, что Черчиль плевал на врачей , умерев на 92 году жизни , но там "порок" был качественным по содержанию - и в табаке и алкоголе.
11.10.2020 08:45
Митенька ржевский
Позвольте с вами кое в чём не согласиться. У меня, после бросания курения, общее самочувствие улучшилось заметно. Дышаться стало легче, запахи и еда приобрели более выраженные вкусы, но самое главное, у меня пропал характерный кашель, и не заметить я этого просто не мог! Я понял, как отвратительно на самом деле пахнут сигареты. Но так как еда стала более вкусной, появился здоровый аппетит) Свой чирик килограмм я наел тоже довольно быстро. Но в минус я ставлю, это килограммы здоровые)
11.10.2020 09:26
Россиянин
Да, аспект отсутствия кашля я как-то упустил, хотя, лично меня он и не особо терзал.
Сигареты должны стоить от 300 руб.
А водка от 2000т. Бензин от 500за литр. А повышение все равно будет каждый год. Умных нет одни калеки.
В принципе, стоимость пачки сигарет можно приравнять к стоимости баночки икры, и шиковать раз в год на Новый год.Проблема подарка для тех, кто курит будет сразу решена.))))
сигареты должны стоить 1000 рублей, а тем у кого есть дети вобще не продавать!
11.10.2020 09:49
Саня
11.10.2020 10:57
другой Саня
А бредоносцев нужно изолировать от общества.
Ну контрабанда процветать начнет. А хорошая сигарета в руках чувака будет автоматически поднимать его социальный статус (может себе позволить). Молодняк на такое ведётся.
Некурящие одобряют... особенно, те кто бросили (свят-свят-свят...)
А что бы на сладкое и мучное не сделать акцизы - него же толстеют? И на собачий корм - он воняет. На сковородки и мангалы - жареное вредно, на копчённости тоже - канцерогены (говорят съел кусочек копчёной колбасы = сигарету выккрил).
Так он и и будут выдавливать из нас последние копейки из разных групп населения по разному.
Контрабандные курить будут. Найдут выход из ситуации.
Не дождётесь в Минфине вы эти 20% !
У меня знакомые куряки давно какие то белорусские сигарилы курят в два раза дешевле нашинских. Прям блоками покупают. Так что подъем акцизов помощь батьке
11.10.2020 13:47
- гость -
Ну контрабанда процветать начнет. А хорошая сигарета в руках чувака будет автоматически поднимать его социальный статус (может себе позволить). Молодняк на такое ведётся.
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Да-да, наркоман или алкаш тоже имеет по этой логике высокий соц.статус, могут же позволить себе - один - наркотики, другой - алкоголь. А остальные, как дураки, сидят трезвые и не под кайфом.
А остальные, как дураки, сидят трезвые и не под кайфом.
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Кто не курит и не пьёт - тот здоровеньким помрёт. Упокой господь их душу.
11.10.2020 14:48
- гость -
А остальные, как дураки, сидят трезвые и не под кайфом.
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Кто не курит и не пьёт - тот здоровеньким помрёт. Упокой господь их душу.
11.10.2020 14:48
- гость -
Кто не курит и не пьёт - тот здоровеньким помрёт. Упокой господь их душу.
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Все умрут, но по мне так лучше здоровеньким и попозже, чем больным и пораньше.
Забота о здоровье населения страны - это последнее о чем думают люди повышающие акцизы.
Я не знаю, как на счет курева, а вот платить например в транспорте по весу тоже увеличит сборы налогов. Люди начнут худеть)?!.