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Дым станет роскошью. На сколько и почему подорожают сигареты в 2021 году

, ИА "Амител"
Подорожание будет самым резким за всю историю табачной отрасли
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Если многие ждут Новый год с радостью (и с мечтами об окончании пандемии), то курильщики – не очень. Акцизы на табачную продукцию заметно повысят уже с 1 января. Похоже, так в правительстве решили пополнить бюджет, "исхудавший" за время пандемии коронавируса. Мол, за тех, кто пытается спасти свои легкие, заплатят те, кто эти легкие губит сам. Рассказываем, на сколько вырастут цены на сигареты, какая будет средняя стоимость одной пачки и зачем вообще власти пошли на столь значительное повышение.

1
На сколько подорожают сигареты?

На 20%. На столько с 1 января 2021 года повысят табачные акцизы. Сейчас действующая ставка в России – 1996 рублей за одну тысячу сигарет. В следующем году акциз составит уже 2356 рублей.

Не забыли власти и о вейпах, электронных сигаретах и приборах для нагревания табака: акциз повысится с 50 до 60 рублей за одно устройство. Соответственно, и сами аппараты станут дороже.

Поправки в налоговый кодекс уже одобрили и в Госдуме, и в Совете Федерации. Теперь законопроект ждет только подписи президента.

2
А 20% – это много?

Очень. Изначально вообще планировалось увеличить акцизы всего на 4% – это уровень инфляции. Но в Минфине решили, что сейчас отличное время для серьезного внепланового повышения.

Подорожание станет самым большим за всю историю табачной отрасли в России, подчеркивает "Регнум". И это при том, что за последние десять лет сигареты подорожали почти в 10 раз. Так, если в 2010 году средняя цена одной пачки составляла 25 рублей, то в 2020 году она обходится примерно в 120 рублей.

3
Ого, и сколько будет стоить одна пачка?

В среднем – 140 рублей. Но все зависит от конкретной торговой марки. Так, сигареты ценой 100 рублей за пачку скоро будут обходиться в 120 рублей. А цена премиальных марок, которые уже сейчас стоят, к примеру, 180 рублей (а то и больше), перевалит за 200 рублей.

А вот вопрос, в какую копеечку курильщикам влетят изменения, – индивидуальный. Все зависит от того, сколько вы курите и какие сигареты покупаете. Для примера: человек, который выкуривает одну пачку (со средней стоимостью 120 рублей), за два дня, в месяц тратит на свою вредную привычку 1800 рублей. С 1 января его расходы увеличатся на 300 рублей (месячные траты составят 2100 рублей). А заядлые курильщики, у которых пачка уходит за день, будут платить на 600 рублей больше – около 4200 рублей.

4
Почему повышают табачные акцизы?

Как ни странно, ради блага россиян. По крайней мере, борьба с вредной привычкой – одна из причин. Повышение цен – проверенный мировой практикой способ сократить число курильщиков, уверены в Минздраве и Минфине.

"В части табака уже доказанная мера: чем выше стоимость сигарет, тем меньше потребление табака. И, соответственно, здесь это наше действие согласовано с политикой государства по сокращению потребления табака внутри Российской Федерации", – рассказал РИА "Новости" замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Подтвердила это и главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина. По ее словам, рост цен на сигареты помог снизить число курильщиков в России с 39% в 2009 году до 28% в 2019 году. Предполагается, что к 2035 году курить в стране должно не больше 21% населения.

А причем здесь ковид?

Судя по всему, есть еще одна весомая причина. Повышение налогов поможет властям хоть как-то компенсировать дефицит бюджета, особенно пострадавшего во время пандемии, рассказал РБК свой источник в Минфине.

"Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии", – цитирует издание собеседника.

Планируется, что по итогам этого года Минфин соберет табачных акцизов на 600 млрд рублей. Подорожание сигарет позволит ежегодно получать еще около 70 млрд, выразил надежду министр финансов Антон Силуанов.

5
К чему может привести такое повышение?

К расцвету контрабанды, предупреждают эксперты. Курить в России меньше не станут, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он объяснил РИА "Новости", что большая часть курильщиков перейдет на контрафактную продукцию.

Доля контрафакта и контрабанды после повышения акцизов может вырасти до 30%, рассказал РБК руководитель по связям с госорганами российского офиса British American Tobacco Олег Барвин. А все из-за того, что разница в ценах на легальные сигареты и контрафакт станет слишком большой.

Представители табачных компаний объяснили, что резкое повышение может быть ошибкой. Поскольку курильщики начнут переходить на контрафакт, то и выручить больше налогов у властей не получится. Оптимальным вариантом, по мнению экспертов, было увеличение акцизов на 8-10%. Но в правительстве приняли другое решение.

6
Похоже, пора бросать курить
А вот это правильно. Ведь это очень вредно для здоровья. А вскоре будет вредно и для кошелька. Мы ни на что не намекаем, но наш автор "обеднел" на 44 рубля (к слову, это пять сигарет при цене 175 рублей за пачку), пока писал этот текст. А в 2021 году эта сумма составит уже 53 рубля. Так что наш журналист уже сейчас готовит себя к тому, чтобы отказаться от вредной и затратной привычки. Ведь так и здоровье крепче, и деньги целее.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

11.10.2020 08:11
CALIBR

Курящим :

Хрен,завёрнутый в газетку, заменяет сигаретку, а завёрнутый в наждачку - заменяет целу пачку!

11.10.2020 08:23
- гость -

Похмелился,Алмазов?

11.10.2020 08:30
Россиянин

Такими темпами скоро за сигаретку убивать начнут... Я и сейчас то в шоке от изменения цены с 2013 года, когда курить бросил, а будет ещё хуже.

11.10.2020 08:35
- гость -

Если бросишь курить,хуже не будет.

11.10.2020 08:38
Россиянин

"Забота" о кошельке курильщика скорее не мотиватор для решения бросить курить, а раздражитель. По крайней мере у меня так было)

11.10.2020 08:40
- гость -

Мечтаю, чтоб сосед курить бросил. Окна нельзя открыть дома из-за него.

11.10.2020 08:40
CALIBR

11.10.2020 08:35
- гость -
Если бросишь курить,хуже не будет.
++++++++++++
Однозначно так !

11.10.2020 08:45
Митенька ржевский

Имею опыт удачного бросания курить в 2012 году. Могу поделиться результатами: здоровее я себя ощущать не стал нисколько, нажрал за полгода 12 кг., которые никоим образом извести не получается...
Единственный огромный плюс- не отношусь к бесславному племени зависимых от "табака" вонючек, портящих воздух где ни попадя и разбрасывающих бычки.

11.10.2020 08:45
- гость -

Повышение каждый год.

11.10.2020 08:50
- гость -

А с наших в Хабаровске поди сейчас снимают побои,которые им вчера в околотке менты нанесли и в угол поставили ((

11.10.2020 08:57
CALIBR

11.10.2020 08:23
- гость -
Похмелился,Алмазов?
++++++++++
Не суди по себе , слабак - с утра пьют только лошади и де/генераты!

11.10.2020 08:58
- гость -

Я с утра принял ванну и выпил чашечку кофе.

11.10.2020 09:02
- гость -

Пользу принесёт лишь луноликому и Минфину. Поможет дольше Россию распродавать .

11.10.2020 09:04
- гость -

А насчёт контрафакта, если бы продавали нормальные сигареты, то контролёры никогда бы их поймать не смогли.

11.10.2020 09:13
CALIBR

11.10.2020 09:02
- гость -
Пользу принесёт лишь луноликому и Минфину. Поможет дольше Россию распродавать .
+++++++++++
В первую очередь тому, кто бросит курить , ибо - отрава.
* Я, конечно, понимаю, что Черчиль плевал на врачей , умерев на 92 году жизни , но там "порок" был качественным по содержанию - и в табаке и алкоголе.

11.10.2020 09:26
Россиянин

11.10.2020 08:45
Митенька ржевский
Позвольте с вами кое в чём не согласиться. У меня, после бросания курения, общее самочувствие улучшилось заметно. Дышаться стало легче, запахи и еда приобрели более выраженные вкусы, но самое главное, у меня пропал характерный кашель, и не заметить я этого просто не мог! Я понял, как отвратительно на самом деле пахнут сигареты. Но так как еда стала более вкусной, появился здоровый аппетит) Свой чирик килограмм я наел тоже довольно быстро. Но в минус я ставлю, это килограммы здоровые)

11.10.2020 09:37
Митенька ржевский

11.10.2020 09:26
Россиянин
Да, аспект отсутствия кашля я как-то упустил, хотя, лично меня он и не особо терзал.

11.10.2020 09:49
Саня

Сигареты должны стоить от 300 руб.

11.10.2020 10:02
- гость -

А водка от 2000т. Бензин от 500за литр. А повышение все равно будет каждый год. Умных нет одни калеки.

11.10.2020 10:12
nusvetik

В принципе, стоимость пачки сигарет можно приравнять к стоимости баночки икры, и шиковать раз в год на Новый год.Проблема подарка для тех, кто курит будет сразу решена.))))

11.10.2020 10:57
другой Саня

сигареты должны стоить 1000 рублей, а тем у кого есть дети вобще не продавать!

11.10.2020 13:26
- гость -


11.10.2020 09:49
Саня


11.10.2020 10:57
другой Саня


А бредоносцев нужно изолировать от общества.

11.10.2020 13:47
- гость -

Ну контрабанда процветать начнет. А хорошая сигарета в руках чувака будет автоматически поднимать его социальный статус (может себе позволить). Молодняк на такое ведётся.

11.10.2020 13:57
Павсекакий

Некурящие одобряют... особенно, те кто бросили (свят-свят-свят...)
А что бы на сладкое и мучное не сделать акцизы - него же толстеют? И на собачий корм - он воняет. На сковородки и мангалы - жареное вредно, на копчённости тоже - канцерогены (говорят съел кусочек копчёной колбасы = сигарету выккрил).
Так он и и будут выдавливать из нас последние копейки из разных групп населения по разному.

11.10.2020 14:05
гость

Контрабандные курить будут. Найдут выход из ситуации.

11.10.2020 14:08
гость

Не дождётесь в Минфине вы эти 20% !

11.10.2020 14:09
- гость -

У меня знакомые куряки давно какие то белорусские сигарилы курят в два раза дешевле нашинских. Прям блоками покупают. Так что подъем акцизов помощь батьке

11.10.2020 14:40
- гость -

11.10.2020 13:47
- гость -
Ну контрабанда процветать начнет. А хорошая сигарета в руках чувака будет автоматически поднимать его социальный статус (может себе позволить). Молодняк на такое ведётся.
------
Да-да, наркоман или алкаш тоже имеет по этой логике высокий соц.статус, могут же позволить себе - один - наркотики, другой - алкоголь. А остальные, как дураки, сидят трезвые и не под кайфом.

11.10.2020 14:48
- гость -

А остальные, как дураки, сидят трезвые и не под кайфом.
-----
Кто не курит и не пьёт - тот здоровеньким помрёт. Упокой господь их душу.

11.10.2020 17:00
- гость -

11.10.2020 14:48
- гость -
А остальные, как дураки, сидят трезвые и не под кайфом.
-----
Кто не курит и не пьёт - тот здоровеньким помрёт. Упокой господь их душу.

11.10.2020 17:01
- гость -

11.10.2020 14:48
- гость -

Кто не курит и не пьёт - тот здоровеньким помрёт. Упокой господь их душу.
------
Все умрут, но по мне так лучше здоровеньким и попозже, чем больным и пораньше.

12.10.2020 08:05
Гость

Забота о здоровье населения страны - это последнее о чем думают люди повышающие акцизы.

12.10.2020 12:09
Елена

Я не знаю, как на счет курева, а вот платить например в транспорте по весу тоже увеличит сборы налогов. Люди начнут худеть)?!.

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