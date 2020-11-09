"Никто не идеален". Что за скандал с Артемом Дзюбой все вокруг обсуждают?

Игрока уже отстранили от участия в ближайших матчах национальной команды. Такое решение принял главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Причем еще до скандала Артем в заявке был, но после шумихи вызов решили отменить. Тренер подчеркнул, что это было сделано в первую очередь в интересах самого игрока.

"Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, чтобы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста", – объяснил ТАСС свое решение Черчесов.

В "Зените" от матчей Дзюбу отстранять не стали. Но капитанской повязки он все же лишился: на воскресный домашний матч с "Краснодаром" команду выводил уже хорват Деян Ловрен. Но Дзюба вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Фанаты освистали его перед началом встречи и вывесили баннер с цитатой Михаила Жванецкого: "В историю трудно войти, но легко вляпаться!"

Первый тайм Дзюба провел ужасно: был практически незаметен на поле (как и вся команда). "Краснодар" первым открыл счет, а на 45-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Бить вызвался Дзюба, но переиграть вратаря не сумел. Казалось, что скандал окончательно убил его уверенность в себе.

Но после перерыва все поменялось: Дзюба стал играть активно и был очень близок к тому, чтобы забить: выручил лишь голкипер "Краснодара". А на 79-й минуте уже экс-капитан сборной России смог забить решающий для своей команды гол, переломив ход встречи. В итоге "Зенит" одержал победу со счетом 3:1, а Дзюба стал лучшим игроком матча.