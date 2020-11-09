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"Никто не идеален". Что за скандал с Артемом Дзюбой все вокруг обсуждают?

, ИА "Амител"
У нападающего нашлись как защитники, так и противники

В обществе уже второй день активно спорят о судьбе нападающего сборной России Артема Дзюбы. 8 ноября в соцсетях и telegram-каналах появилось интимное видео с участием футболиста. За бурной реакцией пользователей последовали и санкции для форварда: Дзюба уже лишился места в сборной и потерял капитанскую повязку в "Зените". Зато смог справиться с огромным давлением и забил победный гол в матче своего клуба. Рассказываем, откуда взялось скандальное видео, что говорят сторонники и противники футболиста и как на ситуацию отреагировал сам Дзюба.

1
Что произошло?

8 ноября в интернете появилось видео интимного характера с участием капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. На 50-секундной записи футболист лежит на кровати и занимается самоудовлетворением. Вероятно, видео было предназначено для какой-то девушки: лица Артем не стеснялся.

Своими делами, кстати, футболист занимался с работающим телевизором и включенным спортканалом "Матч ТВ". Дотошные журналисты даже расслышали в эфире голос ведущей Марии Орзул. И сделали вывод, что видео снято в декабре 2019 года.

Ролик моментально разлетелся по всем telegram-каналам, а новость об этом – по СМИ. На Дзюбу обрушилась волна критики в Instagram. Нападающему пришлось даже закрыть свой аккаунт, где больше миллиона подписчиков.

2
Как видео вообще попало в Сеть?

Телефон Дзюбы взломали, пишет Baza. Причем мошенники получили доступ к смартфону футболиста за несколько недель до скандала, отмечает издание. А потому нападающий, скорее всего, был готов к тому, что видео окажется в Сети.

Похоже, злоумышленники выбирали подходящий момент, для того чтобы опубликовать ролик. В Сети он появился как раз накануне очередных игр национальной сборной, где Дзюба является капитаном. Наша команда сыграет товарищеский матч с Молдовой, а также померится силами с Турцией и Сербией в Лиге Наций.

Как именно мошенники получили доступ к телефону, осталось неясным. Но взломы сегодня происходят нередко, рассказал в эфире РЕН-ТВ председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. И добавил, что самая распространенная причина – слишком простые пароли, которые ставят пользователи.

"По статистике утечек, самое первое – это то, что у нас очень простые пароли. Условно говоря, 98% паролей у нас – 1234. Если даже подобрали пароль к Twitter Трампа, то Дзюба вряд ли заморачивался. Сейчас правила культурные – латинские, русские буквы, большие и маленькие, еще немножечко цифр. Плюс желательно иметь двойную авторизацию – ею пользуются доли процентов пользователей", – рассказал эксперт в эфире РЕН-ТВ.

3
Ну и что такого? Это же его личное дело.

Многие пользователи так не посчитали. Артем Дзюба – один из лидеров и (что самое главное) капитан не только санкт-петербургского "Зенита", но и национальной футбольной сборной. А потому нашлось немало болельщиков, считающих, что такое поведение недостойно для лица команды. Тем более что капитан сборной – это тот человек, на которого смотрят и равняются дети, писали футболисту в Instagram.

Хотя, конечно, многие болельщики, наоборот, поддержали Дзюбу. Они объясняют это тем, что каждый может заниматься, чем хочет, за закрытыми дверями. Тем более что ролик выложил не сам футболист.

4

Во что переросла шумиха?

Игрока уже отстранили от участия в ближайших матчах национальной команды. Такое решение принял главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Причем еще до скандала Артем в заявке был, но после шумихи вызов решили отменить. Тренер подчеркнул, что это было сделано в первую очередь в интересах самого игрока.

"Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, чтобы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста", – объяснил ТАСС свое решение Черчесов.

В "Зените" от матчей Дзюбу отстранять не стали. Но капитанской повязки он все же лишился: на воскресный домашний матч с "Краснодаром" команду выводил уже хорват Деян Ловрен. Но Дзюба вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Фанаты освистали его перед началом встречи и вывесили баннер с цитатой Михаила Жванецкого: "В историю трудно войти, но легко вляпаться!"

Первый тайм Дзюба провел ужасно: был практически незаметен на поле (как и вся команда). "Краснодар" первым открыл счет, а на 45-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Бить вызвался Дзюба, но переиграть вратаря не сумел. Казалось, что скандал окончательно убил его уверенность в себе.

Но после перерыва все поменялось: Дзюба стал играть активно и был очень близок к тому, чтобы забить: выручил лишь голкипер "Краснодара". А на 79-й минуте уже экс-капитан сборной России смог забить решающий для своей команды гол, переломив ход встречи. В итоге "Зенит" одержал победу со счетом 3:1, а Дзюба стал лучшим игроком матча.

5
А что сказал сам Дзюба?

После матча нападающий сам вышел к журналистам и поблагодарил всех, кто его поддерживал. Приз лучшему игроку матча он подарил своему одноклубнику Алексею Сутормину, у которого накануне умер отец. О скандале он говорил мало, сказав лишь, что происходящее "сильно давило".

Правда, позднее Артем все же записал отдельное видеообращение.

"Это был, наверное, самый непростой матч в карьере. Не сдержал даже эмоции в машине на обратном пути. Хочу сказать, что я не идеален, как и любой человек – допускаю ошибки. Все мы грешны, к сожалению. Я во многом виноват, и могу винить только себя. Я безумно благодарен тем людям, кто со мной, кто не отвернулся и поддержал в трудную минуту – вы в тот момент, когда многие отвернулись от меня, были рядом. Близкие, родные, семья – даже люди, которые мне не знакомы. И на стадионе были люди, которые безумно ликовали. Я никогда этого не забуду, благодарю вас всех. Это мой путь, он непростой, но как бы там ни было, я вам благодарен", – обратился к своим поклонникам футболист.

Случившееся Дзюба назвал "болезненным уроком", но подчеркнул, что виноват в этом лишь он сам.

6

Что о скандале говорят знаменитости?

Звезды спорта (и не только) по большей части вступились за спортсмена, отметив, что он имеет полное право на личную жизнь. Хотя ситуация, естественно, моментально стала поводом для шуток и мемов, появившихся в соцсетях. Большинство из них мы не можем даже процитировать из-за цензуры. Например, Сергей Шнуров записал по мотивам ситуации юмористический, но матерный стих.
Один из главных спортивных журналистов страны, который ранее конфликтовал с Дзюбой, наоборот, язвительно шутил над его видеообращением.

В основном же звезды вступились за футболиста. Свою поддержку в соцсетях ему выразили певица Лобода, Ксения Собчак, Айза, Татьяна Буланова и многие другие артисты.

Примечательно, что ситуацию прокомментировала даже Мария Орзул, чей голос звучал в эфире "Матч ТВ" на видео.

"Видимо, мои эфиры настолько классные, что мужчины так реагируют на них. Это со мной никак не связано. Это не ко мне вопросы. Я к этой ситуации никакого отношения не имею, я вообще не в курсе. Я не знаю, как все это делается, кто это сливает. Это вопросы не ко мне, а к Артему, наверное", – заявила Мария.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

9.11.2020 16:44
АБОРИГЕН

Ну футболист чо. Думал что айфон это как за каменной стеной, а оказалось акт публичного онанизма. Западные звиздюлины сплошь и рядом палятся таким образом. Пора бы и головой начинать думать.

9.11.2020 17:55
- гость -

Абориген, да ты тут каждый день акт публичного вербального онанизма совершаешь. Ах, да, уровень не тот. Всего лишь дом и квартира.

9.11.2020 18:09
Гость

9.11.2020 16:44
АБОРИГЕН
Чем там думать? Он же футболист,тем более столько раз мячом в бошку получить за карьеру.

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