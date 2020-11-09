Я/Мы Артем Дзюба. Интернет поддержал оскандалившегося футболиста

В воскресенье, 8 ноября, в соцсетях распространился приватный ролик с участием капитана сборной России и футболиста "Зенита" Артема Дзюбы. На кадрах видно, как спортсмен лежит на кровати и занимается самоудовлетворением под звуки телевизора. Очевидно, что ролик не предназначался для широкой публики. Как сообщают СМИ, телефон Дзюбы был взломан. После публикации видео главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Дзюба не будет вызван на ноябрьские матчи национальной команды. Кроме этого, в воскресном матче с "Краснодаром" Дзюбу лишили капитанской повязки. Главный тренер "Зенита Сергей Семак решил, что команду на поле выведет хорват Деян Ловрен. Многие звезды и пользователи соцсетей решили поддержать спортсмена в непростой ситуации, а Сергей Шнуров даже посвятил ему стихи (хоть и с нецензурной лексикой).
November 8, 2020
Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбой, из-за которого, капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах. Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, КОТОРОЕ НИКОГО НЕ ОСКОРБЛЯЕТ, НЕ ОБИЖАЕТ, НЕ УНИЖАЕТ, ломает карьеру человека! Он имеет на него право!! Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?! Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?! Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню! Я считаю, мы просто обязаны поддержать Артема!!! #АртемДзюба #ДзюбаКапитан
Я тоже своего рода Дзюба, ведь я тоже не буду играть в футбол в ноябре.— maksego⚓ (@THEmaksego) November 9, 2020
Очень ценно, что Артем поблагодарил тех, кто не отвернулся в трудную минуту.— Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) November 8, 2020
Да никто и не отвернулся, все, по-моему, досмотрели!
Голыми руками, при помощи всего лишь одного, хоть и специфического, рычага Артем Дзюба смог изменить информационную повестку целой страны.— ivan davydov (@ivan_f_davydov) November 8, 2020
Так, ну мне и раньше симпатизировал Дзюба, а щас ещё больше😂😏— רק מריה (@mashagammi) November 9, 2020
Комментарии
После просмотра Панина с ногой, уже ничем не удивить. Это все мелочи. Расходимся.
др...чить не стыдно, др...чить почетно!
Давайте теперь всем миром перед камерой передёргивайте)))) чё за бред?
совсем куку, надо забыть, и перестать об этом печатать, выставлять хэштеги, а они наоборот его героем делают, больные на голову