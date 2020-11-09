Я/Мы Артем Дзюба. Интернет поддержал оскандалившегося футболиста

В воскресенье, 8 ноября, в соцсетях распространился приватный ролик с участием капитана сборной России и футболиста "Зенита" Артема Дзюбы. На кадрах видно, как спортсмен лежит на кровати и занимается самоудовлетворением под звуки телевизора. Очевидно, что ролик не предназначался для широкой публики. Как сообщают СМИ, телефон Дзюбы был взломан. После публикации видео главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Дзюба не будет вызван на ноябрьские матчи национальной команды. Кроме этого, в воскресном матче с "Краснодаром" Дзюбу лишили капитанской повязки. Главный тренер "Зенита Сергей Семак решил, что команду на поле выведет хорват Деян Ловрен. Многие звезды и пользователи соцсетей решили поддержать спортсмена в непростой ситуации, а Сергей Шнуров даже посвятил ему стихи (хоть и с нецензурной лексикой).

Я тоже своего рода Дзюба, ведь я тоже не буду играть в футбол в ноябре. — maksego⚓ (@THEmaksego) November 9, 2020

Очень ценно, что Артем поблагодарил тех, кто не отвернулся в трудную минуту.

Да никто и не отвернулся, все, по-моему, досмотрели! — Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) November 8, 2020

Голыми руками, при помощи всего лишь одного, хоть и специфического, рычага Артем Дзюба смог изменить информационную повестку целой страны. — ivan davydov (@ivan_f_davydov) November 8, 2020