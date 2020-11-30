Без елки, но с больничным. Что изменится в жизни россиян в декабре 2020 года

Даже если вам обязательно нужен бумажный документ, теперь не всегда придется идти в больницу.

С 14 декабря в России появится новый порядок выдачи листков нетрудоспособности. Самое интересное – теперь больничные смогут оформлять дистанционно, если вас лечат (ну как лечат – консультируют) по телекоммуникационной связи. Вы сами сможете выбрать между бумажным и электронным листком.

В основном же изменения касаются правил оформления электронных больничных: поправки, которые долго разрабатывали в Минздраве, призваны упростить жизнь пациентам. Например, теперь бумажный больничный можно без проблем продлевать электронным и наоборот. Еще одно удобство: электронный больничный теперь будут оформлять под единым номером. Если у вас несколько работодателей, то вам нужно будет просто всем его сообщить. Делать отдельный листок для каждого места работы больше не придется.

Кстати, для того чтобы оформить электронный вариант больничного, сначала нужно будет написать письменное согласие в медучреждении. Кроме того, вам обязательно понадобятся не только паспорт, но и СНИЛС. Если же вам ближе привычный бумажный листок нетрудоспособности, то кроме паспорта вам ничего не понадобится.