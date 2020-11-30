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Без елки, но с больничным. Что изменится в жизни россиян в декабре 2020 года

, ИА "Амител"
До конца года нам напомнят о льготах и оставят без корпоративов

Кризисный, ковидный и просто очень тяжелый 2020 год, наконец, подходит к концу. Вот и до Нового года уже остался месяц. Как и всегда, декабрь совсем не богат на изменения в российских законах: все самое значимое и интересное ждет нас уже в 2021-м. Ну а пока россиянам дадут возможность проще узнавать обо всех положенных льготах и оформлять больничный на дому. А, еще праздник отберут: вернее, запретят корпоративы. В Алтайском крае – точно. О самых важных изменениях декабря – в нашем материале.

1

Больничные начнут выдавать удаленно

Даже если вам обязательно нужен бумажный документ, теперь не всегда придется идти в больницу.

С 14 декабря в России появится новый порядок выдачи листков нетрудоспособности. Самое интересное – теперь больничные смогут оформлять дистанционно, если вас лечат (ну как лечат – консультируют) по телекоммуникационной связи. Вы сами сможете выбрать между бумажным и электронным листком.

В основном же изменения касаются правил оформления электронных больничных: поправки, которые долго разрабатывали в Минздраве, призваны упростить жизнь пациентам. Например, теперь бумажный больничный можно без проблем продлевать электронным и наоборот. Еще одно удобство: электронный больничный теперь будут оформлять под единым номером. Если у вас несколько работодателей, то вам нужно будет просто всем его сообщить. Делать отдельный листок для каждого места работы больше не придется.

Кстати, для того чтобы оформить электронный вариант больничного, сначала нужно будет написать письменное согласие в медучреждении. Кроме того, вам обязательно понадобятся не только паспорт, но и СНИЛС. Если же вам ближе привычный бумажный листок нетрудоспособности, то кроме паспорта вам ничего не понадобится.

2
Льготники смогут покупать билеты на поезд онлайн

Даже если вы покупаете билет на пригородную электричку.

С 1 декабря вступят в силу новые правила оформления льготных железнодорожных билетов. Как бы странно это ни звучало, но до этого у инвалидов и пенсионеров не было возможности купить билеты онлайн: талоны, справки и другие подтверждения льготы нужно было предъявлять на кассе. Поэтому льготникам приходилось подолгу стоять на вокзале, чтобы воспользоваться законным правом купить билет со скидкой.

Теперь же перевозчиков подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Сотрудник транспортной компании сам сможет посмотреть все необходимые документы в базе данных и оформить билет по льготной цене. Так что ездить за билетами маломобильным гражданам больше не придется.

3
Обо всех своих льготах можно будет узнать на "Госуслугах"

Даже о тех, которые вы пока не получаете.

В правительстве решили, что неплохо бы не только вводить для россиян льготы, но и рассказывать о них населению. "Многие граждане не знают, на какие точно льготы они имеют право", – комментирует новшество сайт Госдумы.

Чтобы исправить ситуацию, на портале "Госуслуги" добавят новый сервис: теперь вы сможете увидеть весь список льгот, на которые имеете право. Всю необходимую информацию на портал передаст Единая государственная информационная система социального обеспечения. Естественно, только с согласия пользователя.

"У людей будет возможность получить информацию обо всех социальных услугах и льготах, которые полагаются, в удобном для них формате, например через портал "Госуслуги", по телефону", – рассказал о сервисе председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Правда, "по телефону" – это пока только в планах. Ожидается, что горячую линию, где вам расскажут о ваших льготах, откроют 1 июля 2021 года.

К слову, различных мер социальной поддержки в России – около трех тысяч. А получают их, по данным Минтруда, более 54 млн человек.

4
Новогодние корпоративы запретят в Алтайском крае

Даже несмотря на возмущения рестораторов и организаторов мероприятий (да и всех нас).

С 15 декабря в Алтайском крае запретят новогодние корпоративы, массовые праздники и любые зрелищно-развлекательные мероприятия. Такие изменения в свой "ковидный" указ 26 ноября внес Виктор Томенко.

Правда, неожиданностью для региона это не стало. Барнаульские ведущие праздников еще в середине ноября рассказывали amic.ru, что готовятся к худшему. А бюджетные компании, по их словам, в этом году даже не пытались заранее организовать праздник.

Алтайский губернатор объяснил: на такие непопулярные меры в крае пошли вынужденно. Медики прогнозируют, что накануне Нового года нас вновь ждет всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом. Что бывает, когда это накладывается на ковид, мы в Алтайском крае видели в сентябре. Правда, тогда от празднования Дня города почему-то не отказались.

Но не одни мы такие несчастные: в Тульской, Омской, Оренбургской областях и других регионах тоже вводятся подобные запреты. А началось все с Москвы, где праздники отменили еще раньше.

Вновь проводить корпоративы в ресторанах можно будет с 15 января, когда ограничения снимут. Кстати, в регионе уже начали искать обходные пути. И не все они нелегальные: например, уже сейчас многие компании пытаются забронировать 11 декабря – последнюю пятницу перед запретом. Об этом amic.ru рассказали местные артисты и работники общепита. Собираются гулять и после ограничений: на 16 января уже тоже активно бронируют места в ресторанах.

5
Но Новый год у нас никто не отберет

Даже без массовых праздников и веселых корпоративов.

Кстати, недавно мы разговаривали с психологом о том, как настроить себя на такой непривычный Новый год. Специалисты советуют вообще отвлечься от всех этих ограничений и провести праздник так, как хочется именно вам. Ну а конкурсы, программу и развлечения можно придумать самому. В конце концов, праздник-то семейный, а отметить его в кругу близких вам точно никто не запретит.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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