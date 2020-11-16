Праздник к нам хромает. Смогут ли барнаульцы погулять на новогодних корпоративах

Похоже, скрасить трудный 2020 год ярким новогодним корпоративом в Барнауле смогут далеко не все. Коллективы и заведения города находятся в полной неопределенности, объясняют ведущие праздников в Барнауле. Причем бюджетные организации, похоже, уже точно решили не проводить торжества. Частные компании все же надеются на лучшее, а некоторые вообще готовы гулять, даже если введут новые ограничения. Представители индустрии праздников рассказали, каких решений ждут от властей, сколько денег готовятся потерять и что будет, если Новый год все-таки отменят.
Вилами по сугробам писано
Снег выпал, счет до всеми любимого праздника вот-вот пойдет на дни, но новогоднее настроение ни к кому приходить пока не спешит. Барнаульские компании в пандемию гораздо меньше звонят организаторам мероприятий и бронируют даты в заведениях, рассказал amic.ru ведущий Валерий Варламов. А те, с кем он все-таки смог договориться о торжестве, в любой момент могут отказаться.
"Сейчас ситуация, на мой взгляд, критичная. С одной стороны, спрос все еще есть, мы договариваемся с компаниями. Самые "вкусные" дни – пятницы и субботы – у меня уже заняты. Другой вопрос, что все это – на карандаше. Запретят праздники – и все это разом отменится. Для ведущих и артистов декабрь – самое важное время, возможность заработать. В этом году может случиться, что я очень много денег потеряю. Но это, видимо, уже мои личные проблемы. В общем, гарантий никаких нет, от слова "совсем", – объяснил Варламов.
По его словам, вся индустрия праздников сейчас с тревогой ждет 20 ноября. Организаторы мероприятий уверены, что именно в пятницу, на следующем заседании краевого оперштаба, будут решать, запрещать ли новогодние праздники.
Правда, сидеть на месте в ожидании решений сверху готовы далеко не все. Например, ведущий Александр Косачев еще два месяца назад решил: лучше не ждать, пока
Гринч похитит Рождество праздники запретят, а найти стабильный вариант. Он "твердо" договорился с одним из ресторанов в соседнем регионе.
"Оценил всю ситуацию. Понял, что до последнего момента будет неясно, получится декабрь отработать или нет. Поэтому решил, что никакой брони – договорился с одним из заведений в другом городе, что буду работать только у них. Для всех гостей, которые туда приходят. О прибыли своей не буду рассуждать, верное это решение или нет. Но так хотя бы я уже знаю, как буду работать в праздники. Есть уверенность", – пояснил Косачев.
Кстати, официально неизвестно, будут ли этот вопрос вообще поднимать на следующем собрании оперштаба. Но лучше уж заранее подготовиться ко всему, уверена управляющая барнаульскими ресторанами "ШашлыкоFF" Юлия Румянцева. Поэтому в гриль-барах популярной сети вообще отказались от идеи бронировать какие-то даты.
"Конечно, мы стараемся до последнего сохранять позитивный настрой. Надеемся, что ничего закрывать и отменять не будут. Но пока вообще ничего неясно, поэтому все ждут. Мы ждем, наши гости ждут, ведущие ждут. Стараемся подготовиться к худшему. В этом году мы вообще решили не бронировать никакие даты по нашим гриль-барам. Если будем работать, то люди смогут компаниями приходить и без предварительной записи", – выразила надежду Румянцева.
Бюджетники без елки
Если частные компании все же верят в лучшее и готовятся праздновать, то бюджетники, похоже, точно "всё". В этом году коллективы государственных и муниципальных организаций вообще не бронируют никаких дат, рассказал барнаульский ведущий Никита Иванников. Объясняют: боятся "получить по шапке".
"Обычно у меня одинаково бронируют и те, и другие. В этом году договаривались с тремя бюджетными организациями. И все "слетели". Из общения с ними я понял, что у них есть рекомендации "сверху" никаких корпоративов не проводить. Ну а для бюджетников рекомендация – это, грубо говоря, табу. Все боятся получить по шапке, если отпразднуют. Из частников у меня только одни "слетели". А бюджетников вообще не осталось", – рассказал Иванников.
Но повод для позитива у организаторов торжеств есть: некоторые частные компании готовы гулять, даже если "запретят совсем всё". По словам ведущего, объясняют свой боевой настрой они так: "Год и без того тяжелый был. Всем нужно расслабиться. Будет совсем беда, если еще и Новый год отгулять не дадут".
В целом бронирование дат из-за пандемии идет гораздо хуже, чем в прошлые годы. Из-за весенних и летних ограничений отрасль уже потеряла большую прибыль, а в преддверии главного праздника вновь рискует остаться без денег, отметил Иванников.
"В этом году все проснулись только в октябре. И то до сих пор никто ни в чем не уверен. Конечно, это сильно бьет по кошельку ведущих и артистов. За это время зарабатываешь деньги на следующие пару месяцев вперед. Тем более что дальше идет январь – мертвый сезон. Там и свадеб-то традиционно очень мало. Поэтому ситуация печальная", – отметил ведущий.
Будут ли работать "втемную"?
Краевые власти пока даже не заикались о том, что новогодние праздники могут отменить. Но артистов и владельцев заведений тревожит ситуация в Москве: там все новогодние праздники уже запретили. Об этом "Известиям" рассказал глава департамента торговли и услуг московского правительства Алексей Немерюк. Отсюда вся неопределенность и тревога, объяснила управляющая "ШашлыкоFF" Юлия Румянцева.
"Алтайский край, как и все, ориентируется в ограничениях на Москву. А столица уже приняла решение, что все елки и праздники отменяются. Мы ждем, что у нас будет аналогичная ситуация", – сделала вывод Юлия.
Кстати, уже сейчас в крае действуют ограничения для заведений: с 23:00 до 06:00 барам, клубам и ресторанам работать запрещено. А это значит, что даже если корпоративы и состоятся, то станут вечерними, а не ночными. По крайней мере на бумаге. Многочисленные рейды показывают, что заведения нередко игнорируют правила и работают ночью.
Так что и в новогодние праздники многие клубы и рестораны будут работать, даже несмотря на запрет, уверена Румянцева. Но, по ее словам, крупные сети так делать точно не станут: новогодние праздники для них – больше имиджевая вещь, чем погоня за прибылью.
"Были заведения, которые даже во время полного запрета весной тайком работали. Нам было непонятно, почему кто-то работает, а кто-то – нет. Думаю, и в этот раз будут. Но нам это не нужно: Новый год для нас – больше затраты, чем прибыль. А другие наверняка будут искать для себя возможность поработать. Но мы все же надеемся, что ничего закрывать не станут", – объяснила Румянцева.
По ее словам, владельцев заведений можно понять. Ковидный локаут и так больно ударил по отрасли, а теперь рестораны рискуют еще и в Новый год остаться с носом. Еще один запрет вообще поставит крест на работе многих заведений Барнаула, уверена представитель "ШашлыкоFF". А потому искать "лазейки" рестораторы все же будут. Тем более что и компании готовы гулять даже под угрозой штрафов.
Комментарии
Нет.
Мы на работе будем фестивалить и нам плевать на карантин
16.11.2020 08:06
- гость -
Мы на работе будем фестивалить и нам плевать на карантин
Вот, а тоже самое в том же составе в ресторане нельзя. И где логика у власти))
Как маленькие - будет, не будет. Вот и высветилась вся ваша нужность, вернее ненужность того, чем вы всю свою жизнь занимались. Почти год был на переосмысление.
Запретить однозначно, хватит куражится за бюджетные деньги, кому не втерпеж за свой счет и с распиской о самоизоляцит на месяц
как будто пьянка - жизненно необходимая вещь, празднуйте дома с семьей
Был год на переосмысление. Подумайте, для чего вы живете. Чтобы до конца жизни носить намордники и прятаться по щелям, или общаться с коллегами, друзьями, пить, веселиться. Или бояться всего и в итоге от страха сойти с ума?
в итоге от страха сойти с ума?
Ну да, вон бункерный сидел в бункере, в итоге альцгеймер и дембель скоро. И средства высшей химической защиты не помогли, и деньги наворованные, все это слабее проклятия всех жителей страны.
Только страх наказания. А страха заболеть нет?
Праздник к нам хромает.
Да ладно, амик)
Если 10 дневной загул не отменят то чинушкам, как трудящимся, эти дни не оплачивать
16.11.2020 09:50
- гость -
Если 10 дневной загул не отменят
Вы с луны упали?) Есть вероятность, что еще 2 недели добавят!!!
Люди ! До каких пор издеваться над нами будут ? Ни детям праздников Ни нам , взрослым ?!!!! Нет и никто не видел этого вируса! Даже сами вирусологи об этом говорят к примеру Гундаров И А на программе "Время покажет" это политическая шизофрения !
Пьем и ждём вакцину.
праздники праздновать- входной билет- положительный тест на антитела G
Танюха, иди в ковидный госпиталь, посмотришь.