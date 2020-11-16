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Праздник к нам хромает. Смогут ли барнаульцы погулять на новогодних корпоративах

, ИА "Амител"
Бюджетники боятся "получить по шапке", а артисты с тревогой ждут решений оперштаба
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Похоже, скрасить трудный 2020 год ярким новогодним корпоративом в Барнауле смогут далеко не все. Коллективы и заведения города находятся в полной неопределенности, объясняют ведущие праздников в Барнауле. Причем бюджетные организации, похоже, уже точно решили не проводить торжества. Частные компании все же надеются на лучшее, а некоторые вообще готовы гулять, даже если введут новые ограничения. Представители индустрии праздников рассказали, каких решений ждут от властей, сколько денег готовятся потерять и что будет, если Новый год все-таки отменят.

Вилами по сугробам писано

Снег выпал, счет до всеми любимого праздника вот-вот пойдет на дни, но новогоднее настроение ни к кому приходить пока не спешит. Барнаульские компании в пандемию гораздо меньше звонят организаторам мероприятий и бронируют даты в заведениях, рассказал amic.ru ведущий Валерий Варламов. А те, с кем он все-таки смог договориться о торжестве, в любой момент могут отказаться.

"Сейчас ситуация, на мой взгляд, критичная. С одной стороны, спрос все еще есть, мы договариваемся с компаниями. Самые "вкусные" дни – пятницы и субботы – у меня уже заняты. Другой вопрос, что все это – на карандаше. Запретят праздники – и все это разом отменится. Для ведущих и артистов декабрь – самое важное время, возможность заработать. В этом году может случиться, что я очень много денег потеряю. Но это, видимо, уже мои личные проблемы. В общем, гарантий никаких нет, от слова "совсем", – объяснил Варламов.

По его словам, вся индустрия праздников сейчас с тревогой ждет 20 ноября. Организаторы мероприятий уверены, что именно в пятницу, на следующем заседании краевого оперштаба, будут решать, запрещать ли новогодние праздники.

Правда, сидеть на месте в ожидании решений сверху готовы далеко не все. Например, ведущий Александр Косачев еще два месяца назад решил: лучше не ждать, пока Гринч похитит Рождество праздники запретят, а найти стабильный вариант. Он "твердо" договорился с одним из ресторанов в соседнем регионе.

"Оценил всю ситуацию. Понял, что до последнего момента будет неясно, получится декабрь отработать или нет. Поэтому решил, что никакой брони – договорился с одним из заведений в другом городе, что буду работать только у них. Для всех гостей, которые туда приходят. О прибыли своей не буду рассуждать, верное это решение или нет. Но так хотя бы я уже знаю, как буду работать в праздники. Есть уверенность", – пояснил Косачев.

Кстати, официально неизвестно, будут ли этот вопрос вообще поднимать на следующем собрании оперштаба. Но лучше уж заранее подготовиться ко всему, уверена управляющая барнаульскими ресторанами "ШашлыкоFF" Юлия Румянцева. Поэтому в гриль-барах популярной сети вообще отказались от идеи бронировать какие-то даты.

"Конечно, мы стараемся до последнего сохранять позитивный настрой. Надеемся, что ничего закрывать и отменять не будут. Но пока вообще ничего неясно, поэтому все ждут. Мы ждем, наши гости ждут, ведущие ждут. Стараемся подготовиться к худшему. В этом году мы вообще решили не бронировать никакие даты по нашим гриль-барам. Если будем работать, то люди смогут компаниями приходить и без предварительной записи", – выразила надежду Румянцева.

Бюджетники без елки

Если частные компании все же верят в лучшее и готовятся праздновать, то бюджетники, похоже, точно "всё". В этом году коллективы государственных и муниципальных организаций вообще не бронируют никаких дат, рассказал барнаульский ведущий Никита Иванников. Объясняют: боятся "получить по шапке".

"Обычно у меня одинаково бронируют и те, и другие. В этом году договаривались с тремя бюджетными организациями. И все "слетели". Из общения с ними я понял, что у них есть рекомендации "сверху" никаких корпоративов не проводить. Ну а для бюджетников рекомендация – это, грубо говоря, табу. Все боятся получить по шапке, если отпразднуют. Из частников у меня только одни "слетели". А бюджетников вообще не осталось", – рассказал Иванников.

Но повод для позитива у организаторов торжеств есть: некоторые частные компании готовы гулять, даже если "запретят совсем всё". По словам ведущего, объясняют свой боевой настрой они так: "Год и без того тяжелый был. Всем нужно расслабиться. Будет совсем беда, если еще и Новый год отгулять не дадут". 

В целом бронирование дат из-за пандемии идет гораздо хуже, чем в прошлые годы. Из-за весенних и летних ограничений отрасль уже потеряла большую прибыль, а в преддверии главного праздника вновь рискует остаться без денег, отметил Иванников.

"В этом году все проснулись только в октябре. И то до сих пор никто ни в чем не уверен. Конечно, это сильно бьет по кошельку ведущих и артистов. За это время зарабатываешь деньги на следующие пару месяцев вперед. Тем более что дальше идет январь – мертвый сезон. Там и свадеб-то традиционно очень мало. Поэтому ситуация печальная", – отметил ведущий.

Будут ли работать "втемную"?

Краевые власти пока даже не заикались о том, что новогодние праздники могут отменить. Но артистов и владельцев заведений тревожит ситуация в Москве: там все новогодние праздники уже запретили. Об этом "Известиям" рассказал глава департамента торговли и услуг московского правительства Алексей Немерюк. Отсюда вся неопределенность и тревога, объяснила управляющая "ШашлыкоFF" Юлия Румянцева.

"Алтайский край, как и все, ориентируется в ограничениях на Москву. А столица уже приняла решение, что все елки и праздники отменяются. Мы ждем, что у нас будет аналогичная ситуация", – сделала вывод Юлия.

Кстати, уже сейчас в крае действуют ограничения для заведений: с 23:00 до 06:00 барам, клубам и ресторанам работать запрещено. А это значит, что даже если корпоративы и состоятся, то станут вечерними, а не ночными. По крайней мере на бумаге. Многочисленные рейды показывают, что заведения нередко игнорируют правила и работают ночью.

Так что и в новогодние праздники многие клубы и рестораны будут работать, даже несмотря на запрет, уверена Румянцева. Но, по ее словам, крупные сети так делать точно не станут: новогодние праздники для них – больше имиджевая вещь, чем погоня за прибылью.

"Были заведения, которые даже во время полного запрета весной тайком работали. Нам было непонятно, почему кто-то работает, а кто-то – нет. Думаю, и в этот раз будут. Но нам это не нужно: Новый год для нас – больше затраты, чем прибыль. А другие наверняка будут искать для себя возможность поработать. Но мы все же надеемся, что ничего закрывать не станут", – объяснила Румянцева.

По ее словам, владельцев заведений можно понять. Ковидный локаут и так больно ударил по отрасли, а теперь рестораны рискуют еще и в Новый год остаться с носом. Еще один запрет вообще поставит крест на работе многих заведений Барнаула, уверена представитель "ШашлыкоFF". А потому искать "лазейки" рестораторы все же будут. Тем более что и компании готовы гулять даже под угрозой штрафов.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

16.11.2020 07:56
- гость -

Нет.

16.11.2020 08:06
- гость -

Мы на работе будем фестивалить и нам плевать на карантин

16.11.2020 08:14
Как то так

16.11.2020 08:06
- гость -
Мы на работе будем фестивалить и нам плевать на карантин

Вот, а тоже самое в том же составе в ресторане нельзя. И где логика у власти))

16.11.2020 08:14
Итальянец

Как маленькие - будет, не будет. Вот и высветилась вся ваша нужность, вернее ненужность того, чем вы всю свою жизнь занимались. Почти год был на переосмысление.

16.11.2020 09:03
- гость -

Запретить однозначно, хватит куражится за бюджетные деньги, кому не втерпеж за свой счет и с распиской о самоизоляцит на месяц

16.11.2020 09:13
гость

как будто пьянка - жизненно необходимая вещь, празднуйте дома с семьей

16.11.2020 09:22
- гость -

Был год на переосмысление. Подумайте, для чего вы живете. Чтобы до конца жизни носить намордники и прятаться по щелям, или общаться с коллегами, друзьями, пить, веселиться. Или бояться всего и в итоге от страха сойти с ума?

16.11.2020 09:26
- гость -

в итоге от страха сойти с ума?

Ну да, вон бункерный сидел в бункере, в итоге альцгеймер и дембель скоро. И средства высшей химической защиты не помогли, и деньги наворованные, все это слабее проклятия всех жителей страны.

16.11.2020 09:27
Гость

Только страх наказания. А страха заболеть нет?

16.11.2020 09:33
- гость -

Праздник к нам хромает.

Да ладно, амик)

16.11.2020 09:50
- гость -


Если 10 дневной загул не отменят то чинушкам, как трудящимся, эти дни не оплачивать

16.11.2020 09:53
- гость -

16.11.2020 09:50
- гость -

Если 10 дневной загул не отменят

Вы с луны упали?) Есть вероятность, что еще 2 недели добавят!!!

16.11.2020 10:09
Татьяна

Люди ! До каких пор издеваться над нами будут ? Ни детям праздников Ни нам , взрослым ?!!!! Нет и никто не видел этого вируса! Даже сами вирусологи об этом говорят к примеру Гундаров И А на программе "Время покажет" это политическая шизофрения !

16.11.2020 10:19
- гость -

Пьем и ждём вакцину.

16.11.2020 10:19
- гость -

праздники праздновать- входной билет- положительный тест на антитела G

16.11.2020 10:20
- гость -

Танюха, иди в ковидный госпиталь, посмотришь.

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