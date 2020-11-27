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Томенко прокомментировал новые ограничительные меры в "новогоднем ковидном" указе

, ИА "Амител"
По его мнению, непопулярные решения помогут системе здравоохранения избежать повторения осенней ситуации
Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал ограничительные меры, которые прописаны в новой редакции "антиковидного" указа от 26 ноября.

По словам главы региона, на непопулярные меры (запрет на проведение зрелищно-развлекательных, досуговых мероприятий с 15 декабря по 15 января) пришлось пойти из-за эпидемиологической обстановки. Врачи прогнозируют, что в предновогодние дни и после праздников в Алтайском крае ожидается пик подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, к которому в этом году добавляется пандемия коронавируса, что может привести к серьезным последствиям. 

Томенко напомнил, что такая ситуация сложилась текущей осенью, из-за чего возникла перегрузка больниц и скорой помощи, а запрет праздников и массовых мероприятий не позволит системе снова "захлебнуться".

Также губернатор объяснил пункт указа о ношении масок на улице зимой. По его словам, масочный режим нужно соблюдать на улице там, где есть скопление людей и не удается выдержать социальную дистанцию, пишет пресс-служба правительства Алтайского края.

Напомним, что в Алтайском крае запретили проводить новогодние корпоративы, а также зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия из-за коронавируса. Согласно указу Виктора Томенко, новое ограничение будет действовать с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021-го.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.11.2020 16:45
- гость -

Видимо властям мало смертельных исходов от вируса и они решили добить людей, заставляя носить маски еще и на улице, при условии, что зима и морозы! Мозг то вообще есть у чиновников или от сидячей работы вниз стек?

27.11.2020 16:49
Мимопроходящий

Сейчас уже наверное нет людей, у кого в семье не было ковида. Так-же практически у всех кто-то из знакомых ушел из жизни. Так что прошло время выкобениваться. Война идет. Не до праздников нынче, не до праздников. И чокаться на Новый год тоже не следует.

27.11.2020 16:51
- гость -

А что тут комментировать? И так всё понятно, кто у нас губернатор. Теперь ему осталось только новогодние каникулы отменить.

27.11.2020 16:55
- гость -

Как задолбали чиновники со своей показухой заботы о людях! Корпоративы запрещают, дистанцию соблюдать заставляют... По факту: общественный транспорт битком утром и вечером, в больницах очереди... Зато чиновники про масочки твердят!

27.11.2020 17:00
- гость -

Сами с усами.

27.11.2020 17:19
- гость -

Одни маты на языке.

27.11.2020 17:30
- гость -

Реальной работы нет, Витю в отставку!

27.11.2020 17:37
- гость -

Песков объяснил, почему Путин был в Сарове без маски
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Все необходимые меры безопасности в связи с эпидемиологической ситуацией во время поездки президента России Владимира Путина в четверг в Саров были приняты.Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя, почему во время мероприятий их участники не соблюдали социальную дистанцию, были без масок и здоровались за руки.Это обусловлено «тем, что были приняты необходимые меры обеспечения эпидемиологической безопасности президента», сказал представитель Кремля. При этом он отказался уточнять, о какие именно меры принимались.

Отвечая на вопрос о важности личного примера Путина для граждан страны по соблюдению противоэпидемических мер при распространении коронавируса, Песков согласился, что «безусловно, пример — это важно».


А вы, стадо баранов, продолжайте носить масочки!

27.11.2020 17:56
- гость -

Запреты и усиление масочек для бедолаг - бесплатно. Для комплекса мер нужны деньги и упорная работа, что не про наших гастарбайтеров

27.11.2020 17:58
- гость -

он есть. Однако % сме от него на много ниже естественной. Неужели школьную математику забыли все?!
Новая реальность - поколение де

27.11.2020 17:58
- гость -

27.11.2020 17:37
- гость -

Дык давно понятно что маски для баранов ,но не для пастухов!

27.11.2020 18:05
Дядька

Завтра (в будущем)... возможно возникновение пандемии идиосинкразии, ( врожденная особенность иных людей, состоящая в том, что они реагируют на некоторые раздражения совершенно необычным образом, напр., употребление земляники или малины вызывает сыпь, крапивн. лихорадку, отвращение к известной пище или питью. 2) нечувствительность к известным лекарствам)... Я к тому, что при съедании натуральных продуктов придёт северный песец!!!!

27.11.2020 18:34
Гость

Никому не желаю заболеть!! Зараза очень страшная, забирает железной хваткой! Потом реабилитация .... А скольк уже умерших, и все пищат пищат, мыши антимасочные!

27.11.2020 18:44
- гость -

27.11.2020 17:37
- гость -

А ты из стада кого? Не хватило ума догадаться, что для президента всегда найдут хорошее антивирусное средство.

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