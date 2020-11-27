Томенко прокомментировал новые ограничительные меры в "новогоднем ковидном" указе

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал ограничительные меры, которые прописаны в новой редакции "антиковидного" указа от 26 ноября.

По словам главы региона, на непопулярные меры (запрет на проведение зрелищно-развлекательных, досуговых мероприятий с 15 декабря по 15 января) пришлось пойти из-за эпидемиологической обстановки. Врачи прогнозируют, что в предновогодние дни и после праздников в Алтайском крае ожидается пик подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, к которому в этом году добавляется пандемия коронавируса, что может привести к серьезным последствиям.

Томенко напомнил, что такая ситуация сложилась текущей осенью, из-за чего возникла перегрузка больниц и скорой помощи, а запрет праздников и массовых мероприятий не позволит системе снова "захлебнуться".

Также губернатор объяснил пункт указа о ношении масок на улице зимой. По его словам, масочный режим нужно соблюдать на улице там, где есть скопление людей и не удается выдержать социальную дистанцию, пишет пресс-служба правительства Алтайского края.

Напомним, что в Алтайском крае запретили проводить новогодние корпоративы, а также зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия из-за коронавируса. Согласно указу Виктора Томенко, новое ограничение будет действовать с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021-го.