Больше денег, меньше мата. Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2021 года

Запретят мат в соцсетях (наверное)

Правда, с этим пока ничего не понятно. Чтобы было чуточку понятнее, мы уже написали для вас "Вопрос-ответ". На самом деле, новый закон вообще не про мат. Поправки обязывают соцсети самостоятельно удалять информацию, которая нарушает законы РФ. А именно:

материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних;

информацию, которая склоняет детей к совершению незаконных действий;

данные о способах изготовления и использования наркотиков;

призывы к самоубийству и данные о том, как его можно совершить;

интернет-казино и онлайн-продажу алкоголя;

информацию, которая "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти";

призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

В общем, все то, что раньше делал Роскомнадзор, социальные сети теперь должны делать самостоятельно. А ведомство лишь проконтролирует, соблюдается ли новый закон. Штрафы для нарушителей прописаны немаленькие: до 8 млн рублей.

Каким-то образом в списке запрещенной информации оказались и "материалы, содержащих нецензурную брань". Так, из нового документа следует, что мат в соцсетях запрещен. Это и вызвало бурную реакцию в обществе. Поправки быстро прозвали "законом о запрете мата в соцсетях". Но никто пока так точно и не ответил, можно нецензурно выражаться в сети или нет. Например, автор инициативы и депутат Госдумы Сергей Боярский ответил журналистам ну очень расплывчато.

"Не нужно читать буквально наше предложение как полный запрет на использование нецензурной брани. Мы лишь призываем это делать. Дальше это будет на совести социальной сети и тех решений, которые они будут применять. Никаких санкций мы не вводим за неисполнение этого требования", – цитирует Боярского ТАСС.

Поняли что-нибудь? И мы не очень. В общем, штрафов за мат никаких нет. Но в удалять его призывают, да и в списке "запрещенки" он есть. В общем, как все будет работать, узнаем только когда будет первый прецедент (как это часто бывает с российскими законами).