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Больше денег, меньше мата. Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2021 года

, ИА "Амител"
Вести бизнес станет проще, а тюнинговать машину — сложнее

Традиционно февраль не очень богат на новшества в законах. Основные изменения уже вступили в силу в январе, а других серьезных поправок стоит ждать в марте: например, начнут действовать новые правила техосмотра. И все же, второй месяц 2021 года тоже принесет нам несколько значимых нововведений. Взять тот же нашумевший закон о запрете мата в соцсетях: пока не понятно, будет ли он вообще работать. О том, что изменится в феврале и как это отразится на жизни россиян — в материале amic.ru.

1
Увеличат размер социальных выплат

Правда, ненамного. Ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) с 1 февраля повысят на 4,9%. То есть, ровно на уровень инфляции по итогам 2020 года (по крайней мере, официальной). ЕДВ — это своего рода прибавка к пенсии. Выплаты назначают гражданам, которым положены федеральные льготы. На ЕДВ могут рассчитывать более 60 категорий россиян.

Основные из них:

  • инвалиды всех групп,
  • ветераны боевых действий,
  • граждане, подвергшиеся воздействию радиации,
  • Герои Советского Союза и России,
  • Герои Социалистического труда и другие особые категории населения.

По подсчетам властей, повышение коснется в общей сложности 15 млн россиян. На сколько именно повысят выплаты, зависит от каждой отдельной категории. Например, инвалиды 1-й группы станут получать около 3 тысяч рублей (повышение — около 150 рублей). А ЕДВ для Героев России с 1 февраля составит больше 68 тысяч рублей — им повысят сразу на три тысячи. Полный список категорий льготников можно посмотреть на сайте ПФР. Там же указано, какие ЕДВ кому полагаются.

Кстати, в выплату включен так называемый набор социальных услуг (НСУ). Это бесплатное обеспечение лекарствами, путевки в санаторий и проезд к месту лечения. Сумма набора входит в ЕДВ. А потому с 1 февраля ее тоже проиндексируют: НСУ будет составлять 1211 рублей. Каждый льготник сам решает, получать набор соцуслуг деньгами, или пользоваться положенными льготами.

2
Запретят мат в соцсетях (наверное)

Правда, с этим пока ничего не понятно. Чтобы было чуточку понятнее, мы уже написали для вас "Вопрос-ответ". На самом деле, новый закон вообще не про мат. Поправки обязывают соцсети самостоятельно удалять информацию, которая нарушает законы РФ. А именно:

  • материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних;
  • информацию, которая склоняет детей к совершению незаконных действий;
  • данные о способах изготовления и использования наркотиков;
  • призывы к самоубийству и данные о том, как его можно совершить;
  • интернет-казино и онлайн-продажу алкоголя;
  • информацию, которая "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти";
  • призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

В общем, все то, что раньше делал Роскомнадзор, социальные сети теперь должны делать самостоятельно. А ведомство лишь проконтролирует, соблюдается ли новый закон. Штрафы для нарушителей прописаны немаленькие: до 8 млн рублей.

Каким-то образом в списке запрещенной информации оказались и "материалы, содержащих нецензурную брань". Так, из нового документа следует, что мат в соцсетях запрещен. Это и вызвало бурную реакцию в обществе. Поправки быстро прозвали "законом о запрете мата в соцсетях". Но никто пока так точно и не ответил, можно нецензурно выражаться в сети или нет. Например, автор инициативы и депутат Госдумы Сергей Боярский ответил журналистам ну очень расплывчато.

"Не нужно читать буквально наше предложение как полный запрет на использование нецензурной брани. Мы лишь призываем это делать. Дальше это будет на совести социальной сети и тех решений, которые они будут применять. Никаких санкций мы не вводим за неисполнение этого требования", – цитирует Боярского ТАСС.

Поняли что-нибудь? И мы не очень. В общем, штрафов за мат никаких нет. Но в удалять его призывают, да и в списке "запрещенки" он есть. В общем, как все будет работать, узнаем только когда будет первый прецедент (как это часто бывает с российскими законами).

3
Тюнинг авто возьмут под контроль

Правда, нововведение грозит масштабным недовольством водителей. С 1 февраля узаконить тюнинг автомобиля в ГИБДД станет намного сложнее. Для этого понадобится заключение из специальной испытательной лаборатории. Кстати, под тюнингом законодатели понимают любое "внесение изменений в конструкцию автомобиля", которое не предусмотрено заводом-производителем. Например, установка багажников, лебедок, фаркопов и другого оборудования.

  • Если раньше получить "добро" от лаборатории можно было удаленно, то теперь нужно будет приезжать туда лично. Схема будет выглядеть примерно так:
  • Водитель приезжает в автосервис, где специалисты оценивают полный фронт работ и выдают заключение
  • С этим заключением водитель приезжает в спецлабораторию, где эксперты решают, возможно ли провести весь тюнинг. Если да — выдают заключение и вносят автомобиль в специальный реестр.
  • С документами от лаборатории водитель обращается в ГИБДД. Если все оформлено правильно, полицейские выдают разрешение на проведение работ.
  • Только тогда водителю разрешено выбрать автосервис и произвести там все работы. После этого — снова обратиться в спецлабораторию. Специалисты должны оценить, насколько качественно и безопасно произвели тюнинг. Если все хорошо, водитель может пройти техосмотр. И только тогда тюнинг будет считаться законным.

Кстати, штраф за незаконное внесение изменений в конструкцию авто уже есть: 500 рублей и требование в течение десяти дней "вернуть, как было". Самая большая проблема, по мнению экспертов, в малом количестве лабораторий. Например, в Барнауле, согласно реестру, таких нет. Ближайшая — в Новосибирске. Видимо, за разрешением на тюнинг водителям придется ехать туда.

Специалисты подсчитали, что в среднем услуги за все "бумажки" для водителей вырастут на 5-7 тысяч рублей. И это при том, что тюнингом пользуется очень много автомобилистов. Самое распространенное изменение — перевод двигателя под газовое оборудование. Теперь его тоже нужно будет узаканивать.

Кстати, будет ли закон работать или его пока приостановят, тоже не понятно. Изначально его планировали ввести в июле, то потом передвинули на февраль.

4
Все кассовые чеки сделают одинаковыми

Правда, мало что изменится. На самом деле, нововведение не очень значимое. Но в феврале на безрыбье и чек — рыба. По новым правилам, на каждом кассовом чеке в России обязательно должны быть указаны:

  • дата и время покупки
  • сумма покупки
  • наименование, количество и стоимость каждой позиции товара или услуги

Как видим, все эти данные и так всегда есть на чеках большинства магазинов. Изменение больше касается индивидуальных предпринимателей, которые работали по особым налоговым режимам. Раньше им разрешалось не указывать такую информацию. Теперь же правила общие для всех: никаких больше чеков, где указана только сумма.

Кстати, за нарушение для ИП предусмотрен штраф — три тысячи рублей.

 

5
Изменения для бизнеса станут вводить дважды в год

Правда, не все. Просто в правительстве решили, наконец, упростить жизнь предпринимателям. Раньше изменения для них (в сфере экологии, экономики, налогов и т.д) могли вводить в любое время. Из-за этого бизнесу приходилось неустанно следить за новыми законами и постоянно адаптироваться к меняющимся условиям.

Теперь закон "Об обязательных требованиях в РФ" изменили. По нему, все изменения, которые касаются бизнеса, будут вводить лишь два раза в год: 1 сентября и 1 марта. Такие "окна" помогут предпринимателям подготовиться к нововведениям заранее. И бизнес будет точно знать, что полгода можно работать без изменений.

Кстати, поправок, которые вводят из-за коронавируса (и других чрезвычайных ситуаций) это не касается. Их можно, как и раньше, вносить в любое время: это отдельно прописано в законе.

6
И это всё? Больше ничего не изменится?

Конечно, изменится. Просто остальные изменения не очень значительные, чтобы рисовать для них отдельную картинку (это вообще-то непросто). Поэтому перечислим те, на которые еще стоит обратить внимание.

  • "Платон" подорожает. Большегрузы с 1 февраля станут больше платить за проезд по федеральным трассам. Новый тариф для них — 2,34 рубля за каждый километр пробега. Напомним, платить должны водители, чья машина весит больше 12 тонн.
  • Изменят статус восстановленного молока. Восстановленное — это когда сухое молоко (порошок) разбавили водой. Сейчас оно не считается молочной продукцией. По документам это "молочный напиток". С 1 февраля статус поменяют: восстановленное молоко станет "продукцией".
  • Завершится маркировка легкой промышленности. Одежду внесли в систему "Честный знак" еще в январе. А до февраля магазины должны промаркировать все нереализованные остатки. В противном случае торговать такой продукцией станет невозможно.
  • Пособие на погребение увеличат. На 4,9%, как и все социальные выплаты. Напомним, государство выплачивает россиянам деньги за умершего родственника. С 1 февраля размер выплаты составит 6427 рублей.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

1.02.2021 08:29
- гость -

Какая муть

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