Без фото не пройти. Как изменится техосмотр в 2021 году и к чему готовиться водителям

Какие правила техосмотра введут с 1 октября?

Процесс техосмотра нужно будет фотографировать. Вашу машину будут "щелкать" на въезде и на выезде из пункта ТО, а снимки пересылать в единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО). Также в ЕАИСТО нужно будет отправлять и координаты, где проводится техосмотр. Все эти данные будут доступны сотрудникам ГИБДД и страховщикам, которые оформляют ОСАГО. Так специалисты смогут убедиться, что вы действительно прошли техосмотр. Раньше никто вообще не проверял, заезжали вы в пункт ТО или нет.

Эксперт, который проводит осмотр, должен будет подтверждать результаты своей цифровой подписью. Только если все эти данные поступили в ЕАИСТО, водитель сможет получить диагностическую карту. Документ, кстати, станет электронным: бумажную версию будут выдавать только по желанию водителя.

Кроме того, Минтранс ввел целый ряд требований для самих пунктов ТО: они должны располагаться в подходящих по площади помещениях, иметь необходимое оборудование и осмотровую канаву нужных размеров. А пункт ТО должен быть основным местом работы специалиста, который проводит осмотр.