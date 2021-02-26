Без фото не пройти. Как изменится техосмотр в 2021 году и к чему готовиться водителям

Новые правила техосмотра в России вступят в силу с 1 октября, а не с 1 марта. Такое поручение отдал премьер-министр Михаил Мишустин 25 февраля. Это уже второй раз, когда правила переносят: их должны были ввести еще летом 2020 года, но отложили из-за пандемии. Эксперты тогда заявляли, что отрасль не готова к реформе, и изменения грозят коллапсом. К весне оптимизма у специалистов не прибавилось. Рассказываем, какие новшества ждут водителей при прохождении ТО осенью и почему система оказалась не готова сейчас.
Процесс техосмотра нужно будет фотографировать. Вашу машину будут "щелкать" на въезде и на выезде из пункта ТО, а снимки пересылать в единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО). Также в ЕАИСТО нужно будет отправлять и координаты, где проводится техосмотр. Все эти данные будут доступны сотрудникам ГИБДД и страховщикам, которые оформляют ОСАГО. Так специалисты смогут убедиться, что вы действительно прошли техосмотр. Раньше никто вообще не проверял, заезжали вы в пункт ТО или нет.
Эксперт, который проводит осмотр, должен будет подтверждать результаты своей цифровой подписью. Только если все эти данные поступили в ЕАИСТО, водитель сможет получить диагностическую карту. Документ, кстати, станет электронным: бумажную версию будут выдавать только по желанию водителя.
Кроме того, Минтранс ввел целый ряд требований для самих пунктов ТО: они должны располагаться в подходящих по площади помещениях, иметь необходимое оборудование и осмотровую канаву нужных размеров. А пункт ТО должен быть основным местом работы специалиста, который проводит осмотр.
Так в правительстве надеются заставить водителей проводить полноценный техосмотр автомобиля. Сейчас ситуация странная: делать это нужно, но диагностическую карту можно купить и без посещения техцентра у посредника. Такое встречается повсеместно, отмечают эксперты. Причем компания, которая выдает диагностическую карту, может быть зарегистрирована в одном городе, а работать в другом, отметил директор одного из барнаульских центров ТО. Парадокс: такая процедура не очень законна, но документ вы получаете подлинный (если не столкнулись с мошенниками).
"Сейчас большинство водителей покупает карты у страховых агентов. На техосмотр приезжают единицы. У моего коллеги большой пункт в Барнауле. Если за день на ТО приедет семь машин – это уже хорошо. Так хотя бы получается отбить затраты на зарплаты, аренду и отопление. Когда мы просим человека загнать машину, многие удивляются: "Раньше просто так делали. Машину никто не смотрел. А давайте без автомобиля сделаем". Если правила действительно научат водителей проходить техосмотр, порядка станет больше. И нам, операторам, это будет в плюс", – пояснил эксперт.
После 1 октября купить "серую" диагностическую карту уже не получится, подчеркивают специалисты. Конечно, при условии, что изменения будут реально работать. Согласно закону, страховщики не смогут выдать полис ОСАГО автовладельцу, если не найдут подтверждение посещения автоцентра в базе ЕАИСТО (фото, координаты и цифровую подпись).
Затем состоится и сам техосмотр: сотрудник оценит состояние автомобиля, проверит фары, давление в шинах, состояние двигателя, тормозов и подвески. А также замерит уровень масла, антифриза, тормозной и других жидкостей, которые необходимы для работы автомобиля.
Если все в порядке, техосмотр почти закончен. На выезде из пункта вашу машину снова сфотографируют и отправят снимок с геометкой в ЕАИСТО. По этим данным ГИБДД сможет проверить, действительно ли вы пригоняли машину на проверку в техцентр. А результаты осмотра специалист подтвердит своей цифровой подписью. Если все в порядке, в ЕАИСТО вам оформят диагностическую карту.
"Населенных пунктов у нас в стране гораздо больше, чем 5300. И районов гораздо больше. Главная задача сейчас – дать всем людям возможность пройти техосмотр. Чтобы они смогли выполнить свои обязательства и оформить ОСАГО. Система должна быть такой, чтобы у всех был этот шанс – и у водителей из Нерюнгри, и из Лабытнанги, и из Ставрополя. А такого количества сертифицированных центров в России к марту попросту не наберется", – цитирует Autonews президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.
А потому автоэксперты предполагали, что на пунктах техосмотра скопятся огромные очереди. Причем коллапс они прогнозировали не с 1 марта, а летом, когда у многих истечет срок действия диагностической карты.
И если в крупных городах пройти ТО будет можно, то жителям небольших населенных пунктов придется ехать за десятки (а то и за сотни) километров, чтобы посетить аккредитованный пункт техосмотра.
В пунктах техосмотра уверяют, что готовы были приступить к работе и с 1 марта. На самом деле, никаких сверхъестественных требований к техцентрам не предъявили, уверен руководитель сети пунктов ТО в краевой столице. По его словам, операторы даже радовались и потирали руки, рассчитывая на приток клиентов.
"У нас с коллегами есть общий чат, где мы обсуждаем проблемы. И, по моему мнению, все готовы. Об изменениях стало известно не вчера. Кто хотел, успел переоборудоваться или найти подходящее помещение. Кто-то сократил область аккредитации, чтобы получить разрешение. Например, отказался от грузовиков и оставил только легковые авто. Все проблемы для операторов решаемы: ничего сложного в правилах нет", – объяснил эксперт.
А вот к самой базе ЕАИСТО у барнаульских операторов есть большие вопросы. По крайней мере, сейчас: по словам собеседника, данные в систему внесли с ошибками. И многие просто не смогли бы с 1 марта оформлять диагностические карты.
"Систему нам дали всего неделю назад, чтобы протестировать. Пока она очень сырая и продумана не до конца. Хоть на нее и потратили десятки миллионов, как я знаю. Там все забито на скорую руку: у кого-то эксперта нужного не добавили, а у кого-то перепутали широту и долготу. Если так будет 1 марта, то мы просто не сможем работать. Надеюсь, все это исправят. Хотя времени осталось немного", – объяснил руководитель техцентра.
Возможно, одной из причин переноса сроков новых правил ТО и стала неготовность системы ЕАИСТО.
В ближайший год – нет. Конечно, если вас поймают на нарушении и обнаружат "серый" талон, его аннулируют. Но массовой "чистки" пока никто не планирует.
А вот в 2022 году водителям с незаконными диагностическими картами придется несладко. В силу вступит новый штраф за езду без техосмотра. Причем ловить нарушителей будут уже не инспекторы, а дорожные камеры. Если вашу машину "щелкнут" и выяснят, что диагностической карты нет в базе ЕАИСТО, вам придется заплатить 2 тысячи рублей. Причем этот штраф смогут выписывать раз в сутки. Так что ездить с "серым" талоном станет очень невыгодно.
Комментарии
Перенесли опять, не паникуйте
Премьер-министр России Михаил Мишустин перенёс вступление в силу нового порядка технического осмотра автомобилей с 1 марта на 1 октября из-за ситуации с коронавирусом.
КАК ПИШУТ ТОВАРИЩИ И НЕ СЛЕДЯТ ЗА ЛИНИЕЙ ПАРТИИ НАШИ СМИ... ПЕРЕНЕСЛИ НА ОСЕНЬ.
БДИТЕ, ТОВАРИЩИ!!!
а что мешает договориться с пунктом ТО, шоб тебя щелкнули до и после, а осмотр формальный? Раньше так и делали...
"У моего коллеги большой пункт в Барнауле. Если за день на ТО приедет семь машин – это уже хорошо", вот этим все и сказано! Всем плевать на ТО, самое главное - деньги... деньги... деньги! Четко видно, что идет передел рынка ТО.
26.02.2021 09:06
- гость -
Так все и будет. В данный момент идет "драка" за халявные деньги! Видимо, у какого то депутатишки сынуля влез в бизнес ТО, вот и лоббируют все в эту сторону. А крайние как всегда простые водители.
Перенесли на после выборов, а то последние нолоса растеряют - реформаторы!, махинаторы!....