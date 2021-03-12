Бои на бревне, битва за снежный городок и хороводы. Как отпраздновать Масленицу в Барнауле

Масленица – один из любимейших праздников россиян, который знаменует окончание зимы и начало весны. Катание на санях, дегустация блинов, конкурс на самые креативные сани и скоростное покорение столба, желающих "поприветствовать" весну, ждут всевозможные развлечения. Но самые широкие гулянья проходят в выходные. Где отпраздновать Масленицу в Барнауле и что интересного ждет гостей и жителей Барнаула и Алтайского края на этих площадках, рассказывает amic.ru.

"Боярыня Масленица"

14 марта с 12:00 до 14:00

Парк культуры и отдыха "Центральный" (Социалистический проспект, 11)

В воскресенье шумный праздник масленицы будут отмечать и в парке Центрального района. Организаторы напоминают: как Масленицу встретишь, так год и проведешь. Так что не сидите дома, выходите провожать зиму. На празднике в парке "Центральный" всех гостей ждут песни, традиционные масленичные забавы и сладкие подарки.

Но самым интересным обещает стать конкурс на лучшую куклу – чучело Масленицы. Приносите и вы свою: в случае победы получите денежный приз. А потому вокруг самой-самой Масленицы будет праздничный хоровод. И конечно, ее сжигание на огромном костре. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 13 марта по телефону: 8 (3852) 63-45-75.

"Экомасленица"

14 марта с 12:00 до 15:00

ул. Взлетная, 2к

Убедиться в том, что именно Масленица – самый веселый народный праздник, барнаульцам предстоит на собственном опыте. Ведь участников праздника "Экомасленица" ждет множество забав. Взятие снежного городка, турниры по шашкам, бои на бревне и другие соревнования способны поднять настроение кому угодно. А если вам и этого будет мало, то обязательно понаблюдайте за заплывом моржей, а после подкрепитесь свежеиспеченными блинами и горячим чаем. Ну и как без традиционного сжигания чучела Масленицы, которое олицетворяет уходящую зиму. Праздник завершится именно этим ритуалом, который помогает позвать весну и солнце.

"Барнаульский зоопарк"

14 марта в 12:00

ул. Энтузиастов, 12

Масленица придет даже в Барнаульский зоопарк. Здесь обещают, что будет очень весело. Гостей мероприятия ждут конкурсы, игры и забавы. В честь праздника даже запустят часть аттракционов, хотя обычно это делают только в начале лета. Хороводы, веселые песни и, конечно, блины – что еще нужно для прекрасного праздника?

"Широкая Масленица"

14 марта в 14:00

"Горная аптека" (ул. Ползунова, 42)

Стоимость: 150-250 рублей

Если в парке "Центральный" вам не хватит развлечений или вы просто проспите – выход есть. Вы можете отпраздновать Масленицу буквально через дорогу – в туристическом центре "Горная аптека". Там праздник начнется в 14:00, и поверьте, вы ничего не потеряете, ведь на "Широкой Масленице" вы сможете попробовать блины, сбитень и другие угощения, поиграть в русские народные игры, спеть песни, сжечь чучело зимы и много чего еще.