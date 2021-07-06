Рак, бесплодие и чипы. Мифы о вакцине от ковида, из-за которых люди боятся прививаться

Миф 1. Прививки от коронавируса не работают

Правда? Нет

Многие уверены, что вакцины от коронавируса разрабатывали второпях и испытывали в очень сокращенном режиме. Мол, прививать людей начали, когда о препарате почти ничего не было известно.

Про испытания отчасти правда. "Спутник V" зарегистрировали еще в августе 2020 года, до завершения третьей фазы исследований . Но в Минздраве не раз объясняли, что препарат тогда получил лишь условное регистрационное свидетельство до 1 января 2021 года. По всем правилам вакцину зарегистрировали только после того, как получили результаты третьего этапа.

А вот про "создание в спешке" — просто придуманная "страшилка". "Спутник V" прошел все обязательные этапы разработки. И его уж точно не придумывали с нуля: технология создания таких вакцин существует уже четверть века. По ней в институте им. Гамалеи разработали уже немало препаратов: например, от лихорадки Эбола, которую считают самой эффективной в мире. И в случае с ковидом ученые действовали по давно разработанным схемам. А затем и опубликовали результаты испытаний в авторитетном международном журнале The Lancet: эффективность составила 91,6%. Даже зарубежные эксперты согласились с тем, что это очень хороший результат.

Еще важнее, пожалуй, даже другое: у большинства участников испытаний "Спутника" выработался иммунный ответ и образовались антитела. Вывод очевиден: вакцина работает. Согласился с этим и алтайский медик, главврач барнаульской горбольницы №11 Андрей Коломиец. В медучреждении даже проводят собственный эксперимент: следят за уровнем антител у привившихся медиков. И иммунитет действительно вырабатывается, рассказал amic.ru специалист.

"Есть такое понятие, как эффективность вакцины, и если она выше 90%, то препарат считается высококлассным. К таким относится и наш "Спутник V". Да, каждый десятый все же может остаться без иммунитета и заболеет. Либо в легкой, либо в тяжелой форме. Но уже каждый десятый, а не все. Получить тяжелую форму после прививки также в разы сложнее", — оценил он результаты испытаний.

Эффективность других российских вакцин — "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" — разработчики пока не называли. Но Владимир Путин, опираясь на уже имеющиеся данные, заявил, что они тоже эффективны. Только препарат от центра "Вектор", по его информации, действует меньше по срокам, чем "Спутник". Полные результаты испытаний разработчики вакцин планируют опубликовать в ближайшее время.

А со "Спутником V" вопрос закрыт: вакцина действительно работает. И уже больше десяти стран закупили ее у России. Там проводят свои независимые исследования и пока не видят поводов сомневаться.