Рак, бесплодие и чипы. Мифы о вакцине от ковида, из-за которых люди боятся прививаться

Третья волна коронавируса шагает по России. Ковидные госпитали вновь заполнены, а число новых случаев перевалило за 20 тысяч ежедневно. Медики и власти надеются, что избежать популяционной катастрофы, с которой страна столкнулась в прошлом году, поможет вакцинация. Отечественные ученые разработали уже три препарата, которые должны стать помощником в борьбе с пандемией. Но прививаться в России не спешат . Одни боятся, что из-за вакцины заболеют раком, другие убеждены, что их хотят чипировать, а третьи вообще не верят в то, что препараты работают. С прививками от коронавируса действительно многое пока неясно. Тем не менее, большинство из этих причин не прививаться — просто выдумка. Amic.ru составил список из десяти самых распространенных мифов про прививки от ковида и разобрался, откуда они взялись.
Мы, как и президент Путин, против принудительной вакцинации в России: это выбор каждого. Но считаем нужным отделить факты от вымысла.
Правда? Нет
Многие уверены, что вакцины от коронавируса разрабатывали второпях и испытывали в очень сокращенном режиме. Мол, прививать людей начали, когда о препарате почти ничего не было известно.
Про испытания отчасти правда. "Спутник V" зарегистрировали еще в августе 2020 года, до завершения третьей фазы исследований . Но в Минздраве не раз объясняли, что препарат тогда получил лишь условное регистрационное свидетельство до 1 января 2021 года. По всем правилам вакцину зарегистрировали только после того, как получили результаты третьего этапа.
А вот про "создание в спешке" — просто придуманная "страшилка". "Спутник V" прошел все обязательные этапы разработки. И его уж точно не придумывали с нуля: технология создания таких вакцин существует уже четверть века. По ней в институте им. Гамалеи разработали уже немало препаратов: например, от лихорадки Эбола, которую считают самой эффективной в мире. И в случае с ковидом ученые действовали по давно разработанным схемам. А затем и опубликовали результаты испытаний в авторитетном международном журнале The Lancet: эффективность составила 91,6%. Даже зарубежные эксперты согласились с тем, что это очень хороший результат.
Еще важнее, пожалуй, даже другое: у большинства участников испытаний "Спутника" выработался иммунный ответ и образовались антитела. Вывод очевиден: вакцина работает. Согласился с этим и алтайский медик, главврач барнаульской горбольницы №11 Андрей Коломиец. В медучреждении даже проводят собственный эксперимент: следят за уровнем антител у привившихся медиков. И иммунитет действительно вырабатывается, рассказал amic.ru специалист.
"Есть такое понятие, как эффективность вакцины, и если она выше 90%, то препарат считается высококлассным. К таким относится и наш "Спутник V". Да, каждый десятый все же может остаться без иммунитета и заболеет. Либо в легкой, либо в тяжелой форме. Но уже каждый десятый, а не все. Получить тяжелую форму после прививки также в разы сложнее", — оценил он результаты испытаний.
Эффективность других российских вакцин — "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" — разработчики пока не называли. Но Владимир Путин, опираясь на уже имеющиеся данные, заявил, что они тоже эффективны. Только препарат от центра "Вектор", по его информации, действует меньше по срокам, чем "Спутник". Полные результаты испытаний разработчики вакцин планируют опубликовать в ближайшее время.
А со "Спутником V" вопрос закрыт: вакцина действительно работает. И уже больше десяти стран закупили ее у России. Там проводят свои независимые исследования и пока не видят поводов сомневаться.
Правда? Нет
Сторонники теории уже чего только не придумали, что якобы может находиться в вакцине: вплоть до самого коронавируса. Хотя состав препаратов изначально никто не скрывал. В конце концов, это точно такие же лекарства, которые прошли регистрацию в Минздраве. Поэтому вы спокойно можете почитать инструкции к ним. Вот, например, "Спутник V", вот "ЭпиВакКорона", а вот "КовиВак". Если "нагуглите" в составе какой-нибудь яд, обязательно дайте нам знать.
Интересно, что все три вакцины разработаны по совершенно разным технологиям.
"Спутник V"
Аденовирусная вакцина. За основу ученые взяли два давно известных миру аденовируса человека – ad26 и ad5 (это типы обычного вируса, который вызывает у нас сезонную ОРВИ). В препарате они выступают как вектор (оболочка) – несут информацию в клетки организма. А информация в данном случае – зашифрованный код коронавируса. Вернее, не самого COVID-19, а белка, который помогает вирусу проникать в клетки человека. И у организма вырабатываются антитела, которые борются именно с этим белком.
Ген размножения у аденовирусов отключен, поэтому заболеть от "Спутника V" невозможно.
"ЭпиВакКорона V"
Препарат от новосибирского научного центра "Вектор" вообще полностью синтетический. Разработчики искусственно воспроизвели пептидные антигенты — фрагменты коронавируса и сделали вакцину на их основе. Размножаться и как-то навредить человеку они не могут. Зато организм начинает вырабатывать ответ и запоминает, как впоследствии бороться с настоящим вирусом.
Никаких биологических соединений в "ЭпиВакКороне" нет вообще, поэтому ее называют самой безопасной российской вакциной.
"КовиВак"
Третий препарат разработали в московском центре имени Чумакова. И вот там настоящий ковид действительно есть. Только "убитый" — вирус ослабляют и отключают у него возможность размножаться. Навредить организму он не может, но иммунную реакцию провоцирует. Такие вакцины называют "инактивироваными".
Важно: Как и "Спутник", другие вакцины тоже делали по уже давно разработанным методикам. Так созданы препараты, которыми мы годами прививаемся от гриппа и других заболеваний. Об этом говорят и медики: нет ничего нового и неизученного, чего стоило бы бояться в вакцинах от коронавируса.
Правда? Нет
Уже больше полугода (сколько идет вакцинация) медики продолжают следить за побочными эффектами от прививок. Специалисты с уверенностью заявляют: никаких серьезных последствий препараты от ковида не вызывают. Хотя их и не ждали: организм реагирует почти так же, как и на другие вакцины.
"Приболеть" после укола считается нормальным. В инструкциях указаны следующие побочные эффекты: высокая температура, "гриппозная" слабость, головная боль и неприятные ощущения в месте укола. Это естественная реакция организма на возбудитель, который находится с вакциной, уверяют врачи. Все эти "побочки" длятся до трех дней, указано в инструкциях.
Каких-то тяжелых последствий, при которых бы потребовалась госпитализация, ничтожно мало. По официальным данным, это лишь 0,008% из всех введенных в России доз.
Другое дело — аллергические реакции на прививку. Они действительно могут быть очень тяжелыми, если у человека индивидуальная непереносимость какого-то компонента вакцины. Но таким людям либо подбирают другой препарат, либо вообще запрещают вакцинироваться.
Правда? Нет
И такой "побочки" боятся многие сомневающиеся. Хотя никаких оснований нет. С начала вакцинации и по сей день не зафиксировали ни одной смерти, которая была бы вызвана российской прививкой от коронавируса.
Правда, в соцсетях можно найти немало обезличенных историй о том, как чей-то "знакомый знакомого" поставил прививку и вскоре умер. Но пока ни одному СМИ в стране не удалось связаться с родственниками жертв вакцинации и узнать подробности. На это жалуются в соцсетях многие федеральные журналисты: мол, пытаются выяснить, где и как это произошло, а в итоге не обнаруживают ничего. А уж журналисты, поверьте, точно докопались бы до истины.
И amic.ru, кстати, тоже всегда держит обратную связь с читателями. Если у вас есть конкретная история, когда человек вакцинировался и умер, обязательно нам сообщите.
Правда? И да, и нет
Здесь вопрос спорный. С одной стороны, из-за мутаций коронавируса эффективность вакцины действительно снижается. Например, "Спутник V" работает в 1,4 -- 2,4 раза хуже индийского штамма коронавируса, который считают "виновником" третьей волны в России. Об этом заявил создатель препарата и директор института имени Гамалеи Александр Гинцбург. Но отметил, что снижение не критичное — вакцина все равно работает.
Согласен с ним главный алтайский инфекционист Валерий Шевченко.
"Есть информация и от разработчиков препарата, и в научной литературе. Уже существуют данные, что вакцина работает в отношении индийского и британского штаммов. Вирус изменчив – это дело известное. Но мутация мутации рознь. Одни играют во вред вирусу, другие особо не меняют его свойства, а третьи трансформируют кардинально. Сейчас большинство изменений, которые происходят с ковидом, не касаются формирования иммунного ответа. На сегодня есть уверенность, что только иммунизация позволит более эффективно противостоять и новым вариантам вируса", – объяснил Шевченко.
Кроме того, ученые продолжают изучать все имеющиеся штаммы и оценивают, нужно ли "переделывать" под них уже имеющиеся вакцины. И пока нужды в этом не находят.
С другой стороны, сама вакцинация позволяет уменьшить количество мутаций, считает молекулярный биолог Ирина Якутенко. По ее словам, новые штаммы появляются именно в организме непривитых.
"В людях без всякой защиты вирус размножается и с каждым делением приобретает новые мутации, в заражённых, у которых сохранились антитела, но их уровень невысок, вирус проходит отбор: выживают преимущественно те версии, которые умеют уходить от части антител. На следующего человека перепрыгнут только вирусы, устойчивые к некоторым из когда-то эффективных антител", — пояснила она изданию "Правмир".
Но если вы все равно не верите, что "Спутник" работает против "индийского" штамма, помните: ""уханьский" вариант тоже никуда не делся и "гуляет" по стране. И уж от него вы теперь точно можете защититься.
Правда? Нет
Интересно, что слухи про бесплодие из-за вакцины появились еще до того, как ее разработали. И активно поддерживаются до сих пор. Естественно, никаких доказательств этого нет. Здесь ученые вообще в замешательстве: им даже нечего опровергать. Нет ни одной научной статьи, в которой бы всерьез рассматривался риск бесплодия от вакцинации. По сути, этот "ужастик" просто придумали. Главврач Коммунарки Денис Проценко называет его откровенным вбросом.
"Абсолютно не понимаю с чего взят этот вброс, я по-другому назвать не могу. Давайте логически размышлять. Прививке нет еще и года, соответственно, никто не мог оценить риски развития бесплодия", — рассказал он в интервью писателю Александру Цыпкину в Instagram.
А вот миф про про проблемы с потенцией взялся из официального исследования. Вот только там говорилось совсем не про вакцинацию. Исследователи предположили, что сам ковид может сказываться на подвижности сперматозоидов. Но этой информации антипрививочникам хватило, чтобы придумать новую "страшилку".
По факту же, никаких доказательств нет. В НМИЦ эндокринологии Минздрава России даже провели небольшое исследование. С марта по июнь 2021 года там наблюдали за 60 мужчинами, которые привились "Спутником V". И никакого влияния ученые не обнаружили. Кстати, подобные испытания проводились и для зарубежных вакцин: тоже никаких негативных результатов.
Правда? Нет
Здесь все то же самое, что и с бесплодием: никаких подтверждений этого мифа ученые пока не обнаружили. Зато некоторые продолжают бояться: сделаешь прививку — обязательно заболеешь раком. Но такие конспирологические теории есть практически про все существующие вакцины; и не только от ковида.
И у этого страха даже есть корни. Все дело в том, что в середине прошлого века в миллионах доз прививки от полиомиелита оказался обезьяний вирус SV40. Для создания препарата тогда использовали клетки из почек приматов и не уследили, что в вакцину попали зараженные образцы. А уже в 90-е группа исследователей высказала предположение, что этот же самый вирус может повышать риск возникновения рака. Но не у людей, а у крыс и хомяков. Теория, кстати, не подтвердилась. Да и никаких вирусов в современных вакцинах нет: только те, что уже "убиты". Зато миф продолжает жить.
Важно:
За всю историю медицины ни у одной вакцины не нашли долгосрочных побочных эффектов. Все они длятся максимум до нескольких недель. И сейчас у ученых нет никаких оснований полагать, что в случае с препаратами от ковида будет иначе.
Правда? Да
А разве кто-то заявлял обратное? Ученые как раз о том и твердят: ни одна вакцина не защищает от заболевания на 100%. Смысл прививки в том, чтобы максимально снизить риск осложнений. Организм реагирует на препарат и начинает "защищаться" от него так, как боролся бы с самим вирусом. И если вы вдруг подхватите ковид, то ваша иммунная система уже будет знать, как действовать, и включится намного быстрее.
Поэтому у привитого человека куда меньше шансов оказаться в ковидном госпитале или, того хуже, на аппарате ИВЛ. Большинство из тех, кто прошел вакцинацию, болеют коронавирусом в легкой форме.
Так что это не миф, а очевидный факт: заболеть после прививки можно. И забывать про маски и другие меры предосторожности после укола нельзя.
Правда? Вы это серьезно спрашиваете?
Да-да. Коронавирусом нас заражают через вышки 5g, а вакцинацию начали, чтобы всем ввести чипы. Мол, через специальные устройства нас всех можно будет контролировать. И вообще это не вакцинация, а настоящее порабощение человечества.
Именно такие теории строят конспирологи. И многие даже верят.
И создатели вакцин, и ученые с мировым именем уже не раз объясняли (вернее, были вынуждены на полном серьезе объяснять): никаких чипов в препаратах нет. С ними согласен и здравый смысл: таких маленьких микросхем пока попросту не придумали. И нам, пожалуй, нечего к этому добавить. Кстати, автор этого материала недавно поставил прививку. А потому вполне вероятно, что опровергнуть этот миф ему приказал чип под кожей.
Правда? Лучше взгляните на статистику
Миф не совсем про вакцинацию, но упорно живет в головах многих людей.
Правда, верить в этом могут лишь те, кто еще, к счастью, не заболел ковидом. От вируса во всем мире умерло уже больше 4 млн человек. И сейчас, во время третьей волны, люди продолжают гибнуть от пандемии. Особенно сейчас, когда по России идет третья волна. Только в Алтайском крае ежедневно умирает около 10 человек с коронавирусом.
И каждый может помочь, наконец, покончить с затянувшейся пандемией. Вакцинация — один из самых эффективных на данный момент способов.
Комментарии
Почему не пускают в страну вакцины сертифицированные ВОЗ? Если бы действительно заботились о здоровье людей, то дали бы им свободу выбора и возможность решать самостоятельно чем прививать себя. Значит исходят не из соображений народосбережения, а из других- коммерческих и политических.
6.07.2021 07:30
гость
Почему не пускают в страну вакцины сертифицированные ВОЗ? Если бы действительно заботились о здоровье людей, то дали бы им свободу выбора и возможность решать самостоятельно чем прививать себя. Значит исходят не из соображений народосбережения, а из других- коммерческих и политических.
Слетайте в ЕС и привейтесь, кто вам не даёт. А получите осложнение от прививки, опять власть виновата будет, что разрешила
Министерство здравоохранения Израиля опубликовало данные, согласно которым эффективность вакцинации против коронавируса (вакцина Pfizer) снизилась до 64% на фоне распространения штамма "Дельта"
В понедельник, 5 июля, премьер-​министр Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц проведут совещание, на котором будет обсуждаться вопрос о дополнительной (третьей) прививке и определении категорий граждан, которым в первую очередь такая прививка необходима.
И никто в истерики не бьётся. А.., это другое
Вот из другого адреса, иконы демократии
ВАШИНГТОН. Главный американский эксперт по инфекционным заболеваниям говорит, что 99,2% недавних смертей от COVID-​19 в Соединенных Штатах были связаны с невакцинированными людьми. А доктор Энтони Фаучи говорит: «Это действительно печально и трагично, что большинства из них можно избежать и предотвратить».
Почему не пускают в страну вакцины сертифицированные ВОЗ?
А они лучше? А они действительно лучше? Или они лучше только потому что сделаны "там"?
Во Франции прививают бесплатно всех желающих, включая иностранцев туристов, если те захотят, Илья Варламов там поставил себе Пфайзер. В России гастрабайтерам ставят за 1,5тыс. руб, платит работодатель, а таджику узбеку французу и т.д. кто туристами в России могут поставить Спутник за 12 тыс. руб. То есть В России главное деньги, а не здоровье людей, вот поэтому нет доверия, да и не только поэтому, к нашей принудительной компании вакцинации.
6.07.2021 07:48
- гость -
вот поэтому нет доверия, да и не только поэтому, к нашей принудительной компании вакцинации.
Как вам сложно жить, когда кругом заговоры против вас. Сочувствуем.
Сколько можно маяться дурью? Какие такие права нарушает принудительная вакцинация? А отказ от вакцинации здоровых людей не нарушает права таких же граждан с противопоказаниями к вакцинации в силу проблем со здоровьем? А требование санкнижки для определенных профессий не нарушает? Какие права нарушает вакцинация? Право свободно заражать других, представлять угрозу для общества и разваливать экономику страны? Речь идет о серьезном заболевании с высокой контагиозностью и вероятным летальным исходом. Вот прививка от клещевого энцефалита - ваше личное дело. Ваше и клеща. Пообщались. заболел, сдох. Ваше право. Но если ты, с-ка, представляешь угрозу для общества, занимаешь место в больнице, паришь несчастных врачей, рискующих жизнью и здоровьем, подрываешь экономику - свои права засунь себе в задницу, они законичились, там где из-за тебя начались проблемы других людей. Ладно, я могу понять тех, кто не вакцинировался в первых рядах - ну страаашно, недостаточно изучено, надо посмотреть на опыт других.... Посмотрели? Сейчас у каждого в окружении есть достаточное количество вакцинированных людей без проблем и побочек. Вот и идите строем! Государство сейчас совершает фатальную ошибку, проявляя мягкотелость. И об основном последствии этой ошибки - масштабной мутации вируса, сделающей бессмысленными все имеющиеся вакцины, и экономичесом кризисе именно в России ( такой концентрации идиотов в других странах не отмечено) - пока никто почему то не говорит.
Привыкните уже к мысли, что в России будет вечный ковид и вечная бедность для большинства, отключение интернета, закрытие границ, тюрьма за инакомыслие. Соловьев на своих передачах будет топтать айфоны и рекламировать российские разработки, объясняя, что плохо живем потому, что вокруг враги, пиндосы проклятые и хохлы нам гадят. А принудительная вакцинация - это только начало, и меньшее из зол, что нас ждет впереди.
Во Франции прививают бесплатно всех желающих, включая иностранцев туристов, если те захотят
Вы что, хотите как во Франции?
6.07.2021 07:48
- гость -
Кучерявый и про майдан писал, что это мирное сообщество киевлян и очень им восхищался.
Чемодан, вокзал и до Парижу, в чем проблема болезный?
6.07.2021 07:52
- гость -
6.07.2021 07:48
- гость -
вот поэтому нет доверия, да и не только поэтому, к нашей принудительной компании вакцинации.
Как вам сложно жить, когда кругом заговоры против вас. Сочувствуем.
Не надо мне вашего кремлеботовского сочувствия, себе посочувствуйте, ведь это у вас вокруг враги и весь мир против вас. Вон ваш кремлебот Вечерний М, который здесь подписывается одной буквой "М", на полном серьезе пишет, что путин 20 лет борется в одиночку против проклятых пиндосов и поднимает страну с колен, ему очень трудно с таким несознательным народом (вот народ понимаешь достался!), но он все равно поднимет страну с колен. Не знаю, верит ли Вечерний М в то, что пишет, но он это пишет.
Чемодан, вокзал и до Парижу, в чем проблема болезный?
Это ты болезный, раз в кремлеботы добровольно пошел, или заставили? . Вы на этой ветке сидите потому, что задание у вас сидеть на ветке с пропагандистской новостью и какать. Что подтверждает, что новость не научная а политическая (по количеству присутствующих кремлеботов).
6.07.2021 08:03
- гость -----------Сними мерку под деревянный макинтош, он тебе скоро понадобится.
Опасение лишь одно - все эти ревакцинации каждые полгода, которые нам силой навязывают, будут медленно, но верно садить иммунитет, приводя в итоге к неминуемой ранней мучительной смерти.
Впрочем, абсолютное большинство населения не способно само поддерживать своё здоровье естественными натуропатическими средствами и давным-давно обречено медленно отравлять свою жизнь токсичными изделиями так называемой "большой фармы", мучительно умирая раньше срока.
Таких легко распознать по отвисшым животам, набитым глистными червями и каловыми камнями, и обрюзгшим лицам.
Какие права нарушает вакцинация? Право свободно заражать других, представлять угрозу для общества и разваливать экономику страны?
Вон оно как? А мы думали экономику твои братья по партии Едим Россию развалили.
6.07.2021 08:08
- гость -----Не могу определить кто из форумчан кремлебот, кстати кто это, но идиoтов типа тебя видно невооруженным взглядом, жги дальше.
6.07.2021 08:02
Botanik
6.07.2021 07:48
- гость -
Кучерявый и про майдан писал, что это мирное сообщество киевлян и очень им восхищался.
Кучерявый много про что говорил (писанину его не читал), да есть вещи, с которыми я не согласен, но 90% сказанного им чистая правда, в отличии от соловьева-киселева-симонян, где вранье составляет 100%.
6.07.2021 08:09
- гость -
А теперь раскройте механизм "посадки" иммунитета. Или расскажите, какими натуропатическими естественными средствами можно вылечить астму, скв, целиакию или муковисцидоз.
Дети, внимание! Перед вами находится существо задержавшееся в развитии с 2005 года. Для того что бы понять кто это, достаточно почитать комментарии. Даю подсказку - это существо постоянно употребляет устаревшее слово "кремлебот" и его вариации.
Не могу определить кто из форумчан кремлебот, кстати кто это, но идиoтов типа тебя видно невооруженным взглядом, жги дальше.
кстати кто это, но идиoтов типа тебя
- Ну что же ты, кремлеботик, забыл как тебя называют? ну тогда значит ты тот, кем пытаешься меня назвать.
6.07.2021 08:09
- гость -
6.07.2021 08:03
- гость -----------Сними мерку под деревянный макинтош, он тебе скоро понадобится.
Ты угрожаешь что ли? С хозяина своего пример берешь? А новичок у тебя есть? а без него ты не справишься, сам ляжешь, без макинтоша.
1. статья на которую ссылаются в научном журнале, была проплачена министерством здравоохранения, и в этом же журнале она был через пару недель была оправергнута.
2. население нашей страны всегда предпочитало, да и вы сами тоже предпочитаете продукцию и лекарство импортного производства, нежели отечественного (машина, техника, телефоны, одежда, продукты питания, лекарства и тд)
3. Все понимают , что научный потенциал развален (официально сотрудник ран получает 20-25 тр и и все понимают что ученый работающий за доштрак , не очень эфективен) , медицина развалена (оптимизированна) , все кто "гении" уезжают за рубеж где им предоставляют достойную оплату их труда и знаний.
4, поставив прививку по всем официальным данным вы будете болеть (в легкой форме) , но 100% будете переносчиком данной болезни и будете заражать других.
5. и реально складывается впечатление (запрет других вакцин) что цель не привить население, а впихнуть спутник v (если не ошибаюсь это бизнес Поповой главы роспотребнадзора)
А теперь раскройте механизм "посадки" иммунитета. Или расскажите, какими натуропатическими естественными средствами можно вылечить астму, скв, целиакию или муковисцидоз.
-------
Всё до безобразия просто и давным-давно известно. Это жизнь по принципу Гиппократа: "Пусть ваше лекарство станет вашей пищей, а ваша пища - вашим лекарством".
Подробнее со всеми научными аргументами и с подробнейшей научной библиографией можно прочитать, например, в книге доктора медицины (научная степень в США) Майкла Грегера
How Not to Die: Discover the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease
И таких публикаций полным-полно!
Ты угрожаешь что ли? С хозяина своего пример берешь? А новичок у тебя есть? а без него ты не справишься, сам ляжешь, без макинтоша.---------------Вовсе нет, просто по доброму советую тебе не обременять своих родных излишними заботами. Кстати никакого хозяина у меня нет, а вот тебе и иже с тобой похоже приплачивают, только вот в выше означенном макинтоше карманов нет. Бегом на прививку пока не поздно, сдохнешь ведь.
6.07.2021 07:54
- гость -
Не мешайте "протестунам" протестовать, им не важно против чего, важен процесс. Власть плохая и злобная, а мы все в белом за всё хорошее, против плохого. Это не лечиться.
Не надо мне вашего кремлеботовского сочувствия
Да мы кремлеботы, а вы, что вы здесь делаете, не нравиться страна, народ в ней живущий. Вперед в светлое демократическое, в ЕС. Или вы все на этом ресурсе из страны победившей демократии в 2014 году? Гадим за гривны? Пальцы стираем в кровь, о нас беспокоясь.
Похоже "Ковидла" большинство этих самых протетунов излечит, причем навсегда, да и поделом.
6.07.2021 08:38
- гость -
И как назло в магазинах фольга для шапочек подорожала-может его бы спасло?
6.07.2021 08:45
- гость -
Так они могут и невинных с собой "забрать", а так-согласен.
6.07.2021 08:33
- гость -
Техничный слив. Я у вас прошу описание механизма нарушения иммунитета вследствие вакцинации - вы меня отсылаете к Гиппократу и методам поиска здоровой пиши. Я спрашиваю, какими именно средствами можно скорректировать конкретную болезнь - вы меня отсылаете читать.книгу человека, ратующего за веганство. То есть ответов у вас нет.
С чего вы решили,что эти вакцины могут "остановить пандемию", если вирус мутирует? Уже есть лямбда, к концу года на омегу выйдет. Гамалея выступила, чтоготова за неделю выпустить новый вариант - "усовершенствованный". Так же как и с вакциной от гриппа - бег за ушедшим поездом.
Этой власти никто не верит!