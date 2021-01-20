Среда, 20 Январь, 09:44

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,72
€ 89,21
-16°


3612800 +0
Обь
-11см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2021 Новый корпус АлтГУЖК на месте "Локомотива"
Новости

Алтайский врач рассказал об эффекте вакцины "Спутник V" против ковида

, ИА "Амител"
В барнаульской больнице проводят свое исследование иммунитета после прививки от коронавируса
Вакцина / Фото: Mos.ru, CC BY 4.0/.wikimedia.org

Вакцина / Фото: Mos.ru, CC BY 4.0/.wikimedia.org

После объявления массовой вакцинации против коронавируса жители Алтайского края разделились на три лагеря: тех, кто пошел на прививку, тех, кто категорически против вакцинации и тех, кто пока сомневается и выжидает. Чтобы снять все сомнения, в барнаульской больнице № 11 проводят исследование иммунитета привитых от SARS-CoV-2 сотрудников. Первые результаты получили в конце прошлой недели. Главный врач больницы Андрей Коломиец рассказал amic.ru, каков эффект вакцины "Спутник V" на самом деле и защитит ли она от "британского" штамма коронавируса.    

Результат обнадеживает

Один из самых частых вопросов, который сейчас слышат врачи от пациентов, это: "А будет ли вырабатываться иммунитет против коронавируса после вакцины "Спутник V"? Чтобы при ответе на этот вопрос была фактическая база, в 11-й горбольнице решили провести собственное исследование – простое, но результативное. Перед вакцинацией сотрудников проверили на наличие антител методом ИФА. Те, у кого количество антител оказалось нулевое, через две недели после прививок (их нужно поставить две) проверяются на антитела еще раз. В минувшую пятницу проверку прошли первые трое сотрудников больницы.   

"Я специально взял тех сотрудников, у которых не было антител. В разное время они сделали  вакцинацию против коронавируса. 31 декабря первые трое сотрудников прошли второй этап вакцинирования, и еще через две недели, в минувшую пятницу, мы вновь провели исследования методом ИФА. И у них у всех выявили антитела: 16-17 единиц из 20-ти возможных", – рассказал  Андрей Коломиец.   

Врач подчеркнул, что количество антител 16, 17 и 18 единиц – это максимум того, что приобретают люди, переболевшие ковидной пневмонией в тяжелой форме. У пациентов, переболевших коронавирусом "по типу ОРЗ", выявляется 10-12 единиц антител. А если человек перенес СOVID-19 в очень легкой или бессимптомной форме, то всего 6, 8 единиц.

"Таким образом, у первых трех наших сотрудников, прошедших полный этап вакцинации против коронавируса, мы получили очень высокий титр", – отметил Коломиец.

Через неделю в больнице обследуют еще 10 медиков, которые прошли повторный этап вакцинации. У них перед прививкой также не было антител.  

"Мы и сейчас довольны результатом, но тогда у нас уже будет более серьезная выборка, и мы сможем уже более уверенно говорить о том, как действует вакцина, доказывать людям, что она дает нормальный иммунитет", – сказал врач. По его мнению, это поможет "снять напряжение в обществе" и убедить сомневающихся в том, что вакцина действительно работает.

По словам главврача, у сотрудников, поставивших прививку от коронавируса, "никаких особых реакций или осложнений не случилось". Небольшое ухудшение самочувствия у некоторых отмечалось примерно как при обычной прививке против гриппа: небольшая температура в первый день после вакцинации, боль в месте инъекции, редко – небольшая аллергическая сыпь. 

Долго ли продлится иммунитет

Точного ответа на этот вопрос пока нет. Ученые  выдвигают разные версии: вакцина "Спутник V" формирует иммунитет на год или на два. Но то, что иммунитет у человека сохраняется на довольно длительный период, даже если снижается количество антител, Андрей Коломиец подтверждает уже на основании наработанного опыта. Человеческий организм как бы "запоминает" и при повторном с ним столкновении вновь начинает вырабатывать антитела.     

"В нашей лаборатории за этой ситуацией мы наблюдаем с апреля прошлого года. Выяснили, что на одного официально переболевшего приходится как минимум трое не переболевших (по крайней мере, официально), но имеющих антитела. То есть у нас 200 человек в больнице официально переболели, а антитела имеют 800 с лишним человек. Так вот, после весеннего всплеска заболеваний, летом количество антител у сотрудников начало уменьшаться. Почему? Да потому что вирусной инвазии было меньше и организм, который у нас всегда работает целесообразно ситуации, снизил количество антител. Но как только осенью пошла новая волна, и сотрудники столкнулись с повторной вирусной инвазией, причем достаточно массивной и ежедневной, уровень антител в крови у тех, кто был "на передовой", особенно в "красной" зоне, вновь достиг 16-18 единиц. То есть иммунная память ответила, иммунитет у человека сохраняется", – подчеркнул врач.  

19 января главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова сообщила, что о том, как долго прививки от коронавируса будут защищать людей от болезни, станет известно в течение ближайшего года.

А с "британским" штаммом справится?

"Спутник V"  будет эффективен и в отношении нового, так называемого "британского" штамма коронавируса, уверен Андрей Коломиец. По его словам, любой вирус в течение шести месяцев меняется, или, как говорят, мутирует. Но меняется он максимум на 15-20%. На 80% антигенная структура вируса сохраняется.

"Вот, говорят, появился "британский" штамм коронавируса. Посчитали: SARS-CoV-2 имеет 35 тысяч антигенов. В "британце" выявили 1200 новых антигенов. Это примерно 3,5%. То есть если он к нам придет, то, по расчетам, у переболевших или привитых людей сохранится 96,5% антигенов. То есть мы должны будем или не болеть, или переболеть в легкой форме", – отметил врач.

Но самая главная защита от вируса сейчас, по мнению врача, – это прививка. Потому что болеть коронавирусом – опасно: он может привести к серьезным осложнениям или вообще летальному исходу.

"Я настоятельно рекомендую прививаться. Не потому что якобы нас руководство заставляет это делать ради каких-то цифр. Это на самом деле необходимо, чтобы сохранить свое здоровье и даже жизнь. Потому что коронавирус в тяжелой форме приводит к множественному поражению жизненно важных органов, и последствия после этого зачастую инвалидизирующие. Люди потом не перестают болеть. Поэтому надо обязательно вакцинироваться", – подчеркнул Андрей Коломиец.

На сегодняшний день от коронавируса вакцинировали более 3000 жителей Алтайского края. Сейчас в регионе от COVID-19 ставят прививки в 19 медицинских учреждениях. Вскоре этот список собираются расширить до 82 организаций. Подробнее читайте в материале "Хочу поставить прививку от ковида. Где и как?" 

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае

Комментарии

20.01.2021 08:34
- гость -

Какой он врач? Чиновник с институтской скамьи.

20.01.2021 08:47
krash

Сколько они получают за эту ересь?
Не мучает же совесть...хотя...о чем это я..откуда....

20.01.2021 09:18
Гость

Почему чиновник? Коломиец врачом работает всю жизнь.

20.01.2021 09:31
- гость -

Даже читать эту перхоть не стал.
Всё равно пока себе ставить не собираюсь

20.01.2021 09:42
Я

20.01.2021 09:31
- гость
Читать не стал, но на вентилятор вбросил. Типичное: не читал, но осуждаю.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
09:42
Спасатели помогли барнаульцу, которому стало плохо во время крещенских купаний 0
09:30
Песков прокомментировал расследование Навального о "дворце для Путина" 3
09:18
В Барнауле устранили повреждение водопровода на улице Малахова 0
09:03
Новый штамм COVID-19 обнаружили в Калифорнии 0
08:51
Народные приметы 20 января. Почему много пили и боялись умываться 0
08:39
Доля одобренных кредитов в России сократилась до рекордного за три года показателя 0
08:27
Многокилометровые пробки фиксируют в Барнауле 1
08:15
Алтайский врач рассказал об эффекте вакцины "Спутник V" против ковида 5
08:02
Беспрецедентное дело. Алтайский бизнес-омбудсмен спасает компании края от "Холидейвируса" 6
07:48
Обнаженная Анна Семенович устроила фотосессию в бане 4
07:32
Спешат туда, где ждет беда. Журналист спас провалившуюся под лед собаку 3
07:16
В алтайских роддомах разрешили партнерские роды, запрещенные с начала пандемии 1
07:01
Спрос на наличные в России может вернуться к допандемическому уровню 1
06:47
Игорь Николаев раскрыл тайну своих усов 0
06:33
"Вытаскивай меня, я уже все". Как в Барнауле прошел праздник Крещения 7
06:17
БК "Барнаул" одержал победу в домашнем поединке 0
06:03
Похолодание до -20. О погоде в Алтайском крае 20 января 3
23:53
Такой день. Волки на улицах Белокурихи и коммунальные аварии в Барнауле и Рубцовске 0
23:25
Авторынок Евросоюза пережил худший год в истории 1
23:07
Житель Рубцовска вышел на прогулку и случайно обнаружил свалку 1
22:53
Барнаульский рецидивист избил мать костылем, а после из ревности убил знакомого 2
22:25
Сервисы Google могут вернуться на смартфоны Honor 0
22:12
Супруга Трампа стала самой непопулярной первой леди США 1
21:52
Глава "Газпрома" заявил, что газификация в России закончится к 2030 году 7
21:22
Песков назвал ерундой заявление о том, что Путин боится Навального 3
21:10
Тротуары на улице Ядринцева в Барнауле почистили после жалоб в соцсетях 1
20:45
Две школьницы выпали из окна 17-го этажа в Химках 3
20:31
В Роспотребнадзоре заявили о 100% эффективности новосибирской вакцины от COVID-19 2
20:12
Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях 1
19:56
Жители Бийска винят в частых ДТП неочищенные от снега дороги 1
19:34
"Налицо проблемы". Песков впервые прокомментировал беспорядки в США 1
19:11
Коммунальщики продолжают ремонтировать водопровод на улице Малахова 0
18:51
Более 20 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия в Алтайском крае за год 1
18:33
На Алтае двухлетняя девочка умерла из-за того, что ее мать решила не вызывать скорую 3
18:10
Мошенники начали обманывать россиян при помощи СНИЛС 4
17:58
Волонтеры акции #МыВместе отработали почти 400 заявок в Барнауле 0
17:47
Вакцинацию от COVID-19 начали в домах-интернатах Алтайского края 0
17:38
Кремль не опасается массовых протестов из-за ситуации с Алексеем Навальным 12
17:21
Настя Каменских в короткой юбке станцевала для подписчиков 2
17:06
Спасатели из Якутии потушили пожар в -54 °С и полностью обледенели. Видео 0
16:55
Грузовик протаранил стелу на автозаправке в Алтайском крае 2
16:43
Ученые объяснили, почему экстрасенсы слышат голоса умерших 5
16:30
Алтайкрайстат рассказал, на сколько в регионе в 2020 году подорожали продукты 7
16:17
Очевидцы: пожилая женщина выпала из окна многоэтажки в Барнауле 2
16:06
Количество коек продолжает снижаться в ковидных госпиталях Алтайского края 3
15:58
СК заинтересовался информацией о водителе маршрутки, который увез ребенка без матери 5
15:44
Умер бывший ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев 1
15:32
Более 3,6 млн россиян заразились коронавирусом 0
15:22
Плати выгоднее. Как оформить рефинансирование с плохой кредитной историей 0
15:10
Алтайские поликлиники получили 18 машин для оказания неотложной помощи 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.