Алтайский врач рассказал об эффекте вакцины "Спутник V" против ковида

После объявления массовой вакцинации против коронавируса жители Алтайского края разделились на три лагеря: тех, кто пошел на прививку, тех, кто категорически против вакцинации и тех, кто пока сомневается и выжидает. Чтобы снять все сомнения, в барнаульской больнице № 11 проводят исследование иммунитета привитых от SARS-CoV-2 сотрудников. Первые результаты получили в конце прошлой недели. Главный врач больницы Андрей Коломиец рассказал amic.ru, каков эффект вакцины "Спутник V" на самом деле и защитит ли она от "британского" штамма коронавируса.

Результат обнадеживает

Один из самых частых вопросов, который сейчас слышат врачи от пациентов, это: "А будет ли вырабатываться иммунитет против коронавируса после вакцины "Спутник V"? Чтобы при ответе на этот вопрос была фактическая база, в 11-й горбольнице решили провести собственное исследование – простое, но результативное. Перед вакцинацией сотрудников проверили на наличие антител методом ИФА. Те, у кого количество антител оказалось нулевое, через две недели после прививок (их нужно поставить две) проверяются на антитела еще раз. В минувшую пятницу проверку прошли первые трое сотрудников больницы.

"Я специально взял тех сотрудников, у которых не было антител. В разное время они сделали вакцинацию против коронавируса. 31 декабря первые трое сотрудников прошли второй этап вакцинирования, и еще через две недели, в минувшую пятницу, мы вновь провели исследования методом ИФА. И у них у всех выявили антитела: 16-17 единиц из 20-ти возможных", – рассказал Андрей Коломиец.

Врач подчеркнул, что количество антител 16, 17 и 18 единиц – это максимум того, что приобретают люди, переболевшие ковидной пневмонией в тяжелой форме. У пациентов, переболевших коронавирусом "по типу ОРЗ", выявляется 10-12 единиц антител. А если человек перенес СOVID-19 в очень легкой или бессимптомной форме, то всего 6, 8 единиц.

"Таким образом, у первых трех наших сотрудников, прошедших полный этап вакцинации против коронавируса, мы получили очень высокий титр", – отметил Коломиец.

Через неделю в больнице обследуют еще 10 медиков, которые прошли повторный этап вакцинации. У них перед прививкой также не было антител.

"Мы и сейчас довольны результатом, но тогда у нас уже будет более серьезная выборка, и мы сможем уже более уверенно говорить о том, как действует вакцина, доказывать людям, что она дает нормальный иммунитет", – сказал врач. По его мнению, это поможет "снять напряжение в обществе" и убедить сомневающихся в том, что вакцина действительно работает.

По словам главврача, у сотрудников, поставивших прививку от коронавируса, "никаких особых реакций или осложнений не случилось". Небольшое ухудшение самочувствия у некоторых отмечалось примерно как при обычной прививке против гриппа: небольшая температура в первый день после вакцинации, боль в месте инъекции, редко – небольшая аллергическая сыпь.

Долго ли продлится иммунитет

Точного ответа на этот вопрос пока нет. Ученые выдвигают разные версии: вакцина "Спутник V" формирует иммунитет на год или на два. Но то, что иммунитет у человека сохраняется на довольно длительный период, даже если снижается количество антител, Андрей Коломиец подтверждает уже на основании наработанного опыта. Человеческий организм как бы "запоминает" и при повторном с ним столкновении вновь начинает вырабатывать антитела.

"В нашей лаборатории за этой ситуацией мы наблюдаем с апреля прошлого года. Выяснили, что на одного официально переболевшего приходится как минимум трое не переболевших (по крайней мере, официально), но имеющих антитела. То есть у нас 200 человек в больнице официально переболели, а антитела имеют 800 с лишним человек. Так вот, после весеннего всплеска заболеваний, летом количество антител у сотрудников начало уменьшаться. Почему? Да потому что вирусной инвазии было меньше и организм, который у нас всегда работает целесообразно ситуации, снизил количество антител. Но как только осенью пошла новая волна, и сотрудники столкнулись с повторной вирусной инвазией, причем достаточно массивной и ежедневной, уровень антител в крови у тех, кто был "на передовой", особенно в "красной" зоне, вновь достиг 16-18 единиц. То есть иммунная память ответила, иммунитет у человека сохраняется", – подчеркнул врач.

19 января главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова сообщила, что о том, как долго прививки от коронавируса будут защищать людей от болезни, станет известно в течение ближайшего года.

А с "британским" штаммом справится?

"Спутник V" будет эффективен и в отношении нового, так называемого "британского" штамма коронавируса, уверен Андрей Коломиец. По его словам, любой вирус в течение шести месяцев меняется, или, как говорят, мутирует. Но меняется он максимум на 15-20%. На 80% антигенная структура вируса сохраняется.

"Вот, говорят, появился "британский" штамм коронавируса. Посчитали: SARS-CoV-2 имеет 35 тысяч антигенов. В "британце" выявили 1200 новых антигенов. Это примерно 3,5%. То есть если он к нам придет, то, по расчетам, у переболевших или привитых людей сохранится 96,5% антигенов. То есть мы должны будем или не болеть, или переболеть в легкой форме", – отметил врач.

Но самая главная защита от вируса сейчас, по мнению врача, – это прививка. Потому что болеть коронавирусом – опасно: он может привести к серьезным осложнениям или вообще летальному исходу.

"Я настоятельно рекомендую прививаться. Не потому что якобы нас руководство заставляет это делать ради каких-то цифр. Это на самом деле необходимо, чтобы сохранить свое здоровье и даже жизнь. Потому что коронавирус в тяжелой форме приводит к множественному поражению жизненно важных органов, и последствия после этого зачастую инвалидизирующие. Люди потом не перестают болеть. Поэтому надо обязательно вакцинироваться", – подчеркнул Андрей Коломиец.

На сегодняшний день от коронавируса вакцинировали более 3000 жителей Алтайского края. Сейчас в регионе от COVID-19 ставят прививки в 19 медицинских учреждениях. Вскоре этот список собираются расширить до 82 организаций. Подробнее читайте в материале "Хочу поставить прививку от ковида. Где и как?"