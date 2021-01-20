Алтайский врач рассказал об эффекте вакцины "Спутник V" против ковида

После объявления массовой вакцинации против коронавируса жители Алтайского края разделились на три лагеря: тех, кто пошел на прививку, тех, кто категорически против вакцинации и тех, кто пока сомневается и выжидает. Чтобы снять все сомнения, в барнаульской больнице № 11 проводят исследование иммунитета привитых от SARS-CoV-2 сотрудников. Первые результаты получили в конце прошлой недели. Главный врач больницы Андрей Коломиец рассказал amic.ru, каков эффект вакцины "Спутник V" на самом деле и защитит ли она от "британского" штамма коронавируса.
Результат обнадеживает
Один из самых частых вопросов, который сейчас слышат врачи от пациентов, это: "А будет ли вырабатываться иммунитет против коронавируса после вакцины "Спутник V"? Чтобы при ответе на этот вопрос была фактическая база, в 11-й горбольнице решили провести собственное исследование – простое, но результативное. Перед вакцинацией сотрудников проверили на наличие антител методом ИФА. Те, у кого количество антител оказалось нулевое, через две недели после прививок (их нужно поставить две) проверяются на антитела еще раз. В минувшую пятницу проверку прошли первые трое сотрудников больницы.
"Я специально взял тех сотрудников, у которых не было антител. В разное время они сделали вакцинацию против коронавируса. 31 декабря первые трое сотрудников прошли второй этап вакцинирования, и еще через две недели, в минувшую пятницу, мы вновь провели исследования методом ИФА. И у них у всех выявили антитела: 16-17 единиц из 20-ти возможных", – рассказал Андрей Коломиец.
Врач подчеркнул, что количество антител 16, 17 и 18 единиц – это максимум того, что приобретают люди, переболевшие ковидной пневмонией в тяжелой форме. У пациентов, переболевших коронавирусом "по типу ОРЗ", выявляется 10-12 единиц антител. А если человек перенес СOVID-19 в очень легкой или бессимптомной форме, то всего 6, 8 единиц.
"Таким образом, у первых трех наших сотрудников, прошедших полный этап вакцинации против коронавируса, мы получили очень высокий титр", – отметил Коломиец.
Через неделю в больнице обследуют еще 10 медиков, которые прошли повторный этап вакцинации. У них перед прививкой также не было антител.
"Мы и сейчас довольны результатом, но тогда у нас уже будет более серьезная выборка, и мы сможем уже более уверенно говорить о том, как действует вакцина, доказывать людям, что она дает нормальный иммунитет", – сказал врач. По его мнению, это поможет "снять напряжение в обществе" и убедить сомневающихся в том, что вакцина действительно работает.
По словам главврача, у сотрудников, поставивших прививку от коронавируса, "никаких особых реакций или осложнений не случилось". Небольшое ухудшение самочувствия у некоторых отмечалось примерно как при обычной прививке против гриппа: небольшая температура в первый день после вакцинации, боль в месте инъекции, редко – небольшая аллергическая сыпь.
Долго ли продлится иммунитет
Точного ответа на этот вопрос пока нет. Ученые выдвигают разные версии: вакцина "Спутник V" формирует иммунитет на год или на два. Но то, что иммунитет у человека сохраняется на довольно длительный период, даже если снижается количество антител, Андрей Коломиец подтверждает уже на основании наработанного опыта. Человеческий организм как бы "запоминает" и при повторном с ним столкновении вновь начинает вырабатывать антитела.
"В нашей лаборатории за этой ситуацией мы наблюдаем с апреля прошлого года. Выяснили, что на одного официально переболевшего приходится как минимум трое не переболевших (по крайней мере, официально), но имеющих антитела. То есть у нас 200 человек в больнице официально переболели, а антитела имеют 800 с лишним человек. Так вот, после весеннего всплеска заболеваний, летом количество антител у сотрудников начало уменьшаться. Почему? Да потому что вирусной инвазии было меньше и организм, который у нас всегда работает целесообразно ситуации, снизил количество антител. Но как только осенью пошла новая волна, и сотрудники столкнулись с повторной вирусной инвазией, причем достаточно массивной и ежедневной, уровень антител в крови у тех, кто был "на передовой", особенно в "красной" зоне, вновь достиг 16-18 единиц. То есть иммунная память ответила, иммунитет у человека сохраняется", – подчеркнул врач.
19 января главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова сообщила, что о том, как долго прививки от коронавируса будут защищать людей от болезни, станет известно в течение ближайшего года.
А с "британским" штаммом справится?
"Спутник V" будет эффективен и в отношении нового, так называемого "британского" штамма коронавируса, уверен Андрей Коломиец. По его словам, любой вирус в течение шести месяцев меняется, или, как говорят, мутирует. Но меняется он максимум на 15-20%. На 80% антигенная структура вируса сохраняется.
"Вот, говорят, появился "британский" штамм коронавируса. Посчитали: SARS-CoV-2 имеет 35 тысяч антигенов. В "британце" выявили 1200 новых антигенов. Это примерно 3,5%. То есть если он к нам придет, то, по расчетам, у переболевших или привитых людей сохранится 96,5% антигенов. То есть мы должны будем или не болеть, или переболеть в легкой форме", – отметил врач.
Но самая главная защита от вируса сейчас, по мнению врача, – это прививка. Потому что болеть коронавирусом – опасно: он может привести к серьезным осложнениям или вообще летальному исходу.
"Я настоятельно рекомендую прививаться. Не потому что якобы нас руководство заставляет это делать ради каких-то цифр. Это на самом деле необходимо, чтобы сохранить свое здоровье и даже жизнь. Потому что коронавирус в тяжелой форме приводит к множественному поражению жизненно важных органов, и последствия после этого зачастую инвалидизирующие. Люди потом не перестают болеть. Поэтому надо обязательно вакцинироваться", – подчеркнул Андрей Коломиец.
На сегодняшний день от коронавируса вакцинировали более 3000 жителей Алтайского края. Сейчас в регионе от COVID-19 ставят прививки в 19 медицинских учреждениях. Вскоре этот список собираются расширить до 82 организаций. Подробнее читайте в материале "Хочу поставить прививку от ковида. Где и как?"
Комментарии
Какой он врач? Чиновник с институтской скамьи.
Сколько они получают за эту ересь?
Не мучает же совесть...хотя...о чем это я..откуда....
Почему чиновник? Коломиец врачом работает всю жизнь.
Даже читать эту перхоть не стал.
Всё равно пока себе ставить не собираюсь
20.01.2021 09:31
- гость
Читать не стал, но на вентилятор вбросил. Типичное: не читал, но осуждаю.