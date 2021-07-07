Ревакцинация от ковида. Что это такое, когда ее проходить и как это сделать на Алтае?

Мне что, одной вакцинации недостаточно?

Судя по всему, нет. Все дело в количестве антител и том, сколько они живут. В федеральном Минздраве никогда и не заявляли о том, что вакцину от коронавируса нужно будет поставить всего один раз. "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "Ковивак", которыми прививают в России, дают только временную защиту.

В марте министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил, что всем привитым спустя какое-то время потребуется ревакцинация.

"Мы рассчитываем, что скорее всего потребуется ревакцинация. Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается", — объяснил чиновник.

А уже с 30 июня Минздрав официально объявил о начале ревакцинации в России. В ведомстве разработали рекомендации для медучреждений, как прививать людей повторно.

В Москве, например, сделать повторную прививку можно только в 20 пунктах. В Ленинградской области решили не изобретать велосипед и проводят ревакцинацию в тех же медучреждениях, где и обычную вакцинацию. А в других регионах пока только думают над тем, как правильно все организовать.

Но активнее всего, конечно же, повторно (и, без сомнения, добровольно) прививаются в армии. Минобороны уже 1 июля объявило, что запустило для военнослужащих масшатбную кампанию.

"В соответствии с решениями министра обороны РФ и оперативного штаба Министерства обороны по предупреждению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции в ВС РФ с 1 июля 2021 года в военно-медицинских организациях Минобороны России организована ревакцинация военнослужащих всех категорий, уже получивших полный курс вакцинации до 1 января 2021 года", — сообщили в ведомстве.