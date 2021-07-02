Жалобы на нехватку вакцины прокомментировали в алтайском Минздраве

Несколько барнаульцев пожаловались amic.ru, что им не поставили прививку от коронавируса, так как закончилась вакцина. В Минздраве Алтайского края прокомментировали информацию.
"В связи с ажиотажным спросом на вакцинацию у населения Алтайского края, точечно, в некоторых медицинских организациях, могла закончится вакцина, — объяснили в министерстве. — Мы получаем ее разными партиями через 2-3 дня и оперативно распределяем в первую очередь туда, где вакцина на остатках, чтобы не останавливать процесс".
Волноваться по этому поводу не стоит – уже 3 июля в регион поступит 40,7 тысячи доз, которые оперативно распределят между медорганизациями.
Напомним, на утро 2 июля прививается 350 580 жителей региона, из них 87 481 человек получили первую прививку, 263 099 – оба комплекта. Только 1 июля вакцинировались 8 670 человек.
Комментарии
"В связи с ажиотажным спросом на вакцинацию у населения Алтайского края
Откуда ажиотажный спрос, кто тогда эти люди, которые пишут на амике? Или они сами вакцинировались, а тут отрабатывают чей то заказ?
1 июля вакцинировались 8 670 человек. А в Минздраве края заявляли, что для создания коллективного иммунитета в день нужно прививать по 10-12 тысяч жителей края.
И про очереди на вакцинацию пишут, и вакцина закончилась.
Зачем говорить про 12000,если такие проблемы?
Организация, как всегда, на высшем уровне. В Змеиногорской поликлинике нужно два часа сначала в очереди отстоять, а потом ещё оказывается, что ампула рассчитана на две дозы. "Ищете второго," - говорят прививающимся. При этом в очереди одновременно находятся и те, кто пришёл повторно и те, кто впервые. И так сойдёт :/
Организация, как всегда, на высшем уровне. В Змеиногорской поликлинике нужно два часа сначала в очереди отстоять, а потом ещё оказывается, что ампула рассчитана на две дозы. "Ищете второго," - говорят прививающимся. При этом в очереди одновременно находятся и те, кто пришёл повторно и те, кто впервые. И так сойдёт :/
..., дурдом. При Сталине организаторов наверное бы расстреляли. Спросили бы, саботаж? И лес валить