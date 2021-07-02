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Жалобы на нехватку вакцины прокомментировали в алтайском Минздраве

, ИА "Амител"
Новую партию ожидают 3 июля
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Несколько барнаульцев пожаловались amic.ru, что им не поставили прививку от коронавируса, так как закончилась вакцина. В Минздраве Алтайского края прокомментировали информацию.

"В связи с ажиотажным спросом на вакцинацию у населения Алтайского края, точечно, в некоторых медицинских организациях, могла закончится вакцина, — объяснили в министерстве. — Мы получаем ее разными партиями через 2-3 дня и оперативно распределяем в первую очередь туда, где вакцина на остатках, чтобы не останавливать процесс".

Волноваться по этому поводу не стоит – уже 3 июля в регион поступит 40,7 тысячи доз, которые оперативно распределят между медорганизациями.

Напомним, на утро 2 июля прививается 350 580 жителей региона, из них 87 481 человек получили первую прививку, 263 099 – оба комплекта. Только 1 июля вакцинировались 8 670 человек.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

2.07.2021 12:52
гость

"В связи с ажиотажным спросом на вакцинацию у населения Алтайского края

Откуда ажиотажный спрос, кто тогда эти люди, которые пишут на амике? Или они сами вакцинировались, а тут отрабатывают чей то заказ?

2.07.2021 12:55
- гость -

1 июля вакцинировались 8 670 человек. А в Минздраве края заявляли, что для создания коллективного иммунитета в день нужно прививать по 10-12 тысяч жителей края.
И про очереди на вакцинацию пишут, и вакцина закончилась.
Зачем говорить про 12000,если такие проблемы?

2.07.2021 13:06
Анна

Организация, как всегда, на высшем уровне. В Змеиногорской поликлинике нужно два часа сначала в очереди отстоять, а потом ещё оказывается, что ампула рассчитана на две дозы. "Ищете второго," - говорят прививающимся. При этом в очереди одновременно находятся и те, кто пришёл повторно и те, кто впервые. И так сойдёт :/

2.07.2021 13:11
гость


Организация, как всегда, на высшем уровне. В Змеиногорской поликлинике нужно два часа сначала в очереди отстоять, а потом ещё оказывается, что ампула рассчитана на две дозы. "Ищете второго," - говорят прививающимся. При этом в очереди одновременно находятся и те, кто пришёл повторно и те, кто впервые. И так сойдёт :/

..., дурдом. При Сталине организаторов наверное бы расстреляли. Спросили бы, саботаж? И лес валить

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