В Алтайском крае началась ревакцинация от коронавируса для тех, кто привился полгода назад

В Алтайском крае уже началась повторная вакцинация от коронавируса среди тех, кто ставил прививку больше полугода назад, сообщила 5 июля заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая. При этом она отметила, что сейчас приоритет отдается тем жителям края, что впервые делают прививку от коронавируса. Тем, кто хочет ревакцинироваться, врачи рекомендуют предварительно проверить уровень антител.

"Конечно, в настоящее время мы все-таки должны отдавать приоритет жителям нашего края, которые не болели, не вакцинированы и именно на них сейчас максимально должно быть направлено наше внимание. Но вместе с тем, если человек хочет ревакцинироваться, это вполне допустимо и возможно. Но ему нужно сознательно к этому вопросу подойти и самостоятельно контролировать уровень антител", — сказала Белоцкая.

Она отметила, что в новых методических рекомендациях минздрава РФ, которые были утверждены на прошлой неделе, идет речь о том, что повторная прививка в условиях экстренной вакцинации (а Алтайский край попадает в эту категорию, потому что у нас еще не достигнут порог в 60% привитого населения для формирования коллективного иммунитета), осуществляется спустя шести месяцев.

"То есть если вы переболели — через шесть месяцев нужно вакцинироваться, вакцинировались — через полгода надо сделать это повторно. Точно так же, если человек и вакцинировался, и переболел — через шесть месяцев все равно нужна ревакцинация", — добавила Белоцкая.

При этом схема прививки остается неизменной — если человек первый раз ставил два компонента, то и во второй раз может их поставить. Но можно подождать, когда в регион доставят "Спутник Лайт" — однокомпонентную вакцину, которую создали специально для ревакцинации и для тех, кто уже переболел ковидом, но не был привит.

В краевом минздраве выразили надежду, что эта вакцина поступит в регион в ближайшее время.

Напомним, что в Алтайском крае уже на этой неделе могут ввести обязательную вакцинацию для работников сфер услуг, здравоохранения, госслужбы, образования, торговли. Это необходимая мера, которая ускорит процесс создания коллективного иммунитета, отметили в Роспотребнадзоре. Вакцину в регион завозят каждую неделю, поэтому ее "хватит всем, в том числе и тем, кто хочет ревакцинироваться", добавили в краевом минздраве.

Ранее в минздраве сообщили, что в настоящий момент в Алтайском крае прививаются 359 487 человек. Из них 93 332 человека получили первую прививку и 266 155 — полностью привиты. В субботу 3 июля в Алтайский край поступила очередная партия вакцины Спутник V. Между тем, ситуация в региона из-за коронавируса ухудшается. По словам главы регионального минздрава Дмитрия Попова, эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в крае уже превышен в два раза. Растет число больных коронавирусом. В сутки "скорая помощь" в Барнауле принимает около 1300 вызовов при норме 700. 5 июля губернатор Алтайского края подписал указ о новых ограничениях в регионе.