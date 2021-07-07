Лекарь, пекарь и таксист. Для кого вакцинацию сделают обязательной в Алтайском крае?

На этой неделе вакцинация в Алтайском крае станет обязательной для отдельных групп населения. Об этом 5 июля рассказала замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина. По ее словам, проект постановления уже находится на согласовании. Кажется, новостью это ни для кого не стало. Подобные антиковидные меры ввели уже в десятках российских регионов. Алтай же держался до последнего. Губернатор Виктор Томенко рассказывал amic.ru, что не хотел бы обязательной вакцинации для края. Но эпидобстановка продолжает ухудшаться и, похоже, без жестких мер не обойтись. Поэтому рассказываем, кому придется ставить прививку, законно ли такое решение и могут ли уволить за отказ.
Да, так президент и сказал во время своей прямой линии. Но он сам же и заметил, что регионы могут вводить обязательную вакцинацию и без него, не нарушая законов. А президент, мол, с такими местными решениями ничего поделать не может.
К тому же сама вакцинация формально не обязательная и любой может от нее отказаться. Но в этом случае работодатель имеет полное право отстранить вас от исполнения своих обязанностей. И даже зарплату на время отстранения он вам платить не должен.
На эту тему даже съязвил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что вакцинация в России действительно добровольная.
"Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки", — объяснил он.
Так что на бумаге все так и есть: вакцинация добровольная. Хочешь — прививайся. Не хочешь — не прививайся. Но сиди без работы и зарплаты. Согласны, что звучит сомнительно. Но как есть.
Да. Почему никакие законы эта мера не нарушает, amic.ru уже подробно рассказывал. А во время прямой линии это подтвердил и Путин. Он напомнил про закон об иммунной защите населения 1998 года.
"Вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъема заболевания в отдельных регионах Российской Федерации по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска", — объяснил президент.
Вторая составляющая закона — это календарь профилактических прививок. В обычное время вакцины из этого списка не обязательны. Но если эпидобстановка ухудшилась и главный санитарный врач региона подписал специальное постановление, то отдельные группы граждан должны привиться.
Такие документы и издали главные санитарные врачи всех регионов, где обязательная вакцинация уже введена. И теперь к этому все готово и в Алтайском крае.
Причем, поголовную "обязаловку" ввести невозможно. В перечне указаны только сотрудники сфер, где люди активно взаимодействую между собой. Они и должны прививаться: так санитарные власти пытаются всеми силами уменьшить распространение инфекции.
Постановления Роспотребнадзора направлены даже не на сотрудников, а на их работодателей. Мол, они обязаны привить не меньше 60% своих сотрудников. А если не привьют — нарвутся на штраф за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ( 6.3 КоАП РФ ).
И кстати: подобные нормы действуют не только для ковида. В календаре указаны брюшной тиф, холера, сибирская язва и многие другие инфекции. И после вспышки любой из этих болезней санитарные власти могут ввести обязательную вакцинацию. А всех "отказников" — отстранить от работы.
Точно этого не знает никто. Во-первых, в календаре указаны не профессии, а сферы, работники которых подлежат обязательной вакцинации. А во-вторых, там же есть сноска: в случае с ковидом санитарные власти без проблем могут изменить и расширить список вакцинируемых. Тем не менее, во всех российских регионах перечень оказался одинаковым.Регионы почти полностью копируют документ, который 15 июня подписала главный санитарный врач Москвы.
Там перечислены следующие сферы деятельности:
- торговая сфера;
- салоны красоты и косметических услуг, спа, соляриеи, бани и сауны, физкультурно-оздоровительные центры, фитнес-клубы и бассейны;
- прачечные, химчистки и другие предприятия бытовых услуг;
- предприятия общественного питания;
- многофункциональные центры (МФЦ);
- клиентские подразделения финансовых и почтовых организаций;
- общественный транспорт и такси;
- сфера образования, здравоохранения и соцзащиты;
- сфера ЖКХ и энергетики;
- организация и проведение культурных, выставочных и просветительских мероприятий;
- организация и проведение развлекательных, досуговых и зрелищных мероприятий;
- детские игровые комнаты и развлекательные центры.
Например, для этих же категорий чуть раньше обязательную вакцинацию ввели в соседних Республиках Алтай и Хакасия. Поэтому скорее всего, точно такой же список в ближайшее время утвердят и в Алтайском крае.
Комментарии
Все верно. В любой профессии есть меддопуск. Не прошел, ищи другую работу. Сейчас в условиях пандемии у работодателя появилось еще одно требование прививка от ковид, чтобы защитить своих сотрудников, свой бизнес.
7.07.2021 07:19
- гость -
Согласен! Но вакцина должна быть проверенной, а не непойми что и прививальщики должны нести ответственность уголовную за свою прививку!!!!
7.07.2021 07:39
- гость -
Иди в лесорубы и не прививайся. Как будто тебя на верёвке прививаться ведут?
С учетом процента работающих без официального трудоустройства - бюджетников, может, и привьют.
Прививка не защищает от заболевания, в отличие от прививки против, например, оспы или кори. Привитые от коронавируса всего лишь могут легко переносить ковид или даже бессимптомно (это пока не достоверно из-за малого числа наблюдений и сроков его). Но в этом случае они не обращаются к врачу, продолжают жить обычной жизнью и .... заражать всех окружающих (в школе, в общепите, в поликлиниках и т.д., там где контакты со множеством людей). Вот в чем проблема. Так пандемия никогда не закончится или закончится тогда, когда все станут бессимптомными носителями вируса. Прививать надо иные контингенты.
@в случае подъема заболевания@
@если эпидобстановка ухудшилась и главный санитарный врач региона подписал специальное постановление, то отдельные группы граждан должны привиться@
-
Сколько условностей! А что значит ухудшилась? Это насколько? В законе прописана количественно мера ухудшения?
Это точно пандемия? Почему ковид приравняли к эпидемии чумы, оспы? Может эпидемию раздули до масштабов пандемии?
Показатели смертности. А насколько критично смертность от ковида превышает смертность от гриппа и его осложнений?
Еще один предатель Родины вырисовывается!
7.07.2021 08:08
Злая гостья
Здрассьте приехали... Опять подвезли тех, кто в школе не учился и берется что-то утверждать с умным видом. Ни одна прививка никогда не защищала от болезни на 100%. Ни от оспы, ни от кори. Никогда не задумывались, почему во время вспышки черной оспы в Москве прививали всех, а не выбирали только тех, кто не привит? Прививка от кори дает эффективность примерно 97%.
А вот мой знакомый умер от ковида.
А почему у него было семь ножевых ранений?
А вакцинироваться не хотел.
Здрассьте приехали... Опять подвезли тех,
не не они из коматоза все по вылазили, ну мозг же малюсенький и активен только пару дней в пятилетку
7.07.2021 08:42
М
Почему ковид приравняли к эпидемии чумы, оспы?
Сириосли? Рекомендую почитать, как ликвидировали вспышку черной оспы в Москве. 1959 год, если правильно помню. То, что происходит сейчас - детский лепет))) Правда, боюсь, случись такая ситуация сейчас, перемерло бы процентов 90 населения...
Прививать надо иные контингенты.
Какие? Просветите.
7.07.2021 07:46
Гость
Иди в лесорубы и не прививайся. Как будто тебя на верёвке прививаться ведут?
Слышь ты упырь, иди со своей недопрививкой пукциной сам в лес ага?!?!?!
7.07.2021 08:58
- гость -
Рекомендую почитать, как ликвидировали вспышку черной оспы в Москве. 1959 год, если правильно помню.
В 59 году если в прививке окажется не то, что указали или последствия будут для людей негативные то прививальщики не просто бы сели их бы расстреляли!
Интересно, а в задачу а-ля активистов-прививочников, которые в каждой такой новости в комментариях дебаты разводят, хамство тоже в скрипте прописано))
7.07.2021 09:08
- гость -
Да какбэ Сталин в 53 помер, вы ничего не попутали?)))
И это... «8522 прививочные бригады ежедневно прививали по 1,3-1,5 миллионов человек начиная с детей двухмесячного возраста" Вы вот всерьез думаете, что там ни одного осложнения не было? При таком темпе не то что медотводы, там, думается, никто и температуру не измерял.
7.07.2021 09:05
- гость -
Навалишь леса,купишь билет за границу и там привьёшься любимым пфайзером.или зенекой. Завершение логической цепочки-не твоё.
Да, так президент и сказал. Но заметил, что могут вводить обязательную вакцинацию, президент ничего поделать не может.
Так это 20 лет его кредо -я не я и лошадь не моя. Пацан слово дал, пацан слово обратно взял, закон подворотни. Она утонула. Что, землю есть? Повышения пенсионного возраста не будет. Этот персонаж. Я не знаю, сколько получает сечин. Если мало платить, они все уедут заграницу.
7.07.2021 07:39
- гость -
Согласен! Но вакцина должна быть проверенной, а не непойми что
************************
Послушайте, ни одна вакцина в мире не прошла третью стадию испытания полностью. В процессе третьей стадии и Спутник, и Пфайзер.
ВОЗ их одинаково "условно" сертифицировала по экстренному протоколу.
То есть все вакцины в одинаковом статусе.
Признание/непризнание конкретной вакцины в конкретном государстве - это лишь политическая и экономическая конкуренция, но никак не научная.
Эпидемия прекратится лишь тогда, когда будут достигнуты планы по переформатированию мира, публично озвученные национал-либеральной закулисой, и когда будет отдан приказ о прекращении распылений новых боевых ударных вирусов.
Идёт массовая депопуляция, массово через массовое заражение ликвидируются люди с ослабленным иммунитетом.
Суперцель озвучена - должно остаться 500 миллионов на всю планету.
Для нашей колониальной экономики - 15 миллионов.
Когда и на каких цифрах остановится национал-либерализм в этот раз, увидим к 25 году.
2025 год - публично озвученный срок окончания этой стадии гибридной биологической войны.
7.07.2021 09:23
- гость -
Поделитесь контактами поставщика травы, а?
7.07.2021 09:25
- гость -
7.07.2021 09:23
- гость -
Поделитесь контактами поставщика травы, а?
Вроде "яму" давно разогнали.
7.07.2021 09:25
- гость -
на синтетике это тело. чувствуется же.
Все документы "Всемирного банка", ВОЗ, откровенные высказывания Гейтса, Шваба и других есть в интернете, как и ролики с их обсуждением. Все, кто знают английский и немецкий языки, на ютьюбе могут легко убедиться, что национал-либеральный заговор широко обсуждается не только у нас в стране, но и в мире - и в США, и в Европе.
7.07.2021 09:33
- гость -
А с каких пор у России монополия на шапочки из фольги? За границей и антипри, и прочей шушеры хватает.
7.07.2021 09:33
- гость -
А вы не тот, давнишний амиковский диссидент, топивший за заговор ещё лет 10 назад?)
7.07.2021 09:20
- гость -
Послушайте, ни одна вакцина в мире не прошла третью стадию испытания полностью.
Нигде в мире, где сделали вакцину, нет такой коррупции и тотального решательства и нигде специалисты и прочие работники не работают почти, что за еду как в рaшкe. В такой ситуации пропихнуть к применению можно любой бутор и порешать любой возникший в результате вопрос и как то рисковать своим здоровьем в этом случае не хочется. Хотите прививать, давайте на выбор из всех имеющихся на сегодня вакцин и с полной ответственностью.
7.07.2021 09:33
- гость -
Ковид завезённый со всеми штаммами россиян не берёт-решили вакциной добить? (по вашей логике)
7.07.2021 09:43
- гость -
В США нет коррупции?
В Европе нет коррупции?
В Индии нет коррупции?
В Китае нет коррупции?
Я перечислил только те страны, что производят вакцины.
И?
Степень коррупции кто определяет? Фридом Хаус и Эмнисти Инт? А кто их финансирует знаете? И после этого вы будете доверять их мнению?
Я вообще плохо отношусь к тем, кто называет мою страну "рашкой".
Но вас мне просто жаль - вы же за еду работаете... Небось в Сомали живёте и работаете?)
7.07.2021 09:43
- гость -
Спутник одобрен в 67 странах. И данные по этим странам говорят о том, что его эффективность равна аналогичным AstraZeneca и Johnson & Johnson, а побочек в виде нарушений свертываемости крови у нее нет. Если интересно - вчера в Nature вышла статья, у Водовозова она есть уже переведенная.
От кори вакцинация не пожизненная
7.07.2021 09:53
- гость -
Да и от столбняка, и от энцефалита.
7.07.2021 09:51
- гость -
Вы разрушаете его сознание!
7.07.2021 09:51
- гость -
И данные по этим странам говорят о том, что его эффективность равна аналогичным AstraZeneca
Астразенеку разве не запретили в европе? А спутник таже хрень вроде.
... также аллергическую реакцию на отдельные компоненты вакцины.
Где найти состав вакцины? Может у меня есть аллергия на эти компоненты?
7.07.2021 10:21
- гость -
Вроде...
Дярёвня)))
7.07.2021 10:24
- гость -
Вы иммунолог? Вы вирусолог? У вас вообще хотя бы три класса церковно-приходской школы есть?
Какой смысл вам давать состав вакцины, если вы его прочесть не сможете?)
Вам русским языком сказано - идите к врачам,они определят есть ли у вас основания для медотвода.
7.07.2021 10:21
- гость -
Приостанавливали, после одобрения EMA стали возобновлять. Навскидку не найду список стран, которые не пользуются ею сейчас, и возрастные категории. Спутник не "та же хрень", а тоже векторная вакцина на основе аденовирусов.
Народ! НЕ подписывайте добровольные согласия на вакцинацию( кто не хочет прививаться)! За последствия прививки будет отвечать работодатель, на основании его же собственного приказа о проведении вакцинации в организации. Ознакомление с приказом - подписываете, добровольное согласие-НЕТ! Дополнительно можете написать ВАШ ПИСЬМЕННЫЙ ОТКАЗ работодателю. В суде он очень поможет возместить все ваши понесенные убытки ( если работодатель вас захочет отстранить).
Наш начальник сказал, отстранять никого не будет, по судам ему бегать некогда.
7.07.2021 09:08
- гость -
"В 59 году если в прививке окажется не то, что указали или последствия будут для людей негативные то прививальщики не просто бы сели их бы расстреляли!"
1.к сведению даже не расстреленных а просто заключенных на 100тыс.населения за 10 лет с 1932 по 1942 было меньше чем в РФ 1992-2002 и США 1992-2002 (есть официальные источники)
2.в 1959 году была социалистическое государство СССР где была ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА и идеология строительства коммунизма, то бишь государственная машина работала в интересах трудящихся, соответственно и все институты и структуры так же. Сейчас в институтах власти есть крен в сторону интересов мировых элит, у которых цель сократить население, а особенно русское население. Отсюда недоверие.
7.07.2021 10:32 - гость -
Какой умный! К какому врачу? Онколог аккуратно говорит: воздержитесь, а терапевт сразу заявляет: конечно. И ни каких медотводов. И не важно, что ты аллергичен.