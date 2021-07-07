Лекарь, пекарь и таксист. Для кого вакцинацию сделают обязательной в Алтайском крае?

Как обязательная? Путин же говорил, он против этого

Да, так президент и сказал во время своей прямой линии. Но он сам же и заметил, что регионы могут вводить обязательную вакцинацию и без него, не нарушая законов. А президент, мол, с такими местными решениями ничего поделать не может.

К тому же сама вакцинация формально не обязательная и любой может от нее отказаться. Но в этом случае работодатель имеет полное право отстранить вас от исполнения своих обязанностей. И даже зарплату на время отстранения он вам платить не должен.

На эту тему даже съязвил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что вакцинация в России действительно добровольная.

"Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки", — объяснил он.

Так что на бумаге все так и есть: вакцинация добровольная. Хочешь — прививайся. Не хочешь — не прививайся. Но сиди без работы и зарплаты. Согласны, что звучит сомнительно. Но как есть.