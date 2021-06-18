"Обязательная" вакцинация. Ждать ли её на Алтае и могут ли уволить за отказ от прививки?

А это вообще законно – заставлять людей прививаться?

И да, и нет. По закону никто не может заставить человека прививаться силой или оштрафовать за отказ, пояснила amic.ru директор центра социальной и юридической поддержки "Правовое содействие" Татьяна Корнилюк.

В Кремле, кстати, тоже отметили, что это нельзя назвать обязательной вакцинацией. "По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идёт", – подчеркнул РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Но о принуждении в приказе санврача и не говорится, указывает Корнилюк. Ответственность за отказ от вакцины прописана не для работников, а для их руководителей. А вот работодатель уже вполне может отстранять от работы сотрудников, которые не согласятся на прививку. И этот порядок, по словам юриста, никаких законов не нарушает.

"В постановлении речь идёт о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. А в статье 5 Федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" сказано, что граждане имеют право на отказ от профилактических прививок. Но этот отказ влечёт некие отрицательные последствия: запрет на выезд в некоторые страны, временный отказ в приёме в лагеря и санатории в период эпидемий. Ну и отстранение от работы определённой категории работников, которые указаны в отдельном перечне", – объяснила Корнилюк.

Кстати, подобные нормы давно действуют для всех вакцин, которые входят в национальный календарь прививок. Там чётко прописано, кто, когда и от каких болезней должен прививаться. А если отказаться, работодатель имеет право отстранить вас от выполнения обязанностей без сохранения зарплаты. Срок ограничения может быть любым.

Только вот о ковиде в нацкалендаре ни слова. Вакцину от коронавируса в него пока не добавили. По словам юриста, это долгая и сложная процедура. Из-за этого многие решили, что за отказ от прививки никого отстранять не будут.

Но не всё так просто. У Минздрава России есть второй календарь, временный, объяснила Корнилюк, – календарь профилактических прививок. Вакцин там больше. Но обязательны они только тогда, когда санитарные власти издают специальное постановление из-за ухудшения эпидобстановки. Это и произошло в Москве и ряде регионов. И теперь там вакцинация от ковида имеет такой же статус, как если бы её включили в нацкалендарь. Соответственно, и отстранить сотрудника работодатель теперь имеет полное право. Формально никаких нарушений нет.