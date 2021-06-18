"Обязательная" вакцинация. Ждать ли её на Алтае и могут ли уволить за отказ от прививки?

Обязательная вакцинация против коронавируса – одна из самых обсуждаемых тем в России. 15 июня главный санитарный врач Москвы своим указом постановила работодателям за два месяца привить не меньше 60% сотрудников. А отказавшимся от вакцинации, кажется, грозит отстранение от работы. Теперь в обществе спорят, законно ли это вообще. Тем более что в Кремле продолжают настаивать: прививка у нас – дело добровольное. Тем временем вслед за столицей ещё несколько регионов тоже объявили об "обязательной" вакцинации для отдельных категорий граждан.
Кстати, совсем скоро обсуждать необходимость введения новых ограничительных мер будут и в Алтайском крае. А на прошлой неделе губернатор региона Виктор Томенко уже дал понять профильным ведомствам, что недоволен нынешними темпами вакцинации.
Рассказываем, действительно ли эти указы делают прививку обязательной, могут ли человека оштрафовать или уволить за отказ и ждать ли подобных мер на Алтае.
И да, и нет. Во-первых, речь пока идёт только о Москве и нескольких регионах. Во-вторых, в приказах санитарных врачей нет слов "обязательная" или "принудительная". Формулировка такая:
"Постановляю руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Москвы, организовать проведение профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции для не менее 60% от общей численности сотрудников".
Отмечено, что прививать работников можно любой из трёх зарегистрированных в России вакцин. При этом в Москве первый компонент нужно успеть поставить до 15 июля, а второй – до 15 августа. Кроме того, в документе подчёркивается, что правила распространяются только на определённые категории сотрудников.
На этом, по сути, всё. На первый взгляд кажется, что и наказаний за несоблюдение никаких нет. Но на самом деле всё не так.
Контроль за тем, как исполняется приказ, возложили на местные власти. А всех работодателей обязали сообщать, сколько сотрудников от общего числа привилось. Если через месяц после приказа окажется, что вакцинировались меньше 60% работников, руководителя накажут. Штраф для ИП составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для организаций – от 100 до 300 тысяч рублей. Если нарушение выявят повторно, сумма штрафа может вырасти до миллиона рублей, а деятельность компании приостановят на срок до трёх месяцев.
Выходит, что под страхом расстрела никого прививаться не поведут. Но работодателям грозят штрафы, если требование исполняться не будет. А потому, кажется, привиться всё же придётся.
И да, и нет. По закону никто не может заставить человека прививаться силой или оштрафовать за отказ, пояснила amic.ru директор центра социальной и юридической поддержки "Правовое содействие" Татьяна Корнилюк.
В Кремле, кстати, тоже отметили, что это нельзя назвать обязательной вакцинацией. "По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идёт", – подчеркнул РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Но о принуждении в приказе санврача и не говорится, указывает Корнилюк. Ответственность за отказ от вакцины прописана не для работников, а для их руководителей. А вот работодатель уже вполне может отстранять от работы сотрудников, которые не согласятся на прививку. И этот порядок, по словам юриста, никаких законов не нарушает.
"В постановлении речь идёт о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. А в статье 5 Федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" сказано, что граждане имеют право на отказ от профилактических прививок. Но этот отказ влечёт некие отрицательные последствия: запрет на выезд в некоторые страны, временный отказ в приёме в лагеря и санатории в период эпидемий. Ну и отстранение от работы определённой категории работников, которые указаны в отдельном перечне", – объяснила Корнилюк.
Кстати, подобные нормы давно действуют для всех вакцин, которые входят в национальный календарь прививок. Там чётко прописано, кто, когда и от каких болезней должен прививаться. А если отказаться, работодатель имеет право отстранить вас от выполнения обязанностей без сохранения зарплаты. Срок ограничения может быть любым.
Только вот о ковиде в нацкалендаре ни слова. Вакцину от коронавируса в него пока не добавили. По словам юриста, это долгая и сложная процедура. Из-за этого многие решили, что за отказ от прививки никого отстранять не будут.
Но не всё так просто. У Минздрава России есть второй календарь, временный, объяснила Корнилюк, – календарь профилактических прививок. Вакцин там больше. Но обязательны они только тогда, когда санитарные власти издают специальное постановление из-за ухудшения эпидобстановки. Это и произошло в Москве и ряде регионов. И теперь там вакцинация от ковида имеет такой же статус, как если бы её включили в нацкалендарь. Соответственно, и отстранить сотрудника работодатель теперь имеет полное право. Формально никаких нарушений нет.
Вслед за Москвой подобный приказ издали санитарные власти Московской области. Третьим субъектом РФ, где решили "принудить" население к вакцинации, стал соседний с Алтайским краем Кузбасс. А с 21 июня точно такой же документ начнёт действовать и на Сахалине.
Пока это всё. Но теперь практически в каждом регионе говорят о том, что обязательная вакцинация доберётся и до них. Больше всех опасаются жители Санкт-Петербурга и Крыма, где тоже сложилась неблагоприятная эпидобстановка.
К приказу прилагается список. И его законность, кстати, тоже сейчас трактуют по-разному. По документу, вакцинация предписана сотрудникам:
- торговой сферы;
- салонов красоты и косметических услуг, спа, соляриев, бань и саун, физкультурно-оздоровительных центров, фитнес-клубов и бассейнов;
- прачечных, химчисток и других предприятий бытовых услуг;
- общественного питания;
- МФЦ;
- клиентских подразделений финансовых и почтовых организаций;
- общественного транспорта и такси;
- сферы образования, здравоохранения и соцзащиты;
- сферы ЖКХ и энергетики;
- культурных, выставочных и просветительских мероприятий;
- развлекательных, досуговых и зрелищных мероприятий;
- детских игровых комнат и развлекательных центров.
Список получился довольно обширным. И тут общественность тоже недовольна: во временном календаре указано куда меньше категорий, которым предписано прививаться от ковида. Например, сотрудников салонов красоты там нет.
Но и тут, кажется, всё законно. В том же календаре Минздрава есть сноска, что власти могут сами менять список категорий, которым показана вакцинация. Так что теперь и таксистам, и мастерам маникюра Москвы, похоже, придётся ставить прививку, чтобы продолжить работу.
Можно, но очень осторожно. Собственно, право человека на отказ прописано в самих законах, отметила Корнилюк. И в очередной раз подчеркнула, что последствия там тоже обозначены. В случае трудовых отношений – отстранение от работы. Хотите отказываться – отказывайтесь. Но будьте готовы, что в офис вас не пустят.
Тогда никаких претензий к вам не будет. Давить на вас и уж тем более отстранять от работы никто не имеет права. Вакцину не будут вводить несовершеннолетним, а также людям, у которых:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;
- тяжёлые аллергические реакции на компоненты вакцины или на куриный белок;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострение хронических заболеваний (в этом случае вакцинацию перенесут на время, когда состояние больного улучшится).
Беременным и тем, кто кормит грудью, тоже прививку ставить не будут. Естественно, как и при обычной (не "обязательной") вакцинации, перед процедурой человека осмотрит фельдшер.
Нет. В Трудовом кодексе нет такого основания для увольнения, как отказ от прививки, объяснила Корнилюк. И оштрафовать, кстати, тоже не могут. Работодатель вообще не может оказывать на вас никакого давления.
Никаких правовых последствий для человека, который отказался от прививки, не будет, подчеркнула юрист. И если вам всё же угрожают, нужно обращаться в трудовую инспекцию.
Тем не менее Корнилюк считает, что на практике всё будет по-другому. Хотя бы потому, что отстранение от работы – уже существенный рычаг психологического воздействия на человека. Пусть в документах и нет слова "обязательный", по факту так и есть. Хочешь работать – прививайся. Иначе придётся сидеть дома.
Пока непонятно. Как пояснил amic.ru пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев, оперштаб в ближайшее время соберётся на совещание, где специалисты профильных ведомств будут обсуждать необходимость введения новых ограничительных мер. Но ни "обязательную" вакцинацию, ни какие-то другие меры в правительстве региона пока даже предварительно не обговаривали. Точную дату заседания оперштаба пока не назвали.
По словам Негреева, принимать решения оперштаб будет исходя из того, как эпидобстановку в Алтайском крае оценивают специалисты Роспотребнадзора, Минздрава и других структур. Напомним, 16 июня в пресс-службе крайздрава amic.ru рассказали, что ситуация с заболеваемостью ухудшается, но пока незначительно. Медики готовятся к ухудшению, но больше из-за ситуации в соседних регионах.
По данным на 17 июня, в крае выявили 76 новых заболевших коронавирусом. Днём ранее, 16 июня, оперштаб отчитался о 73 новых случаях. Всего же за время пандемии, по официальным данным, ковидом заболели 52 689 человек. 3330 из них скончались.
Комментарии
Так я не понял, Путин сказал, что не будет обязательной вакцинации, а власти на местах заставляют принудительно вакцинироваться. В моем понимании получается, что президент ничего не значит и местные власти об него просто "вытерли ноги"?
против президента пошли? это как?
Министерство здравоохранения Франции предупредило, что вакцинация против COVID-​19 может стать обязательной для медицинских работников, если они не прекратят противиться ей.
В конце мая министр по вопросам вакцинации в Великобритании Надхим Захави заявил, что правительство Великобритании рассматривает возможность сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для медицинских работников.
В странах "развитой демократии")
Бгг... Очередное "Всем пива за счёт заведения"
Че не понятно царь хороший, бояри плохие, поэтому все на выборы за царя
18.06.2021 08:43
- гость -
Читать подробные разъяснения не пробовали?
Получается, если нельзя по закону, будут по понятиям? Типа "кто в нашей фирме не хочет вакцинироваться — у того рабочие смены будут выпадать на праздники / того переведём на старую машину"?
18.06.2021 09:00
Виктор
Получается, если нельзя по закону, будут по понятиям? Типа "кто в нашей фирме не хочет вакцинироваться — у того рабочие смены будут выпадать на праздники / того переведём на старую машину"?
Примерно, но вы не представляете насколько изобретательным может быть ваш работодатель, когда его заставят платить за вас штраф
Где в списке госуправленцы, росгвардия, полиция и иже с ними. Они не контактируют с людьми?
В стране трусливых рабов и продажных чиновников все будет как всегда - за взятки будут покупать фальшивые справки и отмазываться, также как ношение масок на подбородке.
Тупость законов компенсируется их неисполнением.
Беспокоит, что откроется куча фирмочек, которые будут выдавать липовые документы о прививки. Такие одарённые будут заболевать, но они не скажут окружающим, что не привиты. Зато будут везде рассказывать про плохую вакцину, как всегда во всём будет виновата власть.
18.06.2021 09:07
- гость -
Потом за такую справку ответственность по УК. Фальшивки сейчас легко проверяются.
Кстати, в Москве на бизнес-совещании уже разрешили не допускать людей к работе с большим кругом лиц после необоснованного отказа от прививки. Скоро во всех регионах страны.
18.06.2021 09:07
- гость -
В стране трусливых рабов и продажных чиновников все будет как всегда
На баррикады призываете? "Весь мир насилья мы разрушим до основанья..." Было, плавали
Сделают обязательную вакцинацию, скоро. Никто не помешает.
Как то наш курс в порядке аврала направили в колхоз на уборку картошки. Шли дожди, колхозники обратились к руководству вуза, мол погибаем, и на неделю мы уехали в деревню, вернее уехала 1/4 курса. А остальные после выстроились в очередь в деканат, где отдавали справки, что они болели. Декан с важной мордой эти справки принимал, и ничего никому не было. Глупые мокли под дождем в деревне, умные пили пиво в городе, получив неделю отдыха от занятий.
На баррикады призываете? ..." Было, плавали
Нравится стоять раком? Каждому свое.
18.06.2021 09:15
- гость -
Глупые мокли под дождем в деревне
Глупые днём мокли под дождем, а вечером проводили познавательные вечеринки с сокурсницами. К слову, отправка в колхоз всегда была делом добровольным, никаких справок тогда особо не требовали.
Вот сейчас сижу в очереди на прививку. Три кабинета, три очереди. Времени уходит много. Знала бы, что так это затратно по времени и нахождению в толпе, ни за что не пошла бы!!!
18.06.2021 09:17
- гость -
Нравится стоять раком? Каждому свое.
Можете назвать страну, где все стоят с гордо поднятой головой?
18.06.2021 09:15
- гость -
умные пили пиво в городе, получив неделю отдыха от занятий.
А на лохах и держится все.
В нашем государстве все хотят халявных работников, картошку, маркошку - трудовые лагеря - летняя практика, сейчас куча волонтеров - бесплатная раб сила, а доноры крови?
и вообще летняя практика в школе на законном уровне запрещена
Исходя из п.14 ст. 50 ФЗ «Об образовании», привлечение школьников или воспитанников организаций, занимающихся их обучением, к трудовым обязанностям, которые не включаются в школьную программу, не разрешено. Подобное правило действовало на территории СССР до 1992 года, когда было отменено на законодательном уровне.
18.06.2021 09:15
- гость -
Ну ты то конечно себя к умным относишь? Точнее к хитрожопым.
Когда мусора в 90-х забирали выпивших людей в вытрезвители и там грабили, было два пути:
1. Качать права, доказывая, что ты не верблюд, быть в итоге ограбленным и избитым, а потом посланным нафиг прокурорскими шакалами, мол по документам тебя уже ограбленного и избитого доставили в вытрезвитель,
2. Дать мусорилам деньги в пасть на месте, и отдыхать дальше.
18.06.2021 09:21
- гость -
Избегайте мест массового скопления людей, как говорится...
18.06.2021 09:17
- гость -
Нравится стоять раком? Каждому свое.
Можете назвать страну, где все стоят с гордо поднятой головой?
а зачем?
выстроились в очередь в деканат, где отдавали справки, что они болели
Если деньги есть, то жить лучше, это всем известно, все можно купить
В Турцию прибыла первая партия вакцины "Спутник"
После прибытия партии за один день(!) на нее записалось 1,24 миллиона(!!) человек.
18.06.2021 09:20
- гость -
18.06.2021 09:15
- гость -
Глупые мокли под дождем в деревне
Глупые днём мокли под дождем, а вечером проводили познавательные вечеринки с сокурсницами. К слову, отправка в колхоз всегда была делом добровольным, никаких справок тогда особо не требовали.
Колхоз дело добровольное? Ты где учился? поколение пепси?
Где под дождем ты будешь проводить познавательные вечеринки с сокурсницами? или ты в своей деревне привык в сырых лопухах? В городской квартире всяко лучше и чище. Да и не поехало ни одной сокурсницы под дождь, все справки раздобыли.
18.06.2021 09:26
- гость -
18.06.2021 09:17
- гость -
Нравится стоять раком? Каждому свое.
Можете назвать страну, где все стоят с гордо поднятой головой?
а зачем?
Есть подозрение, что примером для вас служит соседняя страна))
18.06.2021 09:27
- гость -
Здравые люди выбирают жизнь.
Весь Китай раком стоял, когда с короной боролся. Даже в США и Европе немного раком встали, чтобы корону победить. В Европе весь год футбол без зрителей идет, а у нас уже давно со зрителями, может и зря
Можете назвать страну, где все стоят с гордо поднятой головой?
Вы что, хотите как во Франции??????????
Сначала пусть привьют всю полицию и росгвардию. Их надо спасать в первую очередь.
18.06.2021 09:31
гость
Весь Китай раком стоял, когда с короной боролся. Даже в США и Европе немного раком встали, чтобы корону победить.
Там не путают свободу личности, со вседозволенностью.
Вот сейчас сижу в очереди на прививку. Три кабинета, три очереди. Времени уходит много. Знала бы, что так это затратно по времени и нахождению в толпе, ни за что не пошла бы!!!
Во во, зачем гнать принудительно, если у нас с добровольцами не справляются. Вы сначала разберитесь с толпой добровольцев, сидящей в очередях, их уже столько, что может вам и хватит. Они сидят в очередях и заражают друг друга еще до приема терапевта и терапевты не успевают даже температуру померить
18.06.2021 09:23
- гость -
18.06.2021 09:15
- гость -
Ну ты то конечно себя к умным относишь? Точнее к хитрожопым.
Нет, я тогда был глуп, верил в выборы и справедливость, поэтому я поехал под дождь с меньшинством таких же лохов как я.
18.06.2021 09:35
- гость -
Там не путают свободу личности, со вседозволенностью
Не знаю какая в Китае свобода личности, но меры по ограничению были с нашими не сравнить. Поэтому и результаты несравнимы
18.06.2021 09:31
гость
У нас многие в 2020 году не нашли сил себя в пляжном отдыхе, в походах в общепит и в отмечании днюх ограничить. Хотя можно было потерпеть 8 месяцев
А почему в списке нет чиновников?
У нас Минздрав - не привитые все, потребнадзор, администрации. Или они с людьми не работают?
Есть подозрение, что примером для вас служит соседняя страна))
Мне по... на соседнюю страну, на ваше мнение, да и на вас тоже, я хочу нормально жить в СВОЕЙ стране
Ой ну смотрите ка в очереди сидят 15 минут, нытики.
Медики все привиты
18.06.2021 09:39
- гость -
Откуда информация, что там все непривитые?
К слову, армию и Росгвардию прививали в первую очередь.
Есть подозрение, что примером для вас служит соседняя страна))
Какая из них? Швеция, Норвегия, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Украина, Грузия, Казахстан, Польша, Чехословакия?
18.06.2021 09:42
- гость -
Дело не во времени, а в том сколько людей в этот момент вокруг. Сидеть и думать "а вот тот дед кашляет потому что курит 60 лет или потому что болен?"
Всех надо привить принудительно и объявить карантин до конца лета! А лучше до середины осени.
Три кабинета, три очереди. Времени уходит много
Это не 15 минут, в 12-й поликлинике по 1,5 часа уходит. 1,5 часа в очереди в здании, в котором полно больных. И надо эти 1,5 часа, плюс дорога, работающему человеку где то взять, в ущерб своей работе. Не всем нужен этот головняк
а в том сколько людей в этот момент вокруг.
а до поликлиники все летят в вакууме, отменили битком набитые автобусы, магазины, лифты и пр.
НЫТИКИ!
9.43.
Медики привиты все.
В какой больнице?
Если главарь тряхонет свое ОПГ и из их карманов будет платить каждому человеку по 50 тыс. за прививку, я и тогда не пойду прививаться, жизнь дороже денег и работы.
18.06.2021 09:46
гость
В 10-й поликлинике на рентген в три раза больше народу, чем на прививку.
я хочу нормально жить в СВОЕЙ стране
К сожалению, соседние страны на жизнь в СВОЕЙ стране тоже влияют. Даже вирус появился в нашей стране из-за соседних
Для вакцинации надо иметь необходимое количество вакцины. Пока государство не обеспечивает необходимым количеством вакцины население, в этом полный провал. Поэтому краю и другим регионам не грозит обязательная вакцинация, так как за их счёт будет проведена обязательная вакцинация только в Москве и некоторых других регионах.
18.06.2021 09:45
- гость -
Всех надо привить принудительно и объявить карантин до конца лета! А лучше до середины осени.
Тебе надо принудительно поставить 4 вакцины и 2 клизьмы шестиведерных, потом запереть в твоей квартире, а на площадке поставить гвардейца с запотевшим забралом, чтобы пинал сапогом по рылу, если ты его за дверь высунешь.
18.06.2021 09:50
- гость -
В 10-й поликлинике на рентген в три раза больше народу, чем на прививку
Поэтому и на рентген идут при крайней необходимости. Также и с прививкой, проблему с очередью люди себе будут создавать в крайнем случае. Сейчас. в принципе, в больницу стараются не ходить из-за очередей, поэтому и на прививку не хотят идти из-за очередей
18.06.2021 09:52
- гость -
Для вакцинации надо иметь необходимое количество вакцины. Пока государство не обеспечивает необходимым количеством вакцины население.
Вакцина в РФ сейчас выпускается десятками миллионов в месяц. А вас нужно привлечь за распространение лживых новостей.
а до поликлиники все летят в вакууме, отменили битком набитые автобусы, магазины, лифты и пр.
Вот и подумаешь надо ли лишний раз идти в поликлинику, если и она битком набита
перепись местных нытиков
«Кто хочет — ищет способы, кто не хочет — причины»
18.06.2021 09:49
- гость -
В какой больнице?
Как я понял, во всех. Мне говорили про 12 и 4. Кроме переболевших. 80 % медиков уже переболели и у большинства с антителами все в порядке, им не надо
Надо на государственном уровне указом/постановлением отменить лечение по полисам ОМС, а страховым компаниям предписать воздерживаться от оплат в рамках ДМС для ВСЕХ лечебных услуг при заболевании ковидом и госпитализации. Пусть народ выберет дял себя, или многотысячный счет за госпитализацию, ИВЛы и выезд скорой помощи, как это и принято во всех "правильных" демократических странах) или вакцинация. Не нравится то, что государство предложило - приобретайте сами и вакцинируйтесь чем угодно, хоть синоваком, но за свой счет и на свой страх и риск, главное - сертификат о вакцинации получите после этого.
Развели нюни и параною, буем/не буем, все кругом блин вирусоологи со стажем и богатым опытом....
Кто хочет — ищет способы, кто не хочет — причины
Цель должна оправдывать средства или овчинка должна стоить выделки
Вот который день читаю комментарии и поражаюсь комментариям привившихся людей. Это психологическое состояние у вас такое после прививки? Она же должна была вам помочь перестать бояться вируса? Что не так теперь с вами? Откуда у вас появилось это дикое желание чтобы другие последовали за вами? Это неуверенность в правильности вашего решения по поводу прививки? Боязнь последствий прививки? Откуда у вас это желание утянуть за собой других? Вы свой выбор(сознательный!!!), сделали- живите теперь покойно! Другие тоже свой выбор сделают без вашей помощи!
18.06.2021 09:53
Тебя, видимо, клизмили уже с утреца. Эвона как несет!
18.06.2021 10:01
- гость -
истерички есть и там и там
Другие тоже свой выбор сделают без вашей помощи!
.
навряд ли, мертвецы не делают выбор
9-59
не вопрос, обязаловку в ФОМС отмени сначала
18.06.2021 09:59
- гость -
Надо на государственном уровне указом/постановлением отменить лечение по полисам ОМС, для ВСЕХ лечебных услуг при заболевании ковидом и госпитализации. Пусть народ выберет дял себя, или многотысячный счет за госпитализацию,
Я согласен, только верните мне ВСЕ деньги, которые в течении жизни с меня вычитали на ОМС, при том, что я никогда не брал больничный.