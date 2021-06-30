Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию

Президент России Владимир Путин не поддерживает обязательную вакцинацию, и продолжает придерживаться этой точки зрения. Об этом он сообщил во время "Прямой линий".

"Я не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться этой же точки зрения. Надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две основные составляющие. Это общий национальный календарь прививок, и вот это обязательная вакцинация. Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковида в этот раздел, но депутаты Госдумы это не поддержали. Поэтому в этот раздел национального плана вакцинация против ковида не попала и не является обязательной в общенациональном плане. Вместе с тем вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъема заболевания в отдельных регионах Российской Федерации по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска", — отметил он.

Он добавил, что этой нормой закона руководители 10 регионов воспользовались и ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий. "Это (было сделано, — прим. ред.) в рамках закона 1998 года, поэтому никакой неразберихи тут нет. Все действуют в рамках закона", — подчеркнул глава государства.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" началась в 12:00 по московскому времени, во время которой президент в свободном режиме отвечает на вопросы жителей страны. Трансляцию общения ведут сразу несколько телеканалов ("Первый", "Россия 1", "Россия 2", НТВ, ОТР, "Мир") и радиостанций ("Маяк", "Вести FM" и "Радио России").