ОСАГО – без техосмотра, фитнес – без переплат. Что изменится в жизни россиян в августе?

В последний месяц лета (так вот быстро оно почти пролетело) россиян ждут сразу несколько важных изменений. Причём большинство из них даже сделают нашу жизнь проще. Так, автолюбителям больше не придётся проходить техосмотр для оформления полиса ОСАГО (но техосмотр всё равно нужен). А семьи с детьми смогут путешествовать по России (но не везде). Кроме того, россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом (но не больше 15 тысяч). Рассказываем обо всех нововведениях и обо всех "но", которые ждут нас в августе 2021 года.
По 10 тысяч рублей в августе получат все дети, которые в 2021 году пойдут в школу. Так власти решили поддержать семьи в непростое время пандемии. Ещё в апреле, во время своего послания Федеральному Собранию, президент страны Владимир Путин объявил, что родители школьников смогут оформить единоразовую выплату.
По задумке главы государства эти деньги должны пойти на подготовку детей к школе и покупку необходимых принадлежностей. Правда, контролировать расходование пособия никто не собирается: родители смогут потратить 10 тысяч так, как считают нужным.
Важно: выплаты положены всем детям, которые 1 сентября пойдут в школу. Даже шестилетки имеют право на пособие. И дети старше 18 лет, которые ещё не окончили школу из-за проблем со здоровьем, тоже могут претендовать на выплату. Деньги, кстати, назначаются на каждого конкретного ребёнка. Поэтому семьи, где два школьника, получат 20 тысяч рублей, где их три – 30 тысяч рублей и так далее.
Чтобы вам в августе перечислили деньги, нужно заполнить заявление на сайте "Госуслуги". Их, кстати, принимают уже с 15 июля. Изначально планировалось, что пособия семьи получат 16 августа. Но позднее Владимир Путин распорядился перенести срок выплат на две недели раньше – с 2 августа.
Правда, совсем ненамного. Перерасчёт ежемесячных выплат для работающих пенсионеров ежегодно проводят 1 августа. Эти пенсии платят по старости или инвалидности тем, за кого работодатель уплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд (ПФР).
Перерасчёт проводят по очень сложной системе: никаких процентов индексации нет. Чтобы посчитать страховую пенсию работающим, в ПФР используют понятие "пенсионный коэффициент". Это баллы, на которые ежегодно повышают сумму выплат.
При этом максимально пенсию человеку можно повысить только на три коэффициента за год. Один коэффициент в 2021 году составляет 98,86 рубля. Соответственно, максимальное повышение страховой пенсии в России составит 296 рублей. И всё. Ни громадный стаж, ни хорошая зарплата, ни другие параметры не смогут увеличить эту сумму.
По оценке Пенсионного фонда, это "щедрое" повышение коснётся более 10 млн россиян.
Да, точно такой же вычет, который мы оформляем после покупки квартиры или при затратах на обучение. В правительстве решили поддержать стремление россиян заниматься спортом и компенсировать часть затрат на здоровый образ жизни, ведь фитнес сегодня – занятие недешёвое. Кроме того, уверены в Госдуме, налоговый вычет станет и мерой поддержки для спортивной индустрии: фитнес-центры получат приток клиентов в непростое время пандемии.
Законопроект, наконец, доработали, и с 1 августа он вступает в силу. Правда, получить налоговый вычет можно будет только с 1 января 2022 года. Россиянам будут возвращать 13% с покупки абонементов в фитнес-залы или бассейны. Так, если вы за год потратили на свои кубики пресса (на их появление, вернее) 25 тысяч рублей, то сможете вернуть 3250 рублей. При этом максимальная сумма выплаты не может превысить 15,6 тысячи рублей.
Важно: вычет можно будет оформить только для затрат на занятия спортом. Покупка инвентаря, посещение матчей или питания: всё это под новый закон не попадает.
Кстати, вычет можно оформлять и на занятия спортом для своих детей.
Только вот попадут в программу далеко не все спортивные учреждения. К декабрю Минспорт составит реестр организаций (и государственных, и частных), расходы на услуги которых вам частично компенсируют. Если окажется, что ваш фитнес-центр не аккредитован ведомством, то и вычета вы не получите.
В августе российские семьи с детьми смогут устроить недорогое путешествие по России. В правительстве утвердили список направлений, авиабилеты на которые будут продавать по льготным фиксированным ценам. В зависимости от маршрута стоимость одного билета составит от 4,6 до 10,9 тысячи рублей.
Всего в льготную программу вошли 46 направлений. О том, куда можно будет улететь по соблазнительной цене, amic.ru уже писал. Самые крупные пункты назначения: Казань, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Калининград. Москва и Санкт-Петербург, кстати, в список не попали. В Крым по льготным расценкам тоже полететь не получится. Естественно, заграничных направлений в правительстве вообще не предусмотрели.
Для россиян такая мера поддержки – прекрасная возможность повидать родственников, уверен премьер-министр Михаил Мишустин.
"Решение правительства позволит десяткам тысяч наших граждан приобрести билеты по фиксированным низким ценам. Семьи даже со скромным достатком смогут с комфортом долететь до места назначения, посмотреть страну, навестить бабушек и дедушек в других городах", – прокомментировал он нововведение.
Воспользоваться предложением смогут только те, кто покупает все билеты сразу: и на себя, и на детей. Чтобы льготная цена была доступна, достаточно купить два билета – ребёнок + взрослый. В Алтайском крае попутешествовать со скидкой за год смогут около 50 тысяч жителей, подсчитали региональные власти. Правда, из Барнаула улететь не получится – льготные направления есть только из Новосибирска.
Всего же на меру поддержки во всей стране правительство выделило 1,35 миллиарда рублей.
В России уже больше года не могут внедрить новые правила прохождения техосмотра. Зато в правительстве уже успели решить, что диагностическая карта (документ о прохождении ТО) не везде-то и нужна. С 22 августа страховой полис ОСАГО можно будет оформить без нее. Соответствующие поправки уже внесли в законы о безопасности дорожного движения и об ОСАГО.
Многие считают, что такое нововведение – первый шаг к полному отказу от техосмотра. Сделать процедуру добровольной в июне 2021 года предложил и глава ГИБДД России Михаил Черников. По его словам, после реформы на техосмотр выстроятся слишком большие очереди, что приведёт к коллапсу. Вместо этого в ведомстве предлагают поощрять тех, кто сам проходит ТО – предоставлять им скидки по ОСАГО и транспортному налогу.
Но в Госдуме опровергли слухи о полном отказе от ТО. К этому нет никаких предпосылок, заявил депутат Вячеслав Лысаков.
"Кроме разговоров и идей, которые озвучивает ГАИ, в реальности ничего нет: никто не менял федеральное законодательство в этой части. Да, в СМИ прошла волна, что техосмотр отменён, но та идея, которую озвучили в ГИБДД, не имеет под собой никаких нормативно-правовых решений, как нет и правительственного законопроекта, внесённого в Думу", – пояснил он журналистам.
А вот вице-премьер Марат Хуснуллин был менее категоричным. По его словам, сегодня система техосмотра в России вызывает много вопросов. И властям в ближайшее время предстоит решить, что с ней делать – либо реформировать, либо отменить.
Пока же ситуация следующая: для оформления ОСАГО диагностическая карта не нужна. Но проходить ТО водители обязаны: за отсутствие документов всё так же будут штрафовать. Правда, не сразу, а с 1 октября 2021 года: до этой даты в стране действует мораторий, который ввели в связи с пандемией.
И не только на Дальнем Востоке. Напомним, социальная программа "Дальневосточный гектар" действует в России с 2016 года. По ней любой россиянин может в упрощённом порядке получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. На участке можно не только жить, но и вести предпринимательскую деятельность. А на шестой год можно получить землю в аренду или собственность: если, конечно, надзорные органы решат, что отданную вам землю вы освоили "как надо".
Власти надеются, что программа поможет решить извечную проблему Дальнего Востока. Это труднодоступные регионы без развитой структуры, которую никто не хочет осваивать. В правительстве решили, что социальная программа привлечёт на эти земли предприимчивых переселенцев.
Подать заявление на получение гектара можно до 2035 года. А в 2021 году программу решили расширить. Ещё в июле у россиян появилась возможность по точно такой же схеме получить ещё и арктическую территорию. А с 1 августа 2021 года можно будет брать и второй участок. Но доступна эта опция только для тех, кто успешно справился с освоением первого участка и оформил его.
Комментарии
2 тысячи штраф если не успеешь сделать ТО, хорошая мотивация голосовать за них в сентябре
Они и без штрафа летят даже с фальсификациями, а теперь еще себе добавили рейтинга
А за билетами по России куда обращаться? в любую турфирму, самим на сайте искать? поподробнее, пожалуйста, расскажите. куда заявки подавать
Есть в правилах определенный перечень неисправностей с которыми запрещено эксплуатировать автомобиль пусть сотрудники ДПС это и проверяют по факту (т.к. неисправность может проявиться в любой момент) тогда техосмотр, который проводится раз в год, не нужен!
30.07.2021 07:59
гость
А что, сложно потратить час, чтобы пройти техосмотр?
Или у вас дымящий, разваливающийся корч, за которым вам в падлу следить???
7:59 я бы заменил штрафстоянкой с тарифом 2 тр в сутки