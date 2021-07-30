ОСАГО – без техосмотра, фитнес – без переплат. Что изменится в жизни россиян в августе?

Школьников ждут "путинские" выплаты

По 10 тысяч рублей в августе получат все дети, которые в 2021 году пойдут в школу. Так власти решили поддержать семьи в непростое время пандемии. Ещё в апреле, во время своего послания Федеральному Собранию, президент страны Владимир Путин объявил, что родители школьников смогут оформить единоразовую выплату.

По задумке главы государства эти деньги должны пойти на подготовку детей к школе и покупку необходимых принадлежностей. Правда, контролировать расходование пособия никто не собирается: родители смогут потратить 10 тысяч так, как считают нужным.

Важно: выплаты положены всем детям, которые 1 сентября пойдут в школу. Даже шестилетки имеют право на пособие. И дети старше 18 лет, которые ещё не окончили школу из-за проблем со здоровьем, тоже могут претендовать на выплату. Деньги, кстати, назначаются на каждого конкретного ребёнка. Поэтому семьи, где два школьника, получат 20 тысяч рублей, где их три – 30 тысяч рублей и так далее.

Чтобы вам в августе перечислили деньги, нужно заполнить заявление на сайте "Госуслуги". Их, кстати, принимают уже с 15 июля. Изначально планировалось, что пособия семьи получат 16 августа. Но позднее Владимир Путин распорядился перенести срок выплат на две недели раньше – с 2 августа.