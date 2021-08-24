Путин подписал указ о выплатах пенсионерам. Кому и когда заплатят по 10 тысяч рублей?

Владимир Путин 24 августа подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Документ уже вступил в силу и опубликован на сайте Кремля. Решение главы государства оказалось неожиданным: ещё 22 августа это была лишь идея, с которой он обратился к представителям "Единой России". Предполагалось, что пособия будут выплачивать только ближе к концу года, после выборов. В итоге Путин сам распорядился поддержать пенсионеров. И деньги россиянам перечислят совсем скоро. Рассказываем, кому положены выплаты, в связи с чем их вводят и когда ждать денег.

1 Когда пенсионерам заплатят по 10 тысяч рублей? В сентябре 2021 года. Единоразовые выплаты, следует из документа, должны прийти одновременно с пенсией.

2 Каким именно пенсионерам положены выплаты? Всем, кто является пенсионером к 31 августа 2021 года. В указе отмечено, что выплаты положены всем, кому назначили пенсии в соответствии с законами "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и "О страховых пенсиях".

3 То есть работающим пенсионерам тоже заплатят? И работающим пенсионерам тоже заплатят. И тем, кто получает военную пенсию: для них Путин подписал отдельный указ . В общем, не переживайте: выплаты (если, конечно, верить президенту) получат все пенсионеры.

4 А инвалидам тоже положены 10 тысяч рублей? Точно пока неизвестно. Но если, опять же, опираться на путинский указ, то и инвалиды получат выплаты. Пенсию по инвалидности в России точно так же назначают в соответствии с законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".

5 Как оформить "путинскую" выплату пенсионерам? Никак. В указе отмечается, что никаких заявлений подавать не нужно. ПФР будет опираться на те же документы, на основании которых выплачивает россиянам пенсию.

5 Что делать, если в сентябре 10 тысяч не пришли? В документе подчёркивается, что тем, кто не получил 10 тысяч в сентябре, выплаты могут быть произведены позднее. Если вы не получите положенные вам деньги, следует обратиться в ваше отделение ПФР.

6 А как же выплаты военным по 15 тысяч рублей? С ними пока ничего непонятно. Для военных Путин никаких указов пока не подписывал. Так что им, кажется, действительно придётся ждать, когда закончатся выборы.