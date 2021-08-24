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Путин подписал указ о выплатах пенсионерам. Кому и когда заплатят по 10 тысяч рублей?

, ИА "Амител"
Деньги россияне получат гораздо раньше, чем ожидалось изначально

Владимир Путин 24 августа подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Документ уже вступил в силу и опубликован на сайте Кремля. Решение главы государства оказалось неожиданным: ещё 22 августа это была лишь идея, с которой он обратился к представителям "Единой России". Предполагалось, что пособия будут выплачивать только ближе к концу года, после выборов. В итоге Путин сам распорядился поддержать пенсионеров. И деньги россиянам перечислят совсем скоро. Рассказываем, кому положены выплаты, в связи с чем их вводят и когда ждать денег.

1
Когда пенсионерам заплатят по 10 тысяч рублей?
В сентябре 2021 года. Единоразовые выплаты, следует из документа, должны прийти одновременно с пенсией.
2
Каким именно пенсионерам положены выплаты?
Всем, кто является пенсионером к 31 августа 2021 года. В указе отмечено, что выплаты положены всем, кому назначили пенсии в соответствии с законами "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и "О страховых пенсиях".
3
То есть работающим пенсионерам тоже заплатят?
И работающим пенсионерам тоже заплатят. И тем, кто получает военную пенсию: для них Путин подписал отдельный указ. В общем, не переживайте: выплаты (если, конечно, верить президенту) получат все пенсионеры.
4
А инвалидам тоже положены 10 тысяч рублей?
Точно пока неизвестно. Но если, опять же, опираться на путинский указ, то и инвалиды получат выплаты. Пенсию по инвалидности в России точно так же назначают в соответствии с законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".
5
Как оформить "путинскую" выплату пенсионерам?
Никак. В указе отмечается, что никаких заявлений подавать не нужно. ПФР будет опираться на те же документы, на основании которых выплачивает россиянам пенсию.
5
Что делать, если в сентябре 10 тысяч не пришли?
В документе подчёркивается, что тем, кто не получил 10 тысяч в сентябре, выплаты могут быть произведены позднее. Если вы не получите положенные вам деньги, следует обратиться в ваше отделение ПФР.
6
А как же выплаты военным по 15 тысяч рублей?
С ними пока ничего непонятно. Для военных Путин никаких указов пока не подписывал. Так что им, кажется, действительно придётся ждать, когда закончатся выборы.
7
Стоп, а в связи с чем вообще такой подарок?

Многие решили, что выплаты пенсионерам и военным – попытка простимулировать население страны накануне выборов, которые пройдут 19 сентября 2021 года.

Но Владимир Путин на встрече с представителями "Единой России" объяснил, что выплаты должны помочь компенсировать растущую инфляцию. Мол, из-за последствий пандемии она оказалась больше, чем ждали. И ежегодной индексации пенсий не хватает, чтобы покрыть расходы россиян. Поэтому глава государства предложил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, чтобы сохранить доходы жителей страны на должном уровне.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

24.08.2021 16:32
- гость -

естессно только на карту мир?

24.08.2021 16:46
- гость -

"...выплаты (если, конечно, верить президенту)..."... красиво сказано...

24.08.2021 17:01
- гость -

Что делать, если в сентябре 10 тысяч не пришли?

Значит, согласно избирательному листку, вы проголосовали не за ЕР и являетесь врагом народа, пятой колонной и иностранным агентом )))

24.08.2021 17:02
гость

Вот спасибо. Ну теперь 19 сентября можно будет и подумать. А насчет пенсионного возраста как? И базового дохода?

24.08.2021 17:25
- гость -

"Песков: о дополнительных выплатах всем категориям россиян речи не идет"
И неча тут.

24.08.2021 17:27
ПЕТР

Указ вообще то о военных пенсионерах и из силовиков...

24.08.2021 17:34
- гость -

24.08.2021 17:27
ПЕТР
Указ касается ВСЕХ пенсионеров, которым выплатят по 10 тыс, и военных пенсионеров, которые получат по 15 тыс.

24.08.2021 17:53
- гость -

А инвалидам тоже положены 10 тысяч рублей?
Точно пока неизвестно.

как интересно получается
если уж ВСЕМ пенсионерам, то всем и давайте!

24.08.2021 17:55
- гость -

Если ты не пенсионер,иди гуляй,Вася,не косись.А лучше поработай во славу Родине.Со временем и обрящешь.

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