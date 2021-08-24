Путин подписал указ о выплатах пенсионерам. Кому и когда заплатят по 10 тысяч рублей?

Владимир Путин 24 августа подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Документ уже вступил в силу и опубликован на сайте Кремля. Решение главы государства оказалось неожиданным: ещё 22 августа это была лишь идея, с которой он обратился к представителям "Единой России". Предполагалось, что пособия будут выплачивать только ближе к концу года, после выборов. В итоге Путин сам распорядился поддержать пенсионеров. И деньги россиянам перечислят совсем скоро. Рассказываем, кому положены выплаты, в связи с чем их вводят и когда ждать денег.
Когда пенсионерам заплатят по 10 тысяч рублей?
В сентябре 2021 года. Единоразовые выплаты, следует из документа, должны прийти одновременно с пенсией.
Каким именно пенсионерам положены выплаты?
Всем, кто является пенсионером к 31 августа 2021 года. В указе отмечено, что выплаты положены всем, кому назначили пенсии в соответствии с законами "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и "О страховых пенсиях".
То есть работающим пенсионерам тоже заплатят?
И работающим пенсионерам тоже заплатят. И тем, кто получает военную пенсию: для них Путин подписал отдельный указ
. В общем, не переживайте: выплаты (если, конечно, верить президенту) получат все пенсионеры.
А инвалидам тоже положены 10 тысяч рублей?
Точно пока неизвестно. Но если, опять же, опираться на путинский указ, то и инвалиды получат выплаты. Пенсию по инвалидности в России точно так же назначают в соответствии с законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".
Как оформить "путинскую" выплату пенсионерам?
Никак. В указе отмечается, что никаких заявлений подавать не нужно. ПФР будет опираться на те же документы, на основании которых выплачивает россиянам пенсию.
Что делать, если в сентябре 10 тысяч не пришли?
В документе подчёркивается, что тем, кто не получил 10 тысяч в сентябре, выплаты могут быть произведены позднее. Если вы не получите положенные вам деньги, следует обратиться в ваше отделение ПФР.
А как же выплаты военным по 15 тысяч рублей?
С ними пока ничего непонятно. Для военных Путин никаких указов пока не подписывал. Так что им, кажется, действительно придётся ждать, когда закончатся выборы.
Стоп, а в связи с чем вообще такой подарок?
Многие решили, что выплаты пенсионерам и военным – попытка простимулировать население страны накануне выборов, которые пройдут 19 сентября 2021 года.
Но Владимир Путин на встрече с представителями "Единой России" объяснил, что выплаты должны помочь компенсировать растущую инфляцию. Мол, из-за последствий пандемии она оказалась больше, чем ждали. И ежегодной индексации пенсий не хватает, чтобы покрыть расходы россиян. Поэтому глава государства предложил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, чтобы сохранить доходы жителей страны на должном уровне.
Комментарии
естессно только на карту мир?
"...выплаты (если, конечно, верить президенту)..."... красиво сказано...
Что делать, если в сентябре 10 тысяч не пришли?
Значит, согласно избирательному листку, вы проголосовали не за ЕР и являетесь врагом народа, пятой колонной и иностранным агентом )))
Вот спасибо. Ну теперь 19 сентября можно будет и подумать. А насчет пенсионного возраста как? И базового дохода?
"Песков: о дополнительных выплатах всем категориям россиян речи не идет"
И неча тут.
Указ вообще то о военных пенсионерах и из силовиков...
24.08.2021 17:27
ПЕТР
Указ касается ВСЕХ пенсионеров, которым выплатят по 10 тыс, и военных пенсионеров, которые получат по 15 тыс.
А инвалидам тоже положены 10 тысяч рублей?
Точно пока неизвестно.
как интересно получается
если уж ВСЕМ пенсионерам, то всем и давайте!
Если ты не пенсионер,иди гуляй,Вася,не косись.А лучше поработай во славу Родине.Со временем и обрящешь.