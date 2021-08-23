Десять и пятнадцать. Что за выплаты пенсионерам и военным пообещал Путин и когда их ждать?

Что ещё за выплаты?

Пока никаких выплат нет. Это только предложение, с которым Владимир Путин обратился к "Единой России". Президент опасается, что индексации пенсий в 2021 году может оказаться недостаточно, чтобы россияне реально стали получать больше. По его подсчётам, в среднем пенсии в России ежегодно растут на тысячу рублей. Но в 2021 году этого может не хватить: темпы инфляции большие, а потому она "съест" всю прибавку.

Чтобы этого не случилось, глава государства предложил осуществить дополнительные выплаты по итогам года.

"Попросил бы "Единую Россию", когда она сформирует фракцию в Думе, отреагировать и дополнительно предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году. Она должна коснуться всех категорий пенсионеров", – обратился Путин к членам партии.

То же самое касается и военных. Им финансовая поддержка нужна не меньше, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Инфляция и пандемия повлияла, и я просил бы вашего поручения по поддержанию денежного довольствия на достаточно высоком уровне, так, как это было задумано вами десять лет назад, чтобы у нас всегда была возможность иметь хорошо подготовленную профессиональную армию", – предложил Шойгу президенту.

Важно: подготовить законопроект о выплатах президент попросил будущую фракцию "ЕР", которая сформируется по итогам выборов в сентябре. Поэтому в ближайшее время никаких денег ждать не стоит.