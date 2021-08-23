Десять и пятнадцать. Что за выплаты пенсионерам и военным пообещал Путин и когда их ждать?

Владимир Путин предложил ввести дополнительные выплаты для российских пенсионеров и военных. С такой идеей он обратился к представителям партии "Единая Россия" 22 августа. Президент считает, что этим категориям граждан в 2021 году требуется дополнительная поддержка, чтобы победить растущую инфляцию. Рассказываем, что это за выплаты, сколько денег заплатят пенсионерам и военным, как их оформить и когда ждать денег.
Пока никаких выплат нет. Это только предложение, с которым Владимир Путин обратился к "Единой России". Президент опасается, что индексации пенсий в 2021 году может оказаться недостаточно, чтобы россияне реально стали получать больше. По его подсчётам, в среднем пенсии в России ежегодно растут на тысячу рублей. Но в 2021 году этого может не хватить: темпы инфляции большие, а потому она "съест" всю прибавку.
Чтобы этого не случилось, глава государства предложил осуществить дополнительные выплаты по итогам года.
"Попросил бы "Единую Россию", когда она сформирует фракцию в Думе, отреагировать и дополнительно предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году. Она должна коснуться всех категорий пенсионеров", – обратился Путин к членам партии.
То же самое касается и военных. Им финансовая поддержка нужна не меньше, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Инфляция и пандемия повлияла, и я просил бы вашего поручения по поддержанию денежного довольствия на достаточно высоком уровне, так, как это было задумано вами десять лет назад, чтобы у нас всегда была возможность иметь хорошо подготовленную профессиональную армию", – предложил Шойгу президенту.
Важно: подготовить законопроект о выплатах президент попросил будущую фракцию "ЕР", которая сформируется по итогам выборов в сентябре. Поэтому в ближайшее время никаких денег ждать не стоит.
Пенсионерам Владимир Путин предложил дополнительно перечислить по 10 тысяч рублей. Этой суммы, по его мнению, должно быть достаточно, чтобы перекрыть инфляцию.
Военным, по предложению президента, должны заплатить ещё больше – по 15 тысяч рублей. Впрочем, Путин подчеркнул, что это только примерная сумма. Профильные ведомства впоследствии всё просчитают и утвердят, сколько именно по итогам года получат российские военнослужащие. Возможно, для них единой суммы вообще не будет: выплата будет разной в зависимости от звания, выслуги и других факторов.
"Она (выплата) должна коснуться всех категорий пенсионеров – и работающих, и неработающих, и военных", – подчеркнул президент.
Здесь пока ничего непонятно. Конкретно Путин и Шойгу ничего не разъяснили. Например, президент отметил, что поддержку необходимо оказать всем российским военнослужащим.
Министр обороны же, в свою очередь, разъяснил, что выплаты помогут армии оставаться профессиональной.
Больше никаких пояснений они пока не дали. Кому именно положены деньги, станет понятно позднее, когда новая фракция ЕР начнёт прорабатывать инициативу.
Очевидно, что пока никак: выплат ещё нет даже на бумаге. Это станет ясно после того, как появится законопроект.
Скорее всего, никаких заявлений вообще подавать не придётся. Прибавки к пенсии и довольствию россиянам назначат автоматически, через портал "Госуслуги". Например, так перечисляют по 10 тысяч рублей на подготовку к школе, которые по поручению Путина выплачивают в августе.
Пока информации нет. Но точно не в ближайшие два месяца. Поскольку Путин предложил инициативу новому созыву фракции единороссов, то и работать над документом партия будет уже после выборов, 19 сентября 2021 года.
Первые заседания Госдумы, на которых будут рассматривать законопроекты, начнутся в октябре. На подготовку одного документа у парламента обычно уходит не меньше двух месяцев. Соответственно, выплат стоит ждать ближе к концу 2021 года. Но не исключён вариант, что деньги россияне получает ещё позже – в начале 2022 года.
Комментарии
а после выборов начнутся очередные поборы. Да?
Это взятка?
То же самое касается и военных. Им финансовая поддержка нужна не меньше, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
охренеть... в сибирском старлей 70 тысяч и более получает... и еще докинут скорее всего
Это подкуп, чтоб шли и голосовали за Единую Россию. вы проголосуйте, а мы потом сформируем фракцию и сделаем выплаты......
Как же все читаемо. Не правительству дает поручение, а именно "Единой России". Будущей фракции. Посыл пенсионерам, которые в большей своей массе голосуют за левые партии: " Не проголосуете за "ЕдРо", не будет вам и доплат. Как же это мерзко. Низко. Все больше падает в глазах.
23.08.2021 14:54
Я
Ну уж нет! Утром деньги - вечером стулья)
А мне нравится картинка в инете где верховный сидит сверху не на коне а на бабке пенсионерке. Такая реальная прям....И подкидывает пятерик что бы дальше ехала.
КоАП РФ Статья 5.16. Подкуп избирателей,
это не эта статья случайно?
Это называется подкуп. Не целевое расходование средств.
шас полоуные пенсы рванут на выборы согнувшись в три погибели
Единоразовая подачка в 10 тысяч сейчас или социализм с национализацией всей промышленности, но потом, что ты выберешь?
И то и другое.
а дети а молодежь кушать не хочет . сварачивайте свое дело господа походу все вокзал.
Щаз....побежали. Детям так сейчас дали, а пенсов можно за нос водить? Пенсы все уже умные, и на бла - бла не ведутся.
Почему пенсионерам на пять тысяч меньше, чем действующим военным, причём в одном сообщении? Для них действует различная инфляция?
Или эту разницу в выплатах незачем народу обьяснять?
Потому что у военных оружие. Им нужно поболее пообещать, шоб не бузили в случае чего. А пенсам и так сойдёт, они и за бесплатно за едро голосят, а уж за десятку и детей и внуков притащат.
23.08.2021 15:39
средний ЧЭК
шас полоуные пенсы рванут на выборы согнувшись в три погибели
Да ладно. Вы это серьезно?
23.08.2021 14:53
- гость - охренеть... в сибирском старлей 70 тысяч и более получае
Кто не даёт, идите в старлеи. Защитник Родины и должен зарабатывать в разы больше офисного планктона и сетевого хомяка.
23.08.2021 16:26
- гость -
Абсолютно верно!
23.08.2021 15:39
средний ЧЭК
Хе(фигочки) вам! Деньги получить согласен,а проголосую за других!
не в ближайшие два месяца
Ну тогда и голос за ЕР не в ближайшие два месяца
или социализм
Плавали уже в социализме, знаем, что это то же самое, что и сейчас, только вид сбоку...
- Это Миллеру, это Сечину, это Рогозину... Никого не забыл?
- Владимир Владимирович, тут еще осталось!
- Много?
- Да нет, крохи.
- Тогда пенсионерам отдайте, по десяточке, я думаю, выйдет.
Защитник Родины и должен зарабатывать в разы больше
Если защитник, то да. А если в сибирском сидит?..
Защитник Родины и должен зарабатывать в разы больше
А больше учителя или врача или воспитателя в детском саду? Так-то одни ж.пу протирают, а другие каждый день вкалывают. И существенный перекос в сторону силовиков уже реально начинает раздражать. Вот твоего ребенка в садике отодвинут на год, потому что, защитнику Родины нужнее - как завоешь, бобик?